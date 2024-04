Rosario Sierra: "La IA va a suponer un cambio absoluto de paradigma en el mercado laboral"

La carrera de Rosario Sierra, que participará el próximo 16 de mayo en el encuentro ‘Formentera20’, dio unas cuantas vueltas antes de llegar a formar parte de la mayor red social profesional del mundo. La actual directora de Desarrollo de Negocio Corporativo de LinkedIn España y Portugal estudió Psicología en la Universidad de Granada, pero la falta de oportunidades laborales le llevó a reinventarse y a apostar por las ventas y el marketing.

Su determinación le condujo al cabo de los años a dar el salto a dos grandes empresas tecnológicas multinacionales, primero Google y luego LinkedIn, donde trabaja desde hace doce años. En 2021 fue elegida una de las Top 100 mujeres líderes de España y en la actualidad ejerce también de consejera de Competencias Digitales para el Ministerio de Economía. Lo cuenta a Diario de Ibiza en una entrevista telefónica, unas semanas antes de su viaje a Formentera para formar parte del encuentro multidisciplinar dirigido a apasionados y curiosos del entorno digital que dirige Rosa Castells.

¿Qué le animó a formar parte del cartel de ‘Formentera20’?

Creo que es algo diferente. El entorno hace mucho, evidentemente, ya solo la isla es algo que te llama, pero también es muy evocador el formato que tiene el evento, el hecho de poner el foco en el networking, en compartir ideas y hacerlo de una forma relajada.

¿Cómo una licenciada en Psicología acaba liderando LinkedIn en España y Portugal como directora de Desarrollo de Negocio Corporativo?

Creo que mi caso es un ejemplo de la transformación que un profesional puede sufrir a lo largo de sus carrera laboral, algo que antes no era tan común, pero que ahora sí lo es. Yo me especialicé en Psicología Clínica y, desgraciadamente, esa salida profesional resultó complicada y me tuve que reinventar formándome en otros ámbitos en los que yo creía que podía aportar y que se me daban bien. Decidí viajar y aprender idiomas, que en aquel momento era una de las habilidades que podía ayudar a escalar en carreras profesionales y, sobre todo, en empresas internacionales. Me fui a vivir a Inglaterra y eso me ayudó a hacer otras cosas que no me había planteado hasta entonces: entré en el mundo de las ventas y el marketing. Llegué a Londres con 30 años. Empecé trabajando en una zapatería y volví a España trabajando en Google, donde estuve casi cuatro años. Después aterrizó LinkedIn en España y pensé que era la empresa perfecta para mí porque conjugaba absolutamente todo lo que yo era profesionalmente gracias a lo que había estudiado y a la experiencia laboral que había adquirido. Así que les perseguí hasta la saciedad hasta que no tuvieron más remedio que contratarme.

¿Y qué hizo para dar el salto de al mundo digital?

Comencé a formarme con un curso en el Instituto de Empresa sobre marketing en ventas y empecé a trabajar en Manpower, es decir, que el salto no fue tan grande porque sí que es verdad que trabajábamos con talento. De ahí empecé a vender, a llevar equipos y una cosa llevó a otra. Me fui después a Londres, porque donde estaba no me llenaba, aprendí idiomas y eso fue lo que me hizo dar el salto a una carrera de empresas internacionales como Google.

"Las mujeres no partimos del mismo sitio que los hombres para obtener las mismas oportunidades, y eso se acentúa cuando aspiras a puestos de poder"

¿Cree que ha sido más complicado llegar donde está por el hecho de ser mujer?

Eso es innegable. Es verdad que yo soy una persona que persigue las cosas que le interesan, pero también es cierto que la equidad no existe, es decir, que las mujeres no partimos del mismo sitio que parten los hombres para obtener las mismas oportunidades. Y eso se acentúa cuando ya vas a puestos de poder. Hay datos que lo confirman y sería estúpido negarlo. Cuando una va accediendo a puestos de mando directivo, el embudo se estrecha y es más complicado. Creo que en lo que hay que centrarse es en el valor que cada persona aporta, lejos de su género. Las mujeres tenemos otras maneras de hacer y de liderar, más en colaboración que en competición, que es un estilo muy masculino.

