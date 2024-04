“Nuestro contexto es el de la excelencia y la calidad, pero en el centro siempre están el paciente y sus necesidades”

Nuestra salud general depende en gran medida de la salud bucodental que tengamos. Por eso, cada vez más usuarios buscamos especialistas que no solo trabajen problemas concretos de nuestros dientes, sino que entiendan la importancia de cuidar y/o rehabilitar una dentadura completa.

El Dr. Rafa García, director médico de la clínica viguesa que lleva su nombre (Calle Sevilla, nº1) lleva más de veinte años trabajando desde la empatía y bajo las premisas de la excelencia y la actualización constante en sus técnicas y tratamientos. Formado en México como prostodoncista, ejerce en España desde 2005, donde además se especializó en Endodoncia y Estética, actualmente cursa un Máster de Actualización en Técnicas de Rehabilitaciones Complejas Mínimanente Invasivas.

Y es que la Clínica Dental Rafa García es especialista en rehabilitar casos difíciles.

–¿Qué son las técnicas de rehabilitación mínimamente invasivas?, ¿cómo funcionan ese tipo de procedimientos?

De forma muy general, se trata de trabajar en toda la boca sin apenas someterla a desgastes innecesarios. Nosotros llevamos ya varios años desarrollando esas técnicas y haciéndole ver al paciente que la mejor opción siempre es reponer, revisar y trabajar el total de las piezas, pero sin tocarlas en exceso.

Y es que antiguamente el proceso era al revés: el dentista desgastaba la pieza, la limaba, y le ponía encima una funda. Nuestro concepto actual es el contrario: agregamos, pero no limamos el diente, lo que hace que a la larga esa pieza no pierda integridad.

–Ese es uno de los principales reparos de muchos usuarios a la hora de ir al dentista.

Sí, muchos pacientes tienen miedo a que les desgastemos el diente. Por eso es importante que nos escuche y confíe en nosotros. Me he encontrado a lo largo de mi carrera con casos cada vez más complicados, y en esta Clínica vivimos habitualmente la experiencia de trabajar y rehabilitar bocas que otros compañeros doctores ya habían dado por desahuciados y que nosotros hemos recogido. Nuestra experiencia nos dice que siempre hay alternativas.

– ¿Qué tipo de procedimientos se pueden llevar a cabo en esos casos?

Hay alternativas para todo tipo de problemáticas. Un ejemplo sería la malla de titanio, la utilizamos en el caso de pacientes completamente desdentados que no tienen la posibilidad de colocar implantes debido a una gran pérdida ósea. A estos pacientes se les hace una malla personalizada para colocar en la boca, esto supone una verdadera revolución para la reconstrucción en los casos más severos de atrofia, ya que es una forma de colocar dientes fijos sin tener que utilizar implantes.

En Galicia solo tres clínicas utilizan esta técnica y la nuestra es una de esas clínicas. Realmente se trata de un procedimiento complejo pero que brinda una enorme esperanza y bienestar a nuestros pacientes.

– ¿Y qué hace que este tipo de rehabilitaciones sean tan importantes para el bienestar del paciente?

Todo está relacionado; la dentadura, el alineamiento de nuestras piezas dentales, son una vértebra más. Por eso, si hay desgaste, si hay piezas mal alineadas... podemos sufrir problemas de cervicales. Cuando llega un paciente con dolor de cuello lo primero que hago es pedirle que me enseñe la boca: por lo general lo que me encuentro son bocas completamente desalineadas, falta de piezas... Y ahí está la clave, todo ello genera un descuadre que comienza en la mandíbula y continúa hacia el cráneo, afectando a nuestros músculos y a las diferentes tensiones de cada uno.

Hay muchísimos factores sistémicos en todo nuestro cuerpo que empiezan a fallar cuando falla la boca. De hecho, cada vez más hospitales buscan odontólogos para acompañarlos en plantas de cardiología, de inmunodeprimidos... porque la boca es el foco de infección principal de muchos casos de urgencia. Piénsalo, ¡la boca es el único órgano que está expuesto!, y es precisamente por eso que debemos cuidarlo mucho más.

–Hablamos de dos clínicas, una en Gondomar y otra en Vigo, de la que acabas de asumir la gerencia y dirección médica.

Sí, en Vigo llevamos desde 2011, pero con un socio que decidió prejubilarse. Ahí es cuando vi la posibilidad de tomar las riendas. Como mi modelo de clínica dental en Gondomar lleva años cosechando un gran éxito gracias al servicio integral, últimas tecnologías y empatía con el paciente, creí que era el momento idóneo para trasladar nuestra ideosincrasia también a Vigo.

Es una clínica que realmente está muy bien situada, tenemos un convenio con el parking de Pintor Colmeiro para que nuestros pacientes no tengan problemas a la hora de aparcar si vienen en coche y además hay distintas líneas de transporte público a un minuto caminando.

Por eso quisimos aprovechar la ocasión y hemos invertido mucho en tecnología para beneficio del paciente, pero también del propio equipo de trabajo: radiografía panorámica, Tomografía Axial Computerizada (TAC), diagnóstico 3D... Ahora vamos a implementar herramientas con Inteligencia Artificial a partir de la cual podemos, mediante una radiografía, prevenir malformaciones e incluso indicios de células cancerígenas.

Lo que proporcionamos son previsiones gráficas, la gente puede ver cómo quedará su boca de forma tridimensional. Lo que antes era un acto de fe ahora está respaldado por la tecnología: los pacientes pueden ver al 99,9% cómo será el resultado final, y, como siempre decimos, una imagen vale más que mil palabras.

–La tecnología es la marca diferencial de la Clínica en Vigo, ¿que hay sobre el equipo de profesionales?

Los doctores que trabajan conmigo en Gondomar me acompañan para hacerlo también en Vigo, ellos, con sus especialidades y formación, son un séquito fantástico, Si yo sé de rehabilitaciones complejas no es porque pueda hacerlo todo solo, sino porque me rodeo de un equipo de primera línea que me ayuda a diagnosticar y tratar de forma excelente a los pacientes: dos cirujanos, dos endodoncistas, tres generalistas, odontopediatras, ortodoncistas convencionales y digitales... Todos complementan lo que el paciente demanda, ofreciendo diferentes versiones de los posibles tratamientos para que las personas que acuden a nosotros se sientan cobijadas, atendidas y escuchadas.

Porque al final, esta prioridad es el estandarte de nuestras dos clínicas: valorar el contexto integral de cada paciente y responder a sus intereses. Yo soy un consejero, mi labor es asesorarle de la mejor manera gracias a todas las herramientas de diagnóstico de las que disponemos. El paciente decide si se lo hace o no, pero está informado de todo lo que podemos hacer, detectar y prevenir. Nuestro contexto es el de la excelencia y la calidad, pero en el centro siempre están el paciente y sus necesidades.

