Un viaje hasta las raíces familiares

Se casaron en 1910 en la iglesia de un pequeño y antiguo pueblo de la provincia de Burgos y tan solo dos años más tarde, con su segunda hija en camino, se embarcaron en busca de un futuro mejor. El viaje hasta La Pampa fue largo y, una vez instalados en “aquel desierto” , empezaron a ganarse la vida de la misma forma que lo habían hecho al otro lado del charco: trabajando el campo, cultivando maíz y faenando a los animales. Las extensas llanuras “eran peligrosas” y los hijos varones que Lorenzo Gonzales y María Camarero Martínez tuvieron posteriormente no daban un paso sin portar un arma. Nunca más pudieron volver a su pueblo querido, el que ambos abandonaron sabiendo leer y escribir y siendo propietarios de una casa, pero Barbadillo de Herreros siempre permaneció en su corazón, y es que, defensores a ultranza de los avances de los derechos sociales, cuando estalló la Guerra Civil en España se comprometieron con el bando republicano y por eso enviaban desde La Pampa víveres, munición, ropa, medicamentos y todo aquello que estaba de su mano para apoyar al Ejército Popular.

Barbadillo de Herreros siempre estuvo presente también en el imaginario de las siguientes generaciones de los Gonzales Camarero Martínez, pues Estela Giadone Balbuena guarda el recuerdo de estar a la mesa en las reuniones familiares que celebraban en Salto, en el corazón de la pampa húmeda, degustando los típicos asados de lechón o de cordero, y escuchar hablar a su padre, Dante Ariel Giadone, sobre los abuelos castellanos que habían emigrado a la región argentina y que tenían como bandera la cultura del trabajo, del esfuerzo, del ahorro y del progreso, unos valores que siempre intentaron transmitir.

Lorenzo Gonzales y María Camarero Martínez en Salto, en la pampa argentina. / FdV

Afincada en Vigo desde hace tres años, Estela Giadone heredó en su momento una gran llave de hierro que había pertenecido a sus bisabuelos, Lorenzo Gonzales y María Camarero Martínez. Se trataba de la llave a la que ella denomina “de su pueblo”, puesto que fue la que cerró por última vez la puerta de la casita de sus antepasados en Barbadillo de Herreros en el año 1912, un lugar al que ella ha vuelto más de un siglo después rastreando sus orígenes familiares y en el que se ha llevado una de las mayores alegrías de su vida, pues Estela Giadone no solo ha recorrido las mismas calles que sus bisabuelos, pisado la iglesia en la que fueron bautizados y se casaron, hallado sus actas de nacimiento y de matrimonio o localizado la casa en la que vivieron, sino que en su viaje hasta las raíces ha logrado dar con numerosas primas lejanas que conservan los apellidos Camarero Martínez en su linaje.

Dimos con una mujer a la que le comenté que mi bisabuela era de allí, que se apellidaba Camarero Martínez y me respondió: ¡Yo también soy Camarero Martínez!

“Fue algo verdaderamente emocionante. Yo conocía las historias del pueblo, siempre había escuchado a mi padre hablar de él y de sus abuelos y, estando en Vigo, hice con mi pareja un viaje hasta Os Ancares. Me propuso ir a Burgos para intentar encontrarlo. Llegamos sobre las cuatro de la tarde, no había nadie, pero unas horas después empezamos a ver a algunos habitantes y dimos con una mujer a la que le comenté que mi bisabuela era de allí, que se apellidaba Camarero Martínez y me respondió: ¡Yo también soy Camarero Martínez! Pues no solo encontré a una, resulta que había muchas que llevaban esos apellidos, encontré a primas de varias generaciones atrás. Fue un reencuentro muy bonito, lleno de dulzura y alegría, todas estaban con mucha emoción”, explica Estela.

Estela Giadone, frente a la casa familiar de sus bisabuelos junto a las primas lejanas que localizó en Burgos. / FdV

Sus primas la acompañaron mostrándole la iglesia, un horno de fundición, puesto que le contaron que históricamente en Barbadillo de Herreros uno de los grandes oficios fue el de herrero, al existir unas minas en la zona, y también la guiaron para dar con las actas en las que figuraban los nombres de sus bisabuelos, además de mostrarle varias fotografías en las que pudo conocer a otros antepasados a través de la instantánea de una procesión de Nuestra Señora de Costana, cuya imagen portaban a hombros. “Poder haber entrado en varios de los edificios fue maravilloso, es un pueblo muy antiguo, pues ya hay constancia en el año 1.100 de su existencia y se conservan casas del siglo XVIII. Los paisajes siguen siendo los mismos y para mí fue muy emocionante pensar que, aquello que yo estaba viendo, probablemente fue lo que vieron mis bisabuelos”, indica esta vecina de Vigo.

La transmisión oral del pasado familiar ha sido clave para que Estela lograra dar, un siglo después, con una rama del árbol genealógico que no se ha movido del que fue el punto de partida de Lorenzo Gonzales y María Camarero Martínez. La otra parte del relato, la de las Américas, la dejó por escrito su propio padre en el libro Chacareros, militares y políticos, en donde recoge cómo era la vida en el campo La Blanqueada de la pampa argentina, una publicación que ha prometido enviar a sus primas para que ellas también pueda completar así su historia familiar.

Despacho compartido con Raúl Alfonsín Los bisabuelos de Estela Giadone Balbuena tuvieron un total de 11 hijos y su gran ambición era el progreso, que su descendencia no se viera obligada a sortear tantos obstáculos como ellos, sin embargo, aquella primera generación todavía tuvo que ocuparse de las tareas del campo en La Pampa, asumiendo oficios como los de agricultores o mecánicos. Gracias a aquellos trabajos entre cultivos y animales, finalmente fue la generación de Dante Ariel Giadone, el padre de Estela, la que tuvo acceso a estudios superiores y, en su caso, se formó como abogado, lo que le llevó a compartir despacho con Raúl Alfonsín. Tras haber pasado unos años como socios, en el momento en el que la dictadura militar en la que estaba sumido el país llega a su fin, para Argentina se abrió un tiempo de esperanza con Raúl Alfonsín ganando las elecciones presidenciales, una victoria que lo llevó a dedicarse por completo a su carrera política y a abandonar la actividad jurídica. Aquel giro repercutió también en Giadone, puesto que acompañó a Alfonsín como subsecretario general de Presidencia y cuando el mandatario argentino visitó España por primera vez, Giadone lo acompañó, recibiendo un título de Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica por parte del ahora rey emérito, Juan Carlos I.

Suscríbete para seguir leyendo