Una docena de proveedores esperan por la plataforma de Balaídos para atar su futuro

El año 2027 parece muy lejano, pero en la automoción las decisiones estratégicas y las asignaciones a las diferentes plantas productivas se toman con mucha antelación. Stellantis Vigo lleva meses y meses –al menos desde 2022, como desveló Faro– peleando por una de las plataformas industriales diseñadas para el futuro 100% eléctrico del grupo. Con la asignación definitiva de la STLA Small, pendiente de los fondos del Perte VEC, llegará también un nuevo modelo, la siguiente generación del exitoso Peugeot 2008. Y, con ello, muchas fábricas asentadas en Galicia verán apuntalado su futuro, en especial aquellas que trabajan en exclusivo o casi para la factoría de Balaídos. El grupo ya ha adjudicado a algunos proveedores de Vigo y su área los primeros encargos de piezas, pero una docena de proveedores esperan confirmar su continuidad gracias a futuras asignaciones.

Aunque todavía no se ha presentado como el resto, la STLA Small es una de las cuatro nuevas plataformas de Stellantis, pensada para coches eléctricos del segmento B (utilitarios) y C con hasta 500 kilómetros de autonomía. Si nada se tuerce, y tras el ok preliminar del CEO Carlos Tavares, la idea del grupo es que las plantas de Vigo, Zaragoza y Pomigliano (Italia) compartan esta infraestructura para los próximos lanzamientos de vehículos pequeños en 2027.

El reparto de piezas en algunos casos ya ha empezado y, por ejemplo, algunas firmas ya pudieron sellar su futuro en la comarca. Este es el caso de Benteler, la multinacional germana con plantas en Mos (soldadura) y Valladares (prensas) que se encargará de la fabricación de los ejes traseros que se emplearán en la plataforma. También se adjudicaron ya las vigas de los parachoques delanteros y traseros, que en principio se fabricarán en la factoría de Gestamp en Portugal.

Sin embargo, en el área hay varias empresas que dependen mucho de Balaídos y, por lo tanto, son las más vulnerables. Según calcula de forma habitual el Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), el 30% de las firmas –son 147 miembros– trabajan solo o principalmente para Stellantis Vigo. Entre ellas están, por ejemplo, la planta de Plastic Omnium en Redondela y Vincios, Tréves Galicia (en Pontevedra), las dos plantas olívicas de Faurecia (Asientos y Escapes), Lear Corporation (antes de Grupo Antolín), Magna Seating (antes Viza) o Grupo Segura, que compró el año pasado una de las plantas de Plastic Omnium en Vigo.

A esta lista se incorporan otras empresas como pueden ser Constellium Automotive Spain, Maier Ferroplast, Copo, Snop o Denso y como toda la cadena de proveedores de segundo y tercer nivel que trabajan para los Tier1.

La llegada del coche chino hará que el grupo apriete para lograr mejores precios

Como es costumbre, y más en estos momentos en los que el grupo y el resto de la industria se siente amenazada por la “invasión” de los coches chinos, la empresa apretará por conseguir el mejor precio posible, lo que podrá provocar el desvío de carga de trabajo de Galicia hacia Portugal o incluso a Marruecos.

También se puede dar el caso de que parte de estos pedidos se trasladen hacia Galicia y también al país luso. Lo que sí que parece más complicado es que la nueva plataforma provoque la llegada de un nuevo proveedor, ya que la comunidad lleva sin conseguir que se asiente uno desde que Snop lo hizo en 2012 con una planta en el polígono de Porto do Molle, Nigrán.

Como ya sucedió con la llegada de las furgonetas K9, se espera una dura batalla en algunos componentes como pueden ser los asientos. Desde entonces, muchos proveedores cambiaron de manos y el panorama a nivel mundial varió mucho, con la incorporación de la plana de Figueruelas (Zaragoza) a PSA o, especialmente, la fusión con FCA que dio origen a Stellantis, un gigante con 14 marcas. Por el momento, todo está en el aire.