Las importaciones de las empresas gallegas desde Rusia baten récord pese a la guerra

La otra contienda de la invasión de la guerra en Ucrania se libra estos días en China. “Se niega a condenar la agresión rusa, se hace eco de la propaganda rusa y apuntala la economía rusa. China y Rusia también están intensificando sus actividades militares conjuntas en la región Indo-Pacífica”, reprochó el secretario general de la OTAN tras un encuentro con altos cargos de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Aunque por ahora no hay ninguna confirmación oficial de que se haya producido, Jens Stoltenberg advirtió a Pekín con “consecuencias muy severas si entrega ayuda letal a Rusia”, una incógnita en el aire tras el reciente encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin, para escenificar lo que ellos mismos definieron como una relación “sin límites”. La expresión, según matizó el embajador de China ante la UE, Fu Cong, en una entrevista para The New York Times, “no es más que retórica”. “Se ha malinterpretado deliberadamente”, lamentó. Van 406 días de conflicto y 61 desde que entró en vigor el veto comunitario a las compras de diésel ruso en otro intento de asfixiar las cuentas del país, el mismo objetivo de las restricciones anteriores impuestas al carbón y al petróleo. Hasta la entrada en vigor de la nueva medida, la factura de Moscú a la UE por carbón, gas y crudo desde el estallido de la guerra alcanzó los 140.000 millones de euros, según el Centro para la Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA), un 41% más que en 2021. Las compras de combustibles de las empresas gallegas a Rusia en ese tiempo se duplicaron, provocando un récord histórico de las importaciones desde allí.

Galicia duplica las importaciones de gas y petróleo desde Rusia en plena guerra El saldo importador de Galicia con Rusia ascendió a 539,6 millones de euros entre febrero de 2022 y enero de este año, como recogen los informes de la Secretaría de Estado de Comercio. En comparación con los doce meses anteriores, el importe aumento por encima del 78%. Los combustibles son la principal partida: 445,6 millones de euros tras un alza del 118,6%, muy condicionada por la intensa subida de los precios. En aceites de petróleo se contabilizaron 55,6 millones de euros con operaciones registradas en febrero, marzo y julio del pasado ejercicio. El resto de las adquisiciones es gas (390,1 millones de euros) durante los meses de julio, septiembre y octubre de 2022 y en enero del actual 2023. “Desde el inicio del conflicto, el suministro de gas a Europa procedente de Rusia se ha visto reducido del 40% al 7%, principalmente motivado por lo acontecido en el gasoducto Nordstream, la reducción de los flujos a través de Ucrania y Bielorrusia y la prohibición de ciertos países de importar gas de este origen”, detalla Enagás, el gestor técnico del sistema gasista español, en su reciente balance de operaciones. De los 446.550 gigavatios hora (GWh) del total de aprovisionamientos al país, EE UU aportó casi 130.000, seguido de Argelia (106.400), Nigeria (61.731) y Rusia en cuarto lugar (53.859). Por vía marítima se efectuaron 338 descargas en las seis plantas regasificadoras del país. A la de Galicia en Mugardos llegaron 25 buques metaneros y la mayoría, 15, venían de Rusia. España dispara un 60% las compras de gas a Rusia en el año de la guerra El estallido del conflicto hizo temblar a todo el sector primario de la comunidad por afectar a dos de los grandes suministradores mundiales de materias primas básicas para su actividad. Como los abonos, que en las compras a Rusia se elevaron cerca del 4%, hasta los 41,1 millones de euros. Las importaciones de pescado rozaron los 19 millones de euros después de un avance del 57%; las de fundición, hierro y acero aumentaron un 7,9% (13,8 millones); y las de residuos de la industria alimentaria se dispararon un 189% (10,4%). Sí disminuyeron las máquinas y aparatos mecánicos (4,1% menos); y las importaciones de aluminio y madera retrocedieron más del 75%. El negocio de las empresas gallegas en Rusia y Ucrania roza los 700 millones Las ventas del made in Galicia en Rusia se mantuvieron más estables. Subieron el 5,4% con un saldo de 133 millones en los primeros doce meses de la guerra. Insecticidas y raticidas encabezan el flujo del comercio con el país tras un subidón del 237%: 101, 5 millones de euros. El tráfico de abonos creció también a la inversa, aunque en niveles mucho menores. El importe ronda los 2 millones, un 86% más; y las exportaciones de materias albuminóideas y colas alcanzó los 1,4 millones tras un incremento del 195%. La partida de la automoción y el textil es ridícula –1,9 y 1,4 millones de euros, respectivamente– tras una estrepitosa caída del 83% en los coches y del 94% en las prendas de vestir. Las exportaciones de muebles, que llegaron a acariciar los 9 millones de euros en los doce meses anteriores, se quedaron en únicamente 454.000 euros.