Llama la atención que usted fuera, en 2012, la primera mujer que contratara LinkedIn en España.

LinkedIn abrió oficina en España en 2012 en torno a marzo o abril y yo entré dos o tres meses después, cuando estaban reclutando el primer equipo. Y sí, cuando llegué solo había seis hombres y yo fui la primera mujer que contrataron. Pero eso fue al principio, a partir de ahí, iniciamos el camino hacia la diversidad y la inclusión en el que seguimos y que está muy ligado a la cultura de la compañía. Ahora hay una paridad absoluta.

LinkedIn es la mayor red social profesional del mundo. Este año ha superado los mil millones de usuarios a nivel global. ¿Cuántos corresponden a España?

De esa cifra, 17 millones corresponden a profesionales de España. Si tú eso lo comparas con la población activa, que son, más o menos, 21 millones puedes ver el grado de penetración y relevancia que tiene la red en nuestro país.

"Donde estamos invirtiendo más ahora en LinkedIn es en la parte de formación 'online'"

Cuando LinkedIn nació en 2003, la red se empleaba fundamentalmente como herramienta para conseguir empleo y para que las empresas captaran talento. ¿Sigue siendo en la actualidad el principal uso que se le da a la red?

Empezamos con una vocación de trabajar sobre el talento, como un portal donde se publicaban puestos de trabajo y donde los reclutadores de las empresas encontraban perfiles, pero a día de hoy LinkedIn es una plataforma donde lo que queremos es aunar a todos los profesionales y las empresas del mundo, reunir todas las habilidades demandadas, todos los puestos de trabajo, todas las escuelas de negocio...En definitiva, nuestra misión es conectar a las personas con oportunidades de todo tipo, ya sean laborales, de negocio, para vender tus productos, para mentorship, para entablar relaciones que te ayuden a escalar en puestos y a formarte... Es precisamente en eso donde estamos invirtiendo más ahora, en la parte de formación online, dentro de nuestro canal de LinkedIn Learning. Creemos que a día de hoy el mundo y el mercado se mueven tan rápido que la formación continua a lo largo del ciclo de la vida es imprescindible. Hay estadísticas impresionantes que dicen que desde 2005 hasta ahora ha cambiado desde un 25 a un 35% lo que necesitabas saber para desempeñar un puesto de trabajo, pero de aquí hasta el 2030 van a cambiar hasta un 65% los conocimientos que vas a requerir para el puesto de trabajo que realizas hoy.

¿Ha cambiado mucho el mercado laboral en los últimos años?

Sí. Con la llegada de la pandemia se empezó a hablar de la gran reorganización, la gente empezó a preguntarse dónde y por qué trabajar en un sitio determinado y muchos cambiaron de empleo buscando empresas que les ofrecieran oportunidades de crecer y con las que se sintieran identificados. También se empezó a buscar la flexibilidad en el trabajo. Después de la pandemia, hay mucha incertidumbre, han pasado tantas cosas que no sabemos qué hacer, si ir a por talento o no ir, pero lo que sí que creo que está impactando y va a impactar más es la llegada de la Inteligencia Artificial (IA). Va a suponer un cambio absoluto de paradigma. También el mundo de la diversidad y la inclusión cada vez está cobrando más importancia, pero creo que lo que va a revolucionar absolutamente todo y que va a determinar cómo vamos a trabajar en el futuro cada uno de nosotros es la IA.

¿Cree que la IA va a acabar con muchos puestos de trabajo o más bien va a obligar a los trabajadores a que reciclen sus habilidades?

Creo que habrá puestos que desaparezcan, en los casos en que la Inteligencia Artificial los pueda suplir, pero lo que la IA supondrá sobre todo es tener que incorporar nuevas habilidades y desprendernos de otras que ya no se necesitarán para el puesto de trabajo o que van a ser desplazadas por la tecnología.

