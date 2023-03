Las pioneras de la automoción gallega

“Yo era la única mujer en la cadena de montaje. No era frecuente entonces, porque todos eran hombres, pero todo el mundo me apreciaba y me quería. Las mujeres podemos trabajar en cualquier sitio”. A sus 87 años, Josefa Leal regresó ayer al que en su día fue su puesto de trabajo. Acompañada por otras extrabajadoras y pioneras del sector de la automoción gallega, Pepita, como es conocida por todos, acudió a las instalaciones de GKN Vigo para formar parte del primer acto de la factoría para celebrar el 50 aniversario. “Ellas abrieron camino”, resumió la directora de la planta, Chelo Domínguez.

Aunque en Julio se llevará a cabo el evento oficial y central, la idea de GKN es hacer cada mes diferentes conmemoraciones. Coincidiendo con el mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la firma quiso comenzar con un homenaje a las primeras mujeres jubiladas. En el acto Pepita Leal estuvo acompañada por, entre otras, Mari Carmen Caride o Emi Domínguez. “Éramos poquitas mujeres, llegamos a ser ocho en aquellos primeros años, y celebrar un cumpleaños era como hacerlo en casa”, recordó la primera. “Colaborábamos mucho las unas con las otras, aunque éramos muy pocas. Al final empezaron a venir las ingenieras, lo que para nosotras fue un orgullo”, señaló por su parte la segunda, que fue la primera secretaria de dirección: “No nos hacemos a la idea de que hayan pasado 50 años”. Las tres fueron protagonistas de un vídeo filmado los días previos en su regreso a la que en su día fue su casa, entonces bajo el nombre de Indugasa, y presentado ayer. Como coprotagonistas figuraban aquellas que representan la nueva generación de mujeres dentro de GKN, como son Andrea Figueiras, Antía Hermida, Sabela Iglesias o Sandra López. “Esto es un trabajo que puede desempeñar tanto una mujer como un hombre, no hay diferencias”, resumió, por su parte, Iglesias.