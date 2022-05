A Asociación de Comerciantes Zona Aberta ten como obxectivo contribuir á implantación, desenvolvemento e xestión do centro comercial aberto. E por conseguinte, o desenvolvemento do sector comercial de Vilagarcía de Arousa.

Tras dous anos de pandemia, Zona Aberta enfróntase a novos retos neste ano 2022. E para superalos, busca conseguir un maior grado de asociacionismo e corporativismo por parte dos establecementos que se encontran ubicados no ámbito do Centro Comercial Aberto: "xuntos somos máis fortes".

Por iso, ó longo deste ano e especialmente nos últimos meses, leváronse a cabo unha serie de campañas promocionais e de animación comercial, algunhas delas acompañadas con accións destinadas a conseguir, tamén, a fidelización do cliente.

De compras na rúa: o mercado de Zona Aberta

En forma de mostra e exposición no eixe comercial que conecta as principais rúas de Vilagarcía, o pasado mes de marzo Zona Aberta xuntou a unha serie de pequenas tendas (das agora chamadas "de proximidade") dunha gran variedade de sectores, completándose con 24 comercios.

O fin desta mostra era que clientes e visitantes do ámbito comarcal e provincial coñeceran e disfrutaran dun día de actividade do máis completo espazo comercial con que conta a nosa Vilagarcía, un comercio xeracional, tradicional, moderno e innovador, que se caracteriza polos seguintes atributos: calidade e variedade nos produtos, profesionalidade e trato personalizado.

Ademáis, os clientes que se pasaron pola exposición tamén poideron participar na ruleta de Zona Aberta e gañar premios como fidelización polas súas compras.

Campaña do pai de da nai

Un bo exemplo foron as campañas para os días da nai e do pai. A través de sorteos, todos os clientes que fixeran algunha compra no mercado de rúa de Zona Aberta podían conseguir vales de compra con valor de 500 euros, presentando únicamente o ticket da súa transacción. No sorteo do díado pai, o afortunado foi Darío Blanco, grazas ás súas compras feitas no comercio Moto Bazar; e no sorteo do día da nai, a gañadora dos vales foi Melissa Ferreirós Torrado, tras mercar na Pajarería Rodry.