En España la titulitis está muy extendida. ¿Esto está cambiando?

Creo que ha cambiado un poco, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, para hacer un puente, se requiere un ingeniero de Caminos, pero hay puestos que son más transversales y que los pueden ocupar personas con distintas formaciones, como, por ejemplo, los vinculados con ventas. En cualquier caso, sí que creo que en España se apuesta cada vez más no solo por la carrera que hayas estudiado sino también por la experiencia que acumules, el valor que aportes y las habilidades que tengas para realizar un rol determinado. Hay infinidad de matices, pero, en general, sí que pienso que ha habido una flexibilización de la titulitis en nuestro país. Lo que llamamos nosotros soft skills (habilidades blandas) están cobrando cada vez más importancia, me refiero a las habilidades interpersonales como la comunicación, la capacidad de negociación o el trabajo en equipo. Un ejemplo muy gráfico: ¿Tú sabes la habilidad que más se demanda para ser astronauta? Ser optimista, porque uno puede saber mucho de física, pero si eres un cenizo no vas a aguantar en una nave espacial en la que tienes que estar con seis personas más en un espacio reducido.

Rosario Sierra lleva trabajando en LinkedIn desde hace doce años. / ROBERTO CASTELLI

¿Qué perfiles son los más demandados actualmente?

Puestos vinculados a la tecnología y a las ventas especializadas. Luego hay puestos que vienen por tendencias como atención al cliente, o durante la pandemia, psicólogos y médicos.

¿Cómo se ha ido adaptando LinkedIn a las nuevas exigencias del mercado laboral?

Creo que más que adaptarnos, hemos sido nosotros los que hemos ido liderando un poco el camino. Ten en cuenta que en LinkedIn ayudamos a infinidad de empresas en todo el mundo a entender cómo está el mercado laboral y a anticiparse a las tendencias que van a llegar y a los puestos de trabajo que van a surgir. También les aportamos información sobre las habilidades que ahora se requieren y las que se van a demandar más en el futuro. Les estamos ayudando a analizar todos estos temas para planificar sus fuerzas laborales y sus planes de formación y para entender cómo está el talento dentro de sus propias organizaciones. O sea, que nosotros hemos ido un poco a la vanguardia. ¿Por qué? Porque tenemos la información del talento que hay ya que se publica en nuestra plataforma.

¿Qué recomendaciones le daría a un joven que no tiene claro hacia dónde orientar su futuro profesional?

Recomendar qué estudiar es complicadísimo en los tiempos que corren. ¿Quién me iba a decir que iba a venir una pandemia y que lo que se iban a necesitar más eran médicos y psicólogos? Lo que sí sabemos es que las tecnologías están ahí y que han llegado para quedarse y que van a impactar todo lo que hagamos, así que hay que pensar, por ejemplo, en carreras que no vayan a ser reemplazadas por una Inteligencia Artificial y en potenciar las habilidades interpersonasles. También le diría que son muy importantes las mentorías con gente con experiencia y estar conectados con las compañías que te interesan y conocer gente que trabaje allí. Estar contento con lo que estás haciendo y estudiando también es esencial. Hay que aprovechar los recursos que tienes y entender que la formación cada vez ha de ser más continua. Ya no te va a valer lo que estés estudiando hoy sino que vas a tener que ir ampliando tus conocimientos a lo largo de la vida.

¿Cuáles son los retos de futuro de LinkedIn?

Seguir entendiendo bien a las compañías con las que trabajamos, seguir acompañándolas y luego incorporando, como estamos haciendo, todas las tendencias, todas las tecnologías y todo lo que venga. El reto es seguir siendo abanderados y líderes de opinión, que se nos vea como referentes, como una compañía que aporta valor. Yo creo que es ahí donde nos tenemos que dirigir y donde estamos yendo.

