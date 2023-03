Comidas, gasolina, parking para ir de compras... Un alto directivo de Pescanova, despedido

Más de 207.000 euros. Era el salario de un alto directivo de Nueva Pescanova, con base en Chapela, y que la compañía decidió despedir de forma fulminante tras comprobar el vergel de gastos que cargaba a la empresa sin justificación. Gasolina premium para vehículos distintos, peajes para ir a Baiona, más de 60 comidas o facturas de parking en El Corte Inglés de Vigo afloraron durante una auditoría realizada por la firma externa Boston Consulting tras comprobar que en su departamento, el de la división de Fresco, las cuentas no cuadraban. Una revisión exhaustiva que correspondió a solo nueve meses de actividad profesional. "Constituyen hechos absolutamente intolerables por la falta de diligencia, compromiso y buena fe por su parte", zanjó el informe. Una sentencia del juzgado de lo Social número 3 de Vigo acaba de dar la razón a la pesquera.

El empleado había acordado renunciar al vehículo de renting de Nueva Pescanova, por lo que acordó un plus mensual de 563,08 euros. Dentro de este importe se incluía el gasto en gasolina en el que pudiese incurrir y hasta un máximo de 20.000 kilómetros. Pero este directivo imputó a la empresa todos sus repostajes, con más de un vehículo, incluso en una misma jornada y con productos premium de 98 octanos o diésel. Incluyó además consumos en estaciones de servicio en fines de semana, aunque no trabajaba sábados o domingos. Misma práctica que realizaba con peajes, aunque vivía a cuatro kilómetros de la lonja y a que entre Vigo y Chapela (sede de la empresa) no hay peajes.

"Una cosa es que por la empresa se asuman costes de peaje intersemanales, y otra muy distinta que estos se verifiquen en períodos de fin de semana en que el trabajador no presta servicios, en rutas no vinculadas con su trabajo habitual --se desplazaba habitualmente a Baiona--, o que los importes de gasto de gasolina resulten tan exorbitados que difícilmente puedan vincularse a la actividad laboral, más aún si tenemos en cuenta que las partes habían acordado ya el abono de 563,08 euros mensuales fijos para gastos de vehículo", dice la sentencia, contra la que cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En este mismo periodo de nueve meses --mayo a diciembre de 2021--, el directivo cargó a Pescanova 62 tickets de restaurante, la mayor parte de los cuales en uno situado frente a su domicilio. "Del examen de las facturas aparece una comida casi fija los viernes, además de las intersemanales, cuya necesidad, objetivo o vinculación con los intereses de la empresa no han tenido debida acreditación, por lo que redundando en lo anterior [...] entiendo que efectivamente existió por parte del trabajador transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza", culmina el fallo.