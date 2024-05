La industria y el naval gallego piden otra convocatoria del Perte: “Esta no aprueba”

El Ministerio de Industria y Turismo publicaba hace poco más de un mes –a mediados del pasado abril– la resolución definitiva del Perte del Naval. Fueron un total de 81 millones los que se asignaron, el 42,6% de los 190 disponibles, pero más allá de eso chocó la escasa cantidad de fondos que cayeron en la provincia de Pontevedra, una de las más importantes del país si del sector toca hablar. Solo se adjudicó la ínfima cuantía de cuatro millones, cuyo grueso consiguieron atrapar la auxiliar viguesa Willbö (con tres proyectos y cerca de 1,5 millones) y el astillero marinés Nodosa Shipyard (con 1,1 millones de euros repartidos en cinco iniciativas). La Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga) y la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) aprovecharon ayer Navalia para exponer esta situación, insistiendo en la necesidad de articular más líneas y que, sobre todo, se tenga en consideración la palabra del sector.

Los representantes de la industria y el naval gallego reclamaron al Gobierno de Pedro Sánchez que despliegue una nueva convocatoria con los fondos pendientes de reparto. Óscar Gómez, gerente de Aclunaga, dijo que “muchas empresas se han quedado por el camino” y exigió “que se pongan en circulación” los 300 millones de euros “que no están convocados”.

“En todo momento los organismos nos hemos sentido bastante desvinculados”, añadió, haciendo hincapié en que en la nueva convocatoria no puede quedar excluida la formación.

De la misma forma se pronunció el secretario general de Asime, Enrique Mallón, que pidió “escucha activa” a Madrid e insistió en la necesidad de formación: “Entiendo que se corregirá”. “No hemos conseguido ni el 50% de esos fondos, no puede ser un aprobado para nadie”, remarcó, dejando claro que hay que aprovechar el “buen momento” que vive el sector.

No en vano, recordó, la industria gallega cerró el pasado 2023 con incrementos superiores al 5% del empleo y el 15% de la facturación, y encara “grandes oportunidades” en campos como la defensa y las renovables.

A la intervención de Gómez y Mallón se sumó la de la directora general del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca, que habló de innovación, diversificación, modernización e internacionalización para definir al naval gallego. “Solo creciendo en industria podremos crecer de manera contundente en la comunidad”, afirmó. Y criticó al Ejecutivo central por tener “más de 33.000 millones de euros en Pertes industriales de los que a día de hoy únicamente ha adjudicado un 28%”.

“No se escuchó a Galicia”

Respecto al Perte del Naval, cabe recordar que solo cuatro astilleros de las Rías Baixas se hicieron con una parte del pastel: Nodosa (1,1 millones), Astilleros Ría de Vigo (0,58 millones). Freire Shipyard (casi 57.000 euros) y Astilleros San Enrique (poco más de 48.000). A ellos se sumaron las auxiliares Willbö (1,5 millones), Industrias Guerra (470.000 euros), Revertia, Reusing and Recycling (160.000 euros) y AR-VR Meifus (111.000 euros).

En una entrevista publicada recientemente por FARO, el presidente de Aclunaga, Manuel Vázquez, reconoció que “no hubo diálogo con el sector y no se escuchó a Galicia, entre otras cosas para saber que tipo de empresas querían optar a esas ayudas”. “Muchas empresas que querían presentarse no pudieron por el tamaño de las ayudas y otras no pudieron porque no tenían capacidad interna para desarrollar la documentación para presentarse”, comentó asimismo.

