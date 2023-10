Canarias frenará por ley en ocho meses las viviendas vacacionales

Canarias tendrá en vigor el 30 de junio una ley que acotará el desarrollo de las viviendas vacacionales. Esa es la fecha que tiene marcada el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez. "Es necesaria y oportuna", sostiene sobre la conveniencia de legislar el alquiler turístico. Tras el impulso a la norma subyacen la preservación del derecho a la vivienda, proteger la competitividad del sector o evitar la gentrificación, entre otros objetivos.

Esos principios de rango superior, constitucional en muchos casos, le han llevado a optar por la transversalidad a la hora de definir los objetivos y principios generales que regirán para la confección del proyecto de ley. El Consejo de Gobierno tiene previsto en su orden del día aprobar el lunes el informe de oportunidad que defenderá la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León.

Será el primer paso. A partir de ahí y durante un mes los ciudadanos tendrán habilitado en la página web de la consejería un espacio en el que realizar sus aportaciones. "No estamos a favor ni en contra de nada ni de nadie, lo que toca ahora es escuchar a los ciudadanos", explica el director general.

Tres de cada diez inmuebles residenciales de La Oliva se dedican a la actividad alojativa

El último recuento del Instituto Nacional de Estadística cifra en 42.651 las viviendas turísticas que existen en el Archipiélago. Suponen el 4,10% de todo el parque inmobiliario, la segunda tasa más alta del país. Mayor presión se observa si se coloca el foco sobre un municipio como La Oliva, donde tres de cada diez casas están dedicadas a la actividad alojativa.

Buscar soluciones

Números como estos sirven a Miguel Ángel Rodríguez para explicar la necesidad de abordar el problema. "Tenemos que articular posibles soluciones, regulatorias o no. Lo que ya no cabe es permanecer de brazos cruzados y no mover ficha, necesitamos una norma, y con rango de ley", señala.

En su opinión, los impactos que provoca la proliferación de viviendas vacacionales no pueden abordarse con la actual "regulación de mínimos". La actividad en las Islas encuentra su base legal en un reglamento de 2015 recortado posteriormente por una sentencia del Tribunal Supremo en 2018.

"Ya no cabe permanecer de brazos cruzados y no mover ficha" Miguel Ángel Rodríguez - Director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias

Solo en Baleares (4,33%) la presión es más elevada que en Canarias. La gran diferencia es que en el archipiélago mediterráneo «hay cinco leyes» vigentes para este ámbito. "Si aquí no hacemos nada, se va a continuar afectando a derechos constitucionales como el de contar con una vivienda digna", destaca el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística.

Profesores de una isla que han de trasladarse a otra y no encuentran casa en alquiler, arrendadores que son invitados a marcharse de sus moradas de toda la vida dentro de un proceso de gentrificación que termina por laminar la identidad de los barrios... Fenómenos de diversa índole que animan a elaborar una ley de carácter "transversal", según resalta el integrante del equipo de la consejera Jessica de León.

Sostenibilidad, conciliación y gentrificación

"Hablamos de cuestiones como la misma sostenibilidad, porque si se expulsa a la ciudadanía local a la periferia, hay más movimientos de traslado al trabajo y más emisiones, además de afectar a la conciliación", explica Rodríguez.

Solo los cabildos de Fuerteventura y La Gomera se abstuvieron cuando se propuso a la Comisión para el Estudio de las Necesidades Normativas en el Área de Turismo la elaboración de esta ley. No hubo votos en contra. Es solo el primer paso para una profunda renovación del bloque normativo –esta sí contó con unanimidad– que rige para la principal actividad de la economía canaria.

Primera piedra para la aprobación de un nuevo marco legislativo para el turismo

La regulación de las acampadas y el caravaning, el retoque de los incentivos incluidos en las normas de modernización y una ley general del turismo –la actual es de 1995– seguirán a la del uso turístico de las viviendas.

Para explicar el porqué de abordar esta última se han programado sesiones informativas: 27 de octubre, de 10.00 a 13.00 horas, en el Cabildo de Lanzarote y de 17.00 a 20.00 horas en el Centro Insular de Juventud en Puerto del Rosario; 31 de octubre, en el salón de actos de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife (10.00 a 13.00 horas), y el 2 de noviembre (10.00 a 13 horas), en el Museo Elder de la capital grancanaria.