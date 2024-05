La Agencia Tributaria anuncia el plazo para presentar la declaración de la renta por teléfono

Dentro de la campaña de la declaración de la renta, la Agencia Tributaria vuelve a poner en marcha un año más el servicio telefónico "Le llamamos" que permite realizar la declaración vía telefónica. Si bien las citas ya se pueden pedir a través de la página web de la agencia desde hace una semana, los contribuyentes empezarán a recibir las llamadas de los funcionarios a partir del próximo martes 7 de mayo para confeccionar y presentar su declaración por teléfono.

Del mismo modo, con el objetivo de facilitar la tramitación a los contribuyentes de más de 65 años que residan en municipios pequeños, Hacienda ha puesto en marcha un nuevo programa que prestará la atención mediante videoconferencia.

Una opción consolidada

Desde que se pusiera en marcha el servicio de atención telefónica de la Agencia Tributaria este ha ido ganando cada vez más peso. De hecho, en la campaña de 2022 más de un millón de contribuyentes se decantaron por esta vía para presentar su declaración. El sistema es sencillo: la persona interesada solicita una cita previa indicando el día y la hora en la que quiere recibir la llamada para que el personal habilitado le ayude en la confección y la presentación del documento desde casa.

Con todo, no todo el mundo puede hacer uso de este servicio, ya que solo está disponible para todos aquellos contribuyentes que cumplan ciertos requisitos, entre ellos que sus rentas de trabajo no superen los 65.000 euros o que no tengan más de dos inmuebles en alquiler. En esos casos, los usuarios deben acudir a la sede de Hacienda para tramitar la declaración.

543 municipios con servicio de videoconferencia

Este 7 de mayo también también un nuevo servicio que ha impulsado la Agencia Tributaria que atenderá por videoconferencia a los mayores de 65 años que vivan en municipios de menos de 3.000 habitantes.

A través de este servicio, los contribuyentes interesados de las 543 localidades adheridas al programa podrán acudir al local habilitado por su ayuntamiento para recibir atención por videoconferencia para presentar de la declaración del mismo modo que en la atención presencial en oficinas.

Atención en oficinas

El último canal que abrirá plazo para presentar la declaración de la renta es la atención presencial en oficinas, que comenzará el próximo 3 de junio, aunque la cita previa se podrá solicitar desde el 29 de mayo. El plazo para presentar la liquidación se terminará en todos los casos el 1 de julio, salvo para aquellos contribuyentes con declaración a ingresar que quieran domiciliar el resultado, que tendrán que hacerlo antes del 26 de junio.

La Agencia Tributaria espera recibir 23,3 millones de declaraciones en esta campaña, la mayoría (14,6 millones) a devolver, por un importe total de 11.650 millones de euros. Desde que arrancara la campaña del 2023 el pasado 3 de abril, más de siete millones de contribuyentes han presentado ya su declaración por internet, tanto a través del programa Renta Web como de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. Asimismo, más de cuatro millones ya han recibido sus devoluciones, por más de 2.400 millones de euros.