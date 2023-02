La justicia extingue la relación entre Galpel y 16 trabajadores

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra publicó ayer la resolución por la que extingue la relación laboral entre Galpel, compañía dedicada a la fabricación de artículos de papel con base en Redondela –actualmente en concurso voluntario–, y 16 de sus hasta ahora empleados. La resolución, a la que ha tenido acceso FARO y contra la que cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), da cuenta de un despido colectivo que se saldará con una indemnización que rebasa los 170.000 euros. También se suspenden los contratos de otros tres trabajadores, que verán reducida su jornada un 70 por ciento. “Pasarán a situación de desempleo los 255 días siguientes a la aprobación del expediente regulatorio y los 110 restantes desempeñarán su cometido laboral”, consta en el escrito firmado el 13 de febrero.

“Las medidas aquí decretadas producirán efectos desde la misma fecha de este auto, el cual generará, además, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo, las mismas consecuencias que una decisión extintiva del empresario o que la resolución de la autoridad laboral en un expediente regulatorio de empleo”, se matiza en el documento, que este jueves llegó a manos de los ya antiguos trabajadores de Gallega de Papel SL, quienes –tras recibir una nómina entre este miércoles y jueves– por fin podrán solicitar sus prestaciones.

Ante la situación en la que se encontraban hasta esta semana, sin haber cobrado ni un céntimo tras casi medio año –desde septiembre de 2022– y sin poder acceder al paro o a otra oferta laboral con motivo del actual proceso, muchos de los afectados se manifestaron nuevamente ayer en las inmediaciones de la fábrica, donde se escucharon gritos y pitidos contra sus dueños.

Fuentes de UGT, sindicato al que pertenecen los dos delegados de personal vinculados a Galpel y cuya actuación fue censurada por diferentes testimonios dada la “insuficiente información” que facilitaron al personal, aseguraron la pasada jornada que los enlaces llevan meses “tratando de axilizar os distintos procedementos para que as persoas traballadoras que levan sin percibir salario o puidesen facer canto antes”. “Lamentablemente atopáronse coa burocracia e a lentitude das administracións na resolución dos expedientes, provocando que finalmente tivese que ser o xulgado no día de hoxe quen emitise un auto xudicial para pór fin á relación laboral ante a non resolución dos expedientes por parte da autoridade laboral”, expresaron.