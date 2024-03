Ángel Ron se une a los minoristas de Popular para que se procese a Saracho

Ángel Ron, expresidente del Banco Popular, se adhiere a la petición de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas de procesar a Emilio Saracho por administración desleal, frente el auto de sobreseimiento sobre la actuación del que fue su sucesor en el cargo. “Compartimos plenamente los razonamientos fácticos y jurídicos” del recurso de reforma”, señala el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4. Frente al deber de cualquier administrador de “procurar maximizar el valor de sus accionistas”, los representantes legales de Ron hacen hincapié en que es imposible conseguirlo “vulnerando las normas elementales de prudencia”, en referencia a la decisión de Saracho de la reexpresión de las cuentas de la entidad en abril de 2017 y “sus declaraciones en on y off the record” con periodistas. Entre otras cuestiones, Ron le achaca “una temeraria gestión de la liquidez” y “un diálogo con competidores absolutamente incompatible” con los intereses del banco.