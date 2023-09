Industria riega el plan digital lácteo de Galicia y proyectos con Ceamsa, Bolton y varias bodegas

Después de la doble lección que dio como actividad esencialísima durante la pandemia por la resiliencia del abastecimiento y su papel de palanca de crecimiento incluso en los momentos más duros, no había ninguna duda de que el sector agroalimentario tendría su propio proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) a cargo de los fondos Next Generation. “Tiene un valor estratégico para la economía española, no solo por su aportación al PIB y su proyección internacional, sino también desde un punto de vista social y medioambiental”, sostiene el Gobierno en la convocatoria de las ayudas para el fortalecimiento industrial de la actividad por un importe de 510 millones de euros. Como está sucediendo en el resto de los Pertes resueltos, tampoco este agotará los recursos disponibles. La resolución provisional publicada ayer por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reparte 161,5 millones, casi un tercio de lo previsto, entre 13 grandes proyectos tractores que aglutinan 281 iniciativas en las que participan 225 empresas, centros tecnológicos y otras entidades. Entre las elegidas destacan el plan de digitalización para el sector lácteo en Galicia y otras actuaciones con presencia de firmas de referencia en el sector agroalimentario de la comunidad.

Bajo el paraguas del Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), el grupo Lence lidera el proyecto SmarTZ4milk para mejorar la trazabilidad de la producción del sector lácteo y reducir su huella medioambiental: un 5% menos de consumo de agua y del 10% de la energía. Le acompañan Clun, Larsa, Leche Celta, Prestes, Bama y Bico de Xeado. Su petición rondaba los 26 millones de euros, aunque el presupuesto financiable, según la resolución, supera los 15 millones. Recibirán 8,7 millones de euros y 257.700 euros más en un préstamo a interés cero. Más beneficiarios El gran beneficiario de la convocatoria es Ecofood, el megaconsorcio de casi 100 empresas, incluida Bolton, dueña de las conserveras gallegas Cuca e Isabel. Recibe 12,2 millones de euros para “la renovación completa” mediante “la transformación ecológica y digital” y otros 28,8 millones en un subgrupo de proyectos destinados a la “adaptación científico-tecnológica de las cadenas de valor”. El From Green to Healthy, dotado con 21,4 millones de euros, se centra en la alimentación saludable. Entre las 25 empresas que integran la alianza figuran Ceamsa, la firma de O Porriño pionera en la elaboración de texturizantes a partir de algas; y la boiresa Rotogal, fabricante de contenedores isotérmicos. Hifas da Terra e Innolat forman parte de AccelerEAT para impulsar la producción de alimentos e ingredientes innovadores y sostenibles. Industria le otorgó 18,8 millones de euros. El Graperte apuesta por la “transformación innovadora del camino del vino hacia un sector más digitalizado y sostenible”. La ayuda propuesta en principio asciende a 5,2 millones de euros. Detrás está la Federación Española del Vino y varias de las grandes bodegas gallegas: Martín Códax, Terras Gauda y Viña Costeira. Modernizar el sector “Este Perte es una gran oportunidad para acelerar la innovación de la industria agroalimentaria en su sentido más amplio, impulsando aspectos como la trazabilidad alimentaria o la automatización de los procesos industriales hacia modelos más sostenibles –resalta Héctor Gómez, el ministro de Industria en funciones, en la nota de prensa con el anuncio de la adjudicación provisional–. Además, potencia el empleo de calidad en zonas rurales, favoreciendo la cohesión territorial. El Perte Agroalimentario tiene otros dos ejes orientados a la digitalización del sector y otro de I+D gestionados por los ministerios de Agricultura y el de Ciencia e Innovación. En total, “está previsto que genere un impacto en la economía de 3.000 millones de euros y una creación neta de 16.000 empleos”. El Gobierno recuerda que se tratan de resoluciones provisionales abiertas a alegaciones.