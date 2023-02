Douglas Prothero y el triunfo de la patraña

A bordo de un yate, feliz, tomando fotos con su móvil. Un 15 de marzo de 2021, siendo presidente ejecutivo de Hijos de J. Barreras. Esa fue la última vez que Douglas Allan Prothero, todavía hoy consejero delegado de la naviera The Ritz-Carlton Yacht Collection –marca comercial de Cruise Yacht YardCo, todavía propietaria de la atarazana–, se dejó ver por Vigo. En la misma ciudad a la que había prometido una abismal carga de trabajo; tardaría tres meses en contratar a una gestora especializada en reestructuraciones para ejecutar una quiebra ordenada del mayor astillero privado de España. Desviando una inversión superior a los 245 millones de euros a Santander, y de más de 500 millones a Saint Nazaire (Francia). Dejando un agujero superior a los 40 millones de euros en Beiramar. Pero tenía su barco, el Evrima, el crucero premium que fotografiaba, feliz, a bordo de aquel yate oscuro. Prothero se fue y Barreras fue a liquidación como lo que había ideado –y siempre negó–, un vehículo temporal del que disponer a su antojo para no quedarse sin el buque, darle forma en Vigo y rematarlo lejos de demandas por impago. Retazos de una gestión incompetente pero, a juicio de la administración concursal –considera que no hubo dolo en su proceder, como avanzó ayer FARO–, inocente. La patraña quedará, previsiblemente, sin castigo.

Las reformas Pese a los enormes problemas finales, la construcción 1705 de Barreras –el crucero Evrima– empezó bien. “Los trabajos de aceros se completaron a tiempo, cumpliendo todos los hitos, y la botadura se produjo con tres semanas de adelanto”, expone un informe de la consultora marítima Allswater. Los sobrecostes, a partir de la botadura, empezaron a acumularse poco a poco. Prothero, solo en el periodo marzo-diciembre de 2020, ordenó más de 200 cambios en el proyecto. Al menos parte de estas modificaciones, reclamadas en calidad de armador y no de presidente del astillero, fueron cargadas a las cuentas de Barreras. Como el equipo de aire acondicionado y calefacción, contratado y pagado a la danesa Novenco y reemplazado, a petición del canadiense, por otro distinto. Fueron 1,5 millones de euros de factura. En febrero de 2020 se firma el rescate, con el que la armadora Ritz (Cruise Yacht) toma el control y se incrementa el precio del contrato en unos 80 millones de euros por las desviaciones sobre el presupuesto. Como el barco se entregaría con retraso, Prothero incluye dentro de ese acuerdo una compensación. Esto es, Ritz-Carlton se indemnizó a sí misma con 16,525 millones de euros por no recibir a tiempo un buque que ella misma estaba gestionando. Barreras era, y todavía es, 100% de su propiedad. Ritz-Carlton invirtió un euro en el astillero Barreras durante el año en que lo gestionó La prioridad Es 2 de septiembre de 2020 y Prothero tiene una reunión telemática con responsables de la industria auxiliar, que ya había acordado dar facilidades a Ritz-Carlton para retomar la construcción con un plan de pagos adaptado. Pero hay rumores ya de que la intención del armador es de preparar el Evrima lo suficiente como para que pueda navegar a otro astillero y abandonar Vigo. Se pronuncia en estos términos, textualmente: “Hay ciertos rumores en relación a que nosotros solo estamos interesados en terminar el 1705. Eso no tiene ningún sentido [...] Además, ya estamos trabajando en los dos buques hermanos del 1705. Nuestro plan es iniciar la construcción del 1706 a finales de este año y comenzar la construcción del tercero en la primera parte del próximo año. Ya estamos trabajando en el diseño de esos buques y preparando el inicio de su construcción”. Nadie vio nunca esos diseños. En diciembre, dos meses después, pedía presupuestos para terminar ese barco en Santander. En paralelo, su número dos en Barreras –uno de los múltiples que nombró en escasos meses–, José Rosado, insistía en la lluvia de promesas: “El nuevo consejo cree firmemente en la viabilidad de Barreras [...] hacer del astillero el pilar de la industria que la región merece”. Lo volvería a repetir un mes más tarde, cuando ya estaba negociado el traslado definitivo del Evrima con el sector. Este es el importe millonario en trabajos que Ritz desvió de Barreras a Astander El engaño Los dos barcos “hermanos” del crucero se empezaron a negociar en el astillero Chantiers de l’Atlantique cuando la dirección de Barreras seguía prometiendo el regreso del Evrima a Vigo. En Santander, Ritz-Carlton superó los 245 millones de inversión para completar el barco, por los 135 millones que había invertido en Beiramar. A Francia comprometió, con el doble encargo a Chantiers, otros 500 millones de euros más. La finalización del contrato en Cantabria fue posible gracias al enésimo respaldo blindado por el Estado, a través del Cesce: asumió un riesgo superior a los 400 millones de euros en garantías de un préstamo que Ritz tendrá que abonar en 12 años. Si el juzgado de lo mercantil suscribe la opinión de los administradores concursales (Tahice Legal), la demostración de incompetencia de Prothero no tendrá castigo alguno. Saldrá gratis. Barreras y por ende apoya la gestión incansable de la nueva administración para superar los problemas heredados [...] Continúa con el plan original de llevar a Evrima a otro astillero con dique seco para completar los trabajos de pintura exterior". Vulcano, otro colapso sin reproche El astillero de Teis fue a la quiebra con deudas por más de 200 millones Entre el año 2000 y 2019, la histórica y desaparecida Factorías Vulcano protagonizó dos suspensiones de pagos y causó la quiebra –así lo dictó el Supremo en sentencia firme– de su antigua filial Juliana. En los dos primeros procedimientos aplicó quitas de entre el 80 y el 90% sobre créditos superiores a los 200 millones de euros; por el tercero fue condenada a pagar 25 millones. Pidió la liquidación, en julio de 2019, con un pasivo también por encima de los 200 millones. Pese a todo, la administración concursal consideró que el adiós de la compañía fundada por Enrique Lorenzo en 1919 fue a causas “fortuitas”. Se descartó así el concurso culpable, que acabaría implicando responsabilidades para sus anteriores gestores. Lo que no implica, según señalaba el escrito, la existencia del incumplimiento del convenio concursal. Sus causas “no pueden ser atribuidas, en términos de imputabilidad, a los sujetos afectos” a los supuestos de dolo o grave culpa del deudor contemplados en la ley concursal. “Se puede concluir que las causas que han motivado la falta de cumplimiento del convenio vienen dadas por la falta notoria de tesorería y la imposibilidad de recurrir a nueva financiación, las importantes pérdidas por los retrasos para conseguir carga de trabajo desde la aprobación de convenio hasta la firma del contrato del ferri en 2017, y después las importantes pérdidas que dicha construcción acarreó por los retrasos en su terminación y finalmente por la falta total de carga de trabajo debido a la no concreción de ningún otro encargo para el astillero”, determinó.