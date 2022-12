O director xeral de Sepes (Entidade Estatal de Chan), en calidade de presidente da sociedade “Adoito Empresarial do Atlántico” (SEXA), Fidel Vázquez, o delegado do Consorcio da Zona Franca de Vigo, David Regades e a xerente de SEXA, Beatriz Sestayo, oficializaron, no pasado mes de setembro, a autorización para a firma do convenio para o desenvolvemento do polígono da Ran, coa presenza do alcalde, Manuel Campos Velay. O convenio establece un cofinanciamento por parte de SEXA e Zona Franca para o plan e desenvolvemento do polígono. Este Plan de Sectorización, actuará sobre unha superficie de 325.635 metros cadrados, dos que se destinarían a industria un total de 200.397 e a equipamentos 78.265. A execución realizarase nunha soa etapa e a cifra de investimento, que compartirán SEA e Consorcio da Zona Franca a partes iguais, ascenderá a cerca de 5 millóns de euros, divididos na redacción dos proxectos; na expropiación dos bens e dereitos afectados e as obras de urbanización.

Esta ampliación do Polígono de A Ran resolve a necesidade solo para que as empresas instaladas continúen a sua expansión, e ao mesmo tempo ofrece parcelas a novas firmas.