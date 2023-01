Más margen para Stellantis Vigo: Industria negocia con Europa alargar el Perte a 2028

La extrema rigidez con la que fue diseñado el Perte VEC (vehículo eléctrico y conectado) no solo relegó hasta lo residual la asignación para Stellantis Vigo, sino que dejaba a la factoría sin opciones para garantizar su futuro más allá de 2030. La plataforma industrial STLA Small, sobre la que se han de engarzar los nuevos modelos eléctricos y a la que aspira Balaídos para preservar las dos líneas de producción, no podrá ser instalada hasta 2026, en paralelo al fin de ciclo del proyecto V20 (el todocamino Peugeot 2008); el Perte, no obstante, exigía la ejecución completa de las inversiones para septiembre de 2025. La inelegibilidad de la planta gallega, la de mayor productividad del país, fue determinante para el fracaso de esta convocatoria: quedaron sin repartir 2.182 millones de euros de un total de 2.975. Además de Stellantis, Ford o Renault se quedaron fuera por el corsé de un Perte que tendrá una parte bis. El Gobierno no habla ya solo de una extensión a 2026, prácticamente despejada, sino de llevar los plazos hasta 2028, como reivindica la industria.

El Gobierno hace borrón y cuenta nueva con el Perte para dar encaje al plan de Stellantis Wayne Griffiths, presidente de la patronal del automóvil en España (Anfac), además de presidente de Seat y Cupra, reclamaba con urgencia el pasado martes la necesidad de que el Ejecutivo escuchara al sector para no fracasar en la segunda entrega del Perte VEC prevista próximo mes de abril. “No puede ser otra vez más lo mismo”, confesaba. Un par de horas después de que Anfac demandara ese diálogo, hubo una especie de acercamiento entre las partes. Reyes Maroto, ministra de Industria, estrechaba su mano y se hacía fotos con Griffiths en el marco del Madrid Fusion. ¿Pipa de la paz? Tal vez. Cuando menos, Griffiths logró trasladar mejor el mensaje entre sonrisas y abrazos. El sector del automóvil pide mayor claridad, flexibilidad de plazos y eficiencia del nuevo Perte. Plataformas industriales para vehículos eléctricos de Stellantis STLA SMALL 500 km de autonomía Carrocería de hasta 4,2 metros STLA MEDIUM 700 km Longitud hasta 5 metros STLA LARGE 800 km Hasta 5,5 metros de carrocería STLA FRAME 800 km Carrocería de hasta 6,2 metros Plataformas industriales para vehículos eléctricos de Stellantis STLA SMALL 500 km de autonomía Carrocería de hasta 4,2 metros STLA MEDIUM 700 km Longitud hasta 5 metros STLA LARGE 800 km Hasta 5,5 metros de carrocería STLA FRAME 800 km Carrocería de hasta 6,2 metros Plataformas industriales para vehículos eléctricos de Stellantis STLA SMALL 500 km de autonomía Carrocería de hasta 4,2 metros STLA MEDIUM 700 km Longitud hasta 5 metros STLA LARGE 800 km Hasta 5,5 metrosde carrocería STLA FRAME 800 km Carrocería de hasta 6,2 metros En las últimas horas, la propia ministra salió al ruedo para anunciar que el Gobierno está en conversaciones al respecto con la Comisión Europea. “La negociación va por buen camino y facilitará la presentación y la posterior puesta en marcha de proyectos al Perte VEC, lo que permitirá contar con un horizonte de ejecución más flexible y cumplir con las exigencias de los fabricantes”, afirmó Maroto. Esta ampliación de los plazos es esencial. El Gobierno ya anunció hace unos días que iba a introducir cambios importantes en el Perte 2 que tiene la necesidad de repartir los más de 2.200 millones de euros que aún quedan por adjudicar de las ayudas europeas. “Vamos a presentar una nueva línea con mejoras importantes y una de ellas es que vamos a poder mantener más tiempo abierta la ventana para que nos presenten proyectos”, abundaba la ministra. ¿Por qué el Gobierno se ve obligado a mejorar el Perte del coche eléctrico? 2026, pasado mañana Fijaron entonces la fecha de 2026. “Insuficiente”, como reconoce Griffiths. “El plazo hasta 2026 es, para la industria, pasado mañana. La ampliación hasta 2028 ayudaría mucho”, dijo el presidente de Seat S.A. y principal actor del proyecto Future Fast Forward. Oído barra, dijeron en Moncloa, de ahí en que en menos de una semana el Gobierno ya estaba negociando con Europa ese plazo. “Ampliaremos el plazo a finales de 2027 o incluso 2028”, anunció Maroto durante la visita a la Conferencia Sectorial del Turismo. “Puedo anunciarles ya que estamos en una negociación con la Comisión Europea, que está teniendo resultados, y vamos a ampliar el Perte, de forma que las inversiones tengan más tiempo en su desarrollo. Esta flexibilización va a permitir la presentación de proyectos con un horizonte más amplio, para que las inversiones y las empresas tengan ese periodo de maduración que necesitan”, incidió. “Va a permitir la presentación de proyectos con un horizonte más amplio” Reyes Maroto - Ministra de Industria También anunció que se trabajará para incluir proyectos enfocados “a la eficiencia energética que –inicialmente en el Perte Vec 1– quedaba fuera del perímetro, y también mejoras a la hora de exigir menores garantías. “En el Perte 1 exigíamos garantías del 100% en todos los proyectos, y en una negociación con la Comisión hemos conseguido rebajar un poco las garantías para que sea más factible para las empresas, porque que el 100% exigía un esfuerzo a las pequeñas y medianas empresas. Eso es importante para nosotros, porque uno de los objetivos del Perte era traccionar a la pequeña y mediana empresa en la cadena de valor nueva que se va a crear”, añadió. Ahora hace falta ver cómo se articula la puesta en marcha del Perte VEC 2. Por lo pronto, esta misma semana, Seat, Volkswagen y sus 52 socios en el proyecto (aprobado) del Future Fast Forward, presentarán en Madrid el desarrollo de cada una de sus 86 propuestas empresariales, entre las que figura como participante la gallega Delta. Son 357 millones de euros de ayudas que servirán para movilizar una inversión empresarial de 10.000 millones de euros. Otra novedad sería la posibilidad de presentar proyectos unitarios, que era una reclamación del sector, que consideró complejo que el primer Perte se basara en planes que englobasen decenas o cientos de proyectos más pequeños. Es decir, empresas en solitario podrán diseñar y concurrir para proyectos en solitario, para los que no tendrán que coordinarse con otras sociedades. El Gobierno despeja el futuro de Stellantis en Vigo con el Perte y la alta tensión Los avances Las últimas semanas han sido determinantes para blindar la continuidad a largo plazo de la multinacional que preside Carlos Tavares como pulmón de la industria gallega de automoción: la factoría de Balaídos aspira a recibir, para la nueva plataforma industrial, 200 millones de euros en ayudas para una inversión de 600 millones. Así que el mes de febrero será crucial para el diseño de cómo se van a instrumentalizar las partidas, porque las primeras inversiones en el centro deben ejecutarse ya este próximo verano, aprovechando el parón por las vacaciones de la plantilla en agosto. Pero, además de la asignación de los fondos del Perte, Madrid ha desbloqueado también el proyecto de la alta tensión para la planta, una conditio sine qua non para que Stellantis se aviniera a considerar siquiera la adjudicación de la STLA Small a Vigo. Sin esta plataforma, la fábrica adelgazaría al extremo para ensamblar solamente vehículos comerciales ligeros (furgonetas). El Gobierno modificará la planificación energética vigente antes del 31 de marzo para incluir la llegada del suministro de 220 kilovoltios (kV) a la ciudad olívica. Stellantis dispondrá de una subestación particular en sus propias instalaciones, que Zona Franca se ha ofrecido a financiar a cambio de un alquiler a la compañía.