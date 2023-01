El Gobierno hace borrón y cuenta nueva con el Perte para dar encaje al plan de Stellantis

El Gobierno ha decidido hacer borrón y cuenta nueva de cara a la segunda convocatoria del Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC), acometiendo una reforma integral para que proyectos como el que prevé Stellantis para la factoría de Vigo puedan tener encaje. Después de que la primera ronda de asignación de fondos europeos dejara sin repartir 2.182 millones de un total de 2.975 millones, el Ejecutivo no quiere cometer los mismos errores.

Esta se activó en octubre por un importe total de 877,2 millones de euros y la idea ahora es armar fórmulas para reforzar esta línea de ayudas con recursos sobrantes de la primera y cambios significativos que den cabida a iniciativas de Ford, Renault o del grupo con planta en Balaídos, cuyos responsables ven avances en las negociaciones que mantienen desde hace semanas con Industria, Transición Ecológica y Zona Franca.

La principal comunicación anunciada es que Moncloa trabaja en ampliar hasta un año el plazo para que las empresas participantes puedan presentar sus proyectos

El anterior reparto no cumplió con las expectativas, como el sector de la automoción de Galicia y del resto de España ya temía, y los principales proyectos tractores se quedaron algo lejos de lo que pretendían las empresas que presentaron sus propuestas a los fondos europeos. El fracaso del primer Perte del motor, que buscaba ser un referente a nivel europeo sobre asignación de fondos Next Generation EU, fue una de las causas que llevaron a la ministra de Industria, Reyes Maroto, a cesar a su número 2, el hoy ya ex secretario de Estado Raül Blanco.

El nuevo secretario de Industria y Pyme, Francisco Blanco, nombrado el 27 de diciembre en un recambio sin explicaciones oficiales y comunicado de forma fulminante, ya se ha reunido con el sector para transmitir que habrá cambios en este programa de subvenciones y créditos al 0% de interés, según adelantó ayer Cinco Días y pudo confirmado EL PERIÓDICO, del mismo grupo editorial de FARO. La principal comunicación anunciada es que Moncloa trabaja en ampliar hasta un año el plazo para que las empresas participantes puedan presentar sus proyectos.

Más tiempo

En la primera convocatoria el plazo fue de tan solo un mes y determinados proyectos, como el referente al hub de la electromovilidad que pretende instalarse en la Zona Franca de Barcelona como heredero de Nissan, tuvieron que pedir una prórroga para poder reunir los avales suficientes. “Algunas empresas que participaron inicialmente se retiraron en medio del proceso al estimar que no serían capaces de cumplir los plazos de ejecución del proyecto que se exigían”, apunta la directora senior de European Affairs en LLYC, Paloma Baena.

Otra novedad sería la posibilidad de presentar proyectos unitarios, que era una reclamación del sector, que consideró complejo que el primer Perte se basara en planes que englobasen decenas o cientos de proyectos más pequeños. Es decir, empresas en solitario podrán diseñar y concurrir para proyectos en solitario, para los que no tendrán que coordinarse con otras sociedades.

La propia ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció ayer durante la celebración de Fitur 2023 que el Gobierno ampliará la “ventana” para la recepción de proyectos en la segunda licitación, con el fin de hacerlo “más atractivo” para las inversiones y de amoldarse a los calendarios de las empresas.

“Vamos a presentar una nueva línea con mejoras importantes y una de ellas es que vamos a poder mantener más tiempo abierta la ventana para que nos presenten proyectos”, explicó.

Autonomía

Los niveles de autonomía fueron un déficit que la gran patronal CEOE ya señaló en su último informe sobre el grado de ejecución de los fondos europeos en España, publicado en diciembre del 2022. En el mismo alertaban de que todas las empresas participantes del proyecto tuvieran responsabilidad solidaria de la correcta ejecución del mismo generaba fuertes reticencias por parte de estas a participar de la convocatoria.

“Las condiciones para participar eran complejas –los proyectos tenían que agrupar un cupo mínimo de pymes, si bien las tractoras acababan siendo las grandes compañías– y se exigían requisitos de difícil cumplimiento, como la necesidad de avalar el 10% de la subvención a todo tipo de empresas”, apunta la directora senior de European Affairs en LLYC.

Negociación

Otro de los apuntes realizados por Reyes Maroto fue que 2023 será un año “clave” para el despliegue de las inversiones. Sin embargo, subrayó que el compromiso es que las inversiones tienen que terminar en 2026, abriendo la puerta también a que se amplíe a más allá de 2025, algo clave para el proyecto de Stellantis. El grupo decidirá en las próximas semanas la adjudicación de sus nuevas plataformas industriales, las STLA, y por el momento mantiene abiertas negociaciones con el Gobierno.

El nuevo número 2 de Industria, Francisco Blanco, ya se citó con los representantes de la firma en España, que reconocen avances ya no solo con Industria, sino también con Transición Ecológica en relación a la posible llegada de la alta tensión y con Zona Franca, con la que negocia una rebaja en el canon de producción. A ello se suma que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya trasladó en la última entrevista con FARO que tiene “acordadas” unas posibles deducciones con Balaídos.

El propio Caballero viene señalando que Stellantis ya tiene casi cerrado un pacto con el Gobierno. Sin embargo, todavía falta la “concreción” que pide el director de la planta olívica, Ignacio Bueno, y un comunicado oficial que lo respalde. De igual forma, está por ver cuánto aportaría la Xunta, que reclama fondos fuera del Perte como recibieron Cataluña y la Comunidad Valenciana para Volkswagen (90 millones cada una).