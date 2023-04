Stellantis releva a Codina al frente de las plantas de furgonetas que lidera Balaídos

Balaídos tiene nuevo patrón. El grupo ha decidido relevar al vigués Juan Antonio Muñoz Codina como máximo responsable del Clúster LCV (siglas en inglés de Light commercial vehicle, vehículos comerciales ligeros), del que dependen siete fábricas especializadas en mayor o menor medida en la producción de furgonetas, con Vigo como líder indiscutible. Desde el pasado 1 de marzo, las riendas de este polo las lleva el francés Costin Seydoux, ingeniero francés forjado en Renault (al igual que el presidente ejecutivo del grupo, Carlos Tavares) y en las filas de Stellantis desde el pasado 2021. Muñoz Codina continúa en el organigrama de la multinacional a la espera de nuevas funciones. Con este cambio, el centro de Vigo de Stellantis pierde a uno de sus grandes valedores, tanto dentro de la propia factoría (de la que llegó a ser director) como en la estructura de la corporación, como director Industrial y Supply Chain en Europa de PSA y responsable último de los clústers Ibérico y LCV (este último puesto, ya completada la fusión entre PSA y Fiat Chrysler Automobiles).

Stellantis Vigo rinde ahora cuentas directamente a Seydoux. Y como Vigo, las plantas de Mangualde (a la que acaban de adjudicar la versión eléctrica del restyling de las furgonetas K9 viguesas), Ellesmere Port (que también comparte los comerciales ligeros eléctricos de Balaídos) y Luton (Reino Unido), Hordain (antes SevelNord, en Francia), Sevel Attesa (Italia) y Gliwice (Polonia, sin experiencia previa en el segmento). Hasta hace unos meses también se incluía en el Clúster LCV a la factoría rusa de Kaluga, cuya actividad se suspendió a raíz de la invasión de Ucrania. El otro gran clúster de Stellantis con actividad en España, la del segmento bajo y medio de vehículos, sigue en cambio bajo los mandos de un vigués de adopción como es el asturiano Óscar Fernández Puente, que pilota las factorías de Madrid, Zaragoza, Poissy, Mirafiori, Módena, Trnava, Tychy y Kragujevac.

¿Afecta el relevo de Muñoz Codina a Balaídos? A priori, no debería, siempre y cuando el centro gallego siga siendo un ejemplo de productividad, flexibilidad y, también hay que decirlo, de rentabilidad para Stellantis. Pero a nadie en el sector se le escapa el manto protector que Muñoz Codina ha ejercido con la que ha sido su casa desde que salió de la Facultad de Industriales de la UVigo. A sus espaldas atesora una dilatada experiencia en el seno del grupo, en la planta de Balaídos, donde ejerció múltiples responsabilidades y de la que llegó a ser director (sustituyendo a Pierre Ianni), y fuera, al frente de centros como Mangualde o Zaragoza. El propio Tavares, cuando llegó en 2013 a un Grupo PSA prácticamente en quiebra, confió en él para transformar todas las factorías europeas nombrándolo director Industrial y Supply Chain para el Viejo Continente. Sus últimos puestos fueron los de director de los clústers Ibérico –cargo que compatibilizó con el de director de Figueruelas, donde consiguió elevar la competitividad del complejo fabril zaragozano– y LCV.

El directivo vigués sigue en el organigrama del consorcio a la espera de nuevas funciones

La decisión de Stellantis de distribuir sus plantas en cuatro clústers (LCV, segmento bajo y medio, segmento superior y powertrain) se tomó en 2021 en función del peso de la tipología de producto/plataforma industrial y también de la segmentación de mercados, aunque no debería suponer un encasillamiento excluyente de cara a futuros proyectos (desde la llegada de Tavares, la atribución de un nuevo lanzamiento a una planta u otra solo se basa en un único factor: la rentabilidad, por lo que si Vigo continúa siendo competitivo seguirá fabricando coches, con independencia del segmento). La planta de Balaídos está a años luz (en volumen, calidad, etc.) del resto de fábricas del polo LCV y no solo fabrica furgonetas (su portafolio actual incluye el SUV Peugeot 2008 y hasta hace poco también se ensamblaban sedanes y monovolúmenes).