La inflación dispara un 25% la recaudación por matriculaciones pese a caer las ventas

El atasco en las cadenas de producción