Tres Premios Extraordinarios de Bachillerato, cinco Premios Extraordinarios de la ESO, galardones en olimpiadas cientÍficas y los mejores expedientes de la ABAU son algunos de los aspectos destacados por el prestigioso ranking Los 100 mejores colegios de España para situar al Colegio Manuel Peleteiro en la primera posición. Además, 42 de sus alumnos alcanzaron la nota de 9 o más de 9 en la parte general de las pruebas de acceso a la universidad. Un logro único en Galicia, duplicando el resultado del siguiente centro gallego.

Resultados sobresalientes

El ranking publicado por el diario El Mundo valoró, además de los criterios académicos, otros aspectos como el modelo de enseñanza, la oferta educativa y las instalaciones.

Tras un análisis exhaustivo de más de mil centros educativos privados y concertados de España, señalan que un elemento diferenciador de Peleteiro es su amplio programa de actividades de extensión educativa. “Un colegio no debe permanecer ajeno a las inquietudes sociales, políticas, culturales o científicas del mundo que lo rodea”, explica el director Luis Peleteiro. Por ello, de forma habitual pasan por sus aulas personalidades relevantes que acercan al alumnado distintas realidades.

El objetivo es que conozcan problemáticas actuales y acontecimientos históricos en primera persona, que les permita conformar su propia opinión y afrontar el futuro de una forma responsable, con capacidad crítica y comprometidos con el mundo que les rodea.

El pasado curso visitó el colegio el escritor Eduardo Mendoza, ganador del premio Cervantes 2016. Compartió con alumnos de Secundaria unas jornadas en las que profundizaron sobre su narrativa. Además, contaron con la actuación de la Banda de Música del Concordia College de Minnesota junto a la Orquesta Sinfónica. Se trata de una de las agrupaciones musicales más valorada de EEUU, ganadora del American Price 2018/19.

El reconocimiento como el Mejor Colegio de España “es un éxito colectivo, por la implicación total de la comunidad educativa, y supone un estímulo para mejorar y alcanzar nuevas metas de excelencia” y añade el director Luis Peleteiro que “nuestro proyecto educativo contempla, por encima de todo, el desarrollo personal del alumno en todos los ámbitos de su vida”. Para ello, se llevan a cabo programas propios como Educar para la vida, Vamos a filosofar o el proyecto El bienestar del alumno, que engloban el aspecto académico, emocional, físico y social del alumno.

En resumen, desde su fundación en el año 1951 como Academia Minerva, su actividad gira en torno a los valores del esfuerzo, el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo. El colegio acerca al alumno las mejores herramientas de la educación, aplicando metodologías pedagógicas innovadoras y ofreciendo atención personalizada en un entorno apropiado para su formación y en contacto con la naturaleza, brindando las condiciones óptimas para el desarrollo integral de sus alumnos.

El alumnado conquista los podios olímpicos

Alumnado del Colegio Peleteiro destacó en las distintas Olimpiadas científicas celebradas en los últimos meses. En total, han sido ocho los galardones conseguidos en las fases gallegas de cuatro especialidades.

Julio Leal, de 2º de Bachillerato, obtuvo el tercer puesto en la Olimpiada de Física y el cuarto puesto en la de Química. En esta última se obtuvieron dos premios más: segundo puesto para Carmen García y sexto para Alejandra Rivas. Es decir, en la Olimpiada de Química, tres de los seis primeros galardones los han conseguido alumnos de Peleteiro.

También han logrado el bronce en la de Economía, en este caso por Javier Barros, y tres estudiantes alcanzaron menciones en la Olimpiada de Informática: Isabel Villar García quedó como mejor programadora y 3ª en la clasificación general; Juan Pablo Pardo Pérez obtuvo la 4ª posición y Hugo Domínguez quedó 6º clasificado.

Lara Torea e Carla Crespo, gañadoras dos Premios Literarios Minerva

O xurado dos Premios Literarios Minerva fixo público o fallo da 51 edición dos recoñecidos galardóns, os máis lonxevos de Galicia na literatura xuvenil, organizados polo Colexio Manuel Peleteiro.“Temos que destacar a calidade das obras poéticas e dos relatos presentados, o que semella garantir o futuro das nosas letras”, sinalou o secretario do certame e profesor Mon G. Buhigas.

51 anos do certame xuvenil máis lonxevo de Galicia

O primeiro premio da categoría de Narración foi para Lara Torea, alumna de 4º de ESO do IES Plurilingüe de Ames, polo seu relato Fase tres. O segundo premio foi para Rosalía Bernárdez, do IES Leiras Pulpeiro de Lugo, por Philos; e o terceiro recoñecemento recaeu en Marta Rodríguez, do IES Eusebio da Guarda da Coruña, pola narración titulada A gran tormenta. O xurado decidiu outorgar tres accésits a Samuel López por Vivir morto, Isabel Carballal por Camiño do Ceo e Isabel Miragalla por Guíame, brisa.

Na modalidade de Poesía gañou Carla Crespo, de 2º de Bacharelato do IES Plurilingüe de Ames, polo seu traballo Sangue da miña ialma. O segundo premio foi para Carmen Rosales, do IES Illa de Tambo de Marín, polo seu traballo Obedece, e o terceiro recau en Eloy Morán co poema Xeografía do ser. O primeiro accésit foi para Amalia Blanco con Folgando en cinsa, o segundo para Andrés Collantes con Porfía e o terceiro para Paula Expósito polo seu traballo No berce dos teus ollos verdes.

A entrega de premios celebrarase o vindeiro 12 de abril no Colexio M. Peleteiro e nel actuará como mantedor o escritor, mestre e poeta Antonio García Teijeiro.