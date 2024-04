Roberto Verino: “Hay un proyecto para que a Terras Gauda le convenga esta alianza”

“Hay un proyecto para alcanzar el número de botellas de Gargalo que sea capaz de hacer que a Terras Gauda le convenga esta alianza”. Con esas palabras concluyó ayer la rueda de prensa que, desde O Rosal, Roberto Verino y José María Fonseca ofrecieron para dar a conocer una unión que no ha hecho más que comenzar. “Esto solo es el inicio”, matizó el diseñador ourensano, que prometió mantener intacta la misma esencia con la que, a finales de los 80, impulsó su proyecto viticultor al pie del Castillo de Monterrei (Verín). “Jamás bajaré el listón de la calidad, defenderé la excelencia y, sobre todo, el máximo respeto por la naturaleza, por las fórmulas ancestrales de hacer el vino y por la tecnología”, remarcó.

Como adelantó FARO la semana pasada y este lunes confirmaron sus respectivos fundadores, Terras Gauda entra en el capital social de Gargalo con una participación del 25%. Se trata de “un pacto entre caballeros”, así lo definieron ambos, con el que se busca reforzar el posicionamiento de la bodega de Roberto Verino a nivel nacional e internacional, diversificando sus canales de venta y potenciando la diferenciación de sus vinos en los mercados donde recalará.

A fin de lograrlo, el equipo humano de Terras Gauda, en colaboración con el de Gargalo, asumirá la gestión de todas las áreas de actividad: dirección enológica, empresarial y comercial, exportaciones, logística, y enoturismo, entre otras. El objetivo es compaginar la actividad vitivinícola con la moda y la organización de eventos, algo cada vez más frecuente entre las grandes bodegas con negocios que apuestan por elevar su oferta cultural.

En cuanto a las comunidades autónomas y los países en los que se centrará esta nueva alianza “estratégica”, con el objetivo de impulsar las ventas de Gargalo, desde las dos bodegas avanzaron a este periódico que a nivel nacional los mercados “clave” serán Galicia, Madrid, Cataluña, Mallorca, Ibiza, Vizcaya, Málaga, Sevilla, Alicante y Valencia. Y en el exterior se focalizarán en Alemania, Suiza, Países Bajos, Reino Unido, México y Suecia.

En la rueda de prensa quedó patente la buena sintonía que existe entre Fonseca y Verino, ambos últimos galardonados con la medalla de oro del Círculo de Empresarios de Galicia en 2022 y 2023 respectivamente. “El único punto negativo que para mí tuvo la bodega de Roberto desde que nació es que, en ese momento, que Roberto Verino se estaba haciendo famoso en todo el mundo, el vino que regalaba era Terras Gauda”, bromeó Fonseca. “Ahí fue donde realmente nos distanciamos”, añadió, despertando las risas de los asistentes y el propio Verino.

En un plano más formal, el presidente de Terras Gauda definió al diseñador ourensano como uno de los “pioneros” del redescubrimiento de Monterrei. “Detrás de esa idea había cabeza, había concepción empresarial y, no lo dudéis, había muchísimo corazón por su tierra”, apostilló sobre la creación de Gargalo, indicando que esos mismos valores son los que identifican a esta firma con su grupo. Éste aprovechará su dilatada red comercial y el carácter del godello que incorporará a su portafolio para sacarle el máximo partido a este blanco y el resto de vinos tintos que ahora surtirá. Al fin y al cabo, como recordó, “aquello que no se conoce no existe”.

Bodegas Gargalo “Fundada por Roberto Verino, su identidad se ha construido sobre la elaboración de vinos de alta calidad con el carácter de la tierra y la vocación de ser un referente de prestigio dentro del vino gallego”. Así se presenta en sociedad Gargalo, que destaca su “voluntad” por liderar los vinos de alta gama “preservando la naturaleza, respetando el medio ambiente y comprometidos con la sociedad y el entorno”. Actualmente cultiva distintas variedades autóctonas, sobre todo godello.

Terras Gauda “La vocación universal, la visión a largo plazo, el respeto al origen, crear vinos de marcada singularidad y mantener la autenticidad de cada una de las bodegas define la filosofía empresarial del grupo”, señala en su carta de presentación Terras Gauda, cuyas raíces se asientan sobre O Rosal. De ahí, fruto de su proceso de expansión, dio el salto al Bierzo (Bodegas Pittacum), al Valle del Duero (Quinta Sardonia) y a la D. O. Ca Rioja (Compañía de Vinos Heraclio Alfaro). En estos momentos comercializa más de 2,8 millones de botellas, con un nivel de exportaciones del 30% y está presente en 70 mercados de todo el mundo. Gargalo, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, vendió unas 120.000 botellas en 2022.

