La rigidez del Perte deja fuera de las ayudas la nueva plataforma industrial de Stellantis

El director de la planta de Vigo del grupo Stellantis lo advirtió sin ser explícito durante su discurso en la asamblea de Ceaga el pasado miércoles: el Perte del vehículo autónomo y conectado, esa herramienta diseñada a priori para canalizar los fondos de recuperación Next Generation, “ayudará” pero deja “fuera gran parte de las acciones necesarias en esta década”. Se refería Ignacio Bueno, según ha podido saber FARO, al proyecto estrella al que opta el centro gallego, una nueva plataforma industrial para vehículos 100% eléctricos como las que el grupo ha asignado a otras plantas en Francia e Italia y que blindaría la actividad de Balaídos durante los próximos 15 años, al despejar esa inversión la renovación de modelos y la continuidad de las dos líneas de producción y, por extensión, los puestos de empleo. La rigidez del Perte, sobre todo en cuanto a plazos (obliga a que todas las actuaciones estén ejecutadas en junio de 2025) deja fuera de las ayudas esta nueva plataforma crucial para la primera fábrica de coches de Europa en 2021, que como en 2014 vuelve a tener su futuro, en cierta medida, comprometido.

Por los tiempos que maneja Stellantis y el ciclo de vida de producto de sus modelos, sería imposible ejecutar la inversión antes de 2026. Es decir, la nueva plataforma industrial queda fuera de las ayudas por un año. Las bases del Perte publicadas en el BOE son muy estrictas en cuanto a plazos. Fecha límite: junio de 2025, con una prórroga máxima de un mes. Con esta información se entiende mucho mejor el tono serio y de advertencia de Bueno en su comparecencia ante un centenar de empresarios del sector del automóvil de Galicia: “Las intensidades de ayuda están por debajo de lo necesario [como máximo un 25%, muy por debajo, por ejemplo, de los fondos Feder que canalizan las autonomías], los requisitos son bastante restrictivos [la elegibilidad de las ayudas es insuficiente] y los plazos, tanto en la emisión de los proyectos como en la limitación de las inversiones a junio del 2025, dejan fuera gran parte de las acciones necesarias en esta década”, señaló Bueno.

La situación es “crítica”, aunque el propio Bueno reconoció que exprimirán el Perte en la medida de lo posible. Pero lo cierto es que a día de hoy, la plataforma en la que los responsables de Stellantis Vigo han puesto sus esperanzas para apuntalar el futuro de la factoría durante los próximos quince años no tendrá ayudas. ¿Esto es irreversible? Fuentes consultadas por FARO aseguran que queda una “bala de plata”, que sería reconducir las relaciones entre Stellantis y el Gobierno al más alto nivel, es decir, un encuentro entre el presidente de la multinacional, Carlos Tavares, y Moncloa; una reunión en la que se estaría trabajando para que la primera industria de automoción en España, con tres plantas y más de 15.000 trabajadores directos, no opte en caso de no sentirse arropada por las administraciones públicas por reducir su capacidad instalada el país, o sea, el cierre de líneas de producción o, llegado el caso, de alguna planta.

Claves Una nueva plataforma El futuro de Balaídos pasa por tener una de las nuevas plataformas lanzadas por el grupo, las STLA, sobre las que se harán los futuros modelos eléctricos. El Perte, insuficiente El Perte del automóvil, que se antojaba como clave para este proyecto, resulta insuficiente tanto por la intensidad de las ayudas o su elegibilidad como, principalmente, por los plazos: las actuaciones deben estar ejecutadas en junio de 2025.

Como avanzó este medio, la factoría de Balaídos pelea por blindar su futuro hasta 2035 (a partir de ese año no se podrán comercializar automóviles de combustión, ni híbridos, en Europa) a través de una de las STLA, nombre en clave otorgado por el fabricante para las nuevas bases de ingeniería sobre la que se desarrollarán los modelos cero emisiones. Son cuatro plataformas, divididas en función del tamaño del vehículo a producir y con unas autonomías que van desde los 500 a los 800 kilómetros.

La adjudicación e instalación de una de estas plataformas lleva aparejada una importante inversión de varias centenas de millones y que suponen toda una revolución para las fábricas. Y precisamente por eso, por su relación directa con el futuro del vehículo eléctrico y conectado, su encaje dentro de los objetivos del Perte debería ser claro. Solo falta que sus bases también lo demuestren.