Induser, a toda máquina desde Almería para envasar a los 5 continentes

Su lema es 'Somos ingenio para el envasado'. Desde el Poniente almeriense han demostrado que es posible crear y exportar ingeniería industrial muy competitiva para transformar el envasado en un proceso a la vez delicado y rápido. Induser cumple en 2024 su vigésimo aniversario y sus productos no son tomates, pimientos, arándanos o kiwis, sino máquinas y sistemas de pesado y envasado que utilizan no solo muchas importantes empresas agroalimentarias andaluzas sino también otras compañías en 20 países de los 5 continentes. Su radio de acción como empresa exportadora es geográficamente mucho más amplio que los alimentos perecederos transportados en camiones.

Induser ya cuenta hoy en día con 60 personas en plantilla, y en el año 2023 alcanzó la cifra de 11,5 millones de euros en facturación, de los que el 60% proceden de sus ventas y actividad con clientes fuera de España. El pasado mes de febrero, en Berlín, durante su participación en Fruit Logística, la feria empresarial más importante del mundo para la industria de alimentos frescos, han presentado su nuevo modelo de pesadora polivalente para producto grueso o fino, integrando pesar y envasar de manera automática altas producciones de frutos como arándanos en tarrinas multiformato.

Escalar el envasado de 120 tarrinas al minuto

Por dar un ejemplo sobre los ritmos y volúmenes a los que dan servicio con su maquinaria (los envases son aportados a las compañías agrícolas por otros proveedores), una envasadora de tomates cherry que utiliza envases de medio kilo llena unas 120 tarrinas al minuto con una sola máquina. Eso significa empaquetar unos 3.500 kilos de tomate a la hora. Induser, en su gama de clientes, tiene desde los pequeños que disponen de una sola línea de envasado, a los gigantes con más de 30 líneas simultáneas y promedios de envasar hasta 20 millones de tarrinas al día.

Los cuatro socios fundadores de Induser son Elvis Moreira, que ejerce funciones de director general; Pedro Martínez, como director comercial; Carlos Villegas, como director financiero; y Juan Martos como director de ingeniería e innovación. Elvis y Carlos son de El Ejido, Pedro de Almería y Juan de Albox. Su sede, que engloba oficinas y fábrica, está en el Polígono Industrial La Redonda, en el término municipal de Santa María del Águila.

Elvis Moreira subraya que “Pedro, Juan y yo somos compañeros de carrera de Ingeniería en la Universidad de Almería y se creó un fuerte vínculo. Carlos estudió Empresariales y era vecino de barrio. Cada uno empezó por su lado a trabajar. Pedro comenzó en 1999 en MAF Roda, una empresa internacional de calibrado y paletización. Cuando hubo una vacante me llamó, y pude incorporarme. En 2004, decidimos dar el paso a emprender la creación de nuestra propia empresa para dar mejores soluciones a los productores hortofrutícolas. Para la dirección de ingeniería e innovación pensamos en Juan, por sus brillantes cualidades para inventar el diseño de sistemas y desarrollos; y en Carlos para la dirección financiera”.

Induser comenzó dedicándose sobre todo a funciones de mantenimiento para otras empresas. A los siete años, según recuerda Elvis Moreira, “decidimos impulsar un gran cambio para crear maquinaria innovadora en pesaje y envasado que aportara valor añadido, y nos metimos a fondo en el ámbito del envase y embalaje de alimentos dentro del sector 'packaging'. Dimos un salto tecnológico, la empresa creció alineada con las tendencias del mercado de la industria agroalimentaria. Empezaron a confiar en nosotros muchas empresas almerienses, hemos creado junto a ellos soluciones que han ayudado a su desarrollo”.

El 80 por ciento de su actividad está enfocada a la industria agroalimentaria, sobre todo la hortofrutícola. “Además ya hemos aprendido a trasladar nuestras soluciones a otros, como los frutos secos, gominolas, galletas, etc., donde las unidades de producto son mucho más iguales entre sí que, por ejemplo, los tomates”. El equipo de ingeniería para investigación, innovación y desarrollo, encabezado por Juan Martos, está compuesto por nueve personas, de los que ocho son ingenieros. Tienen en marcha un proyecto para poder aplicar inteligencia artificial a sus maquinarias.

Tras formalizar la venta, si son máquinas sencillas que están muy testadas en su fábrica, se las envían a uno de sus distribuidores y es quien las instala en el país que corresponda. Si son máquinas más complejas, se desplazan desde Almería para su montaje y puesta en marcha.

Moreira destaca que “la eficiencia de nuestras pesadoras permite dar servicio con mucha rapidez a materias muy diversas entre sí por su formato, y además con el trato delicado que requieren productos vivos como las frutas, que no son tornillos, y que deben llegar a los lineales sin quedar en malas condiciones y sin sufrir daños”.

Cartón en unos países y plástico en otros

Han de ser polivalentes en su estrategia de desarrollo de innovación y negocio porque, como explica Juan Martos, “hay primeras potencias mundiales como Estados Unidos, Japón y Australia, que sí van a seguir utilizando mucho el plástico, mientras que otra potencia mundial como Francia está cambiándolo todo hacia el uso de cartón. Para Induser ha sido importante ser capaces de adaptar nuestras máquinas para el uso de envases de cartón en sustitución del envasado con plástico”.

Los sistemas y máquinas de Induser son utilizados por empresas hortofrutícolas de referencia en la producción agroalimentaria española como La Caña, La Palma, La Unión, Biosabor, Única, Hortichuelas, Fresón de Palos, Cuna de Platero, Hortifrut, entre otras. Fuera de España, entre los clientes más relevantes, cabe destacar a Maraisa y Salad Time en Marruecos, Les Rougelines en Francia, Dreesen en Alemania, Cielo Vista en Canadá, Hortraco en Australia y Agrizar en México.

“La tecnología española para el sector agro está muy bien valorada a nivel internacional”, comenta Elvis Moreira. “Cuando empezamos a salir fuera de nuestro país, teníamos miedo a la apertura al mercado exterior, no conocíamos esa alta valoración de la industria auxiliar andaluza aplicada a este sector. Para competir, somos un equipo intenso, de sangre caliente, dispuestos a acelerar el proceso de diseño y creación de prototipos en el menor tiempo posible. No nos sorprende que, en algunas ferias internacionales, cuando ven lo que hacemos, algunos participantes preguntan si está fabricado en Alemania. Pues no, lo diseñamos y producimos en Almería”.

Gestión en remoto de maquinaria en las antípodas

Uno de los principales aportes de valor añadido es su capacidad de gestionar en remoto la supervisión diaria y mantenimiento de las máquinas. “A través de internet tenemos acceso a ellas para analizar su funcionamiento y resolver averías”, explica Juan Martos. “En la conexión remota, muchas veces resolvemos dudas de los clientes que se han equivocado a la hora de manejarlas. Podemos chequearlas a distancia, y orientamos a los clientes para enseñarles a prevenir y resolver incidencias”. Las más lejanas están en Australia y Japón, utilizadas por productores de tomates cherry y arándanos.

Están muy satisfechos por uno de sus últimos proyectos, la maquinaria que integra la formación de la bandeja de cartón, el llenado con producto y el cerrado de la bandeja, todo en la misma instalación. “Consigue optimizar procesos, reducir costes, aminorar la huella de carbono al eliminar traslados del cartonaje para envases. Ha suscitado mucho interés, en el contexto de la transición hacia el mayor uso de cartón por las normativas sobre sostenibilidad ambiental, y puede ser un pilar de las ventas de Induser durante los próximos años”, señala su director general.

Sobre su oportunidad abunda el director de innovación: "Hemos reacccionado rápido a la demanda del mercado, en países como Perú y Chile, para tener un nuevo tipo de pesadora en frutos como los arándanos. Son países donde la temporada de cosecha de arándanos es muy corta, y necesitan envasar grandes cantidades en poco tiempo. Ya hemos diseñado varias máquinas para esas necesidades".

La difícil búsqueda de personal especializado

Como, por desgracia, sucede en muchos segmentos de la economía española, los directivos de Induser lamentan que “uno de los caballos de batalla para empresas industriales como la nuestra en Almería es la dificultad de encontrar personas con cualificación técnica como las que necesitamos. Cuesta mucho esfuerzo hallarlas y formarlas, todo eso es un hándicap a nuestro potencial de crecimiento. Nos gusta contribuir a crear cantera en nuestra tierra, aunque de vez en cuando no tenemos más remedio que fichar a profesionales de otras latitudes dispuestos a trasladarse para aceptar una de nuestras ofertas de empleo. Cierto es que algunos son andaluces que desean retornar y estar más cerca de su origen familiar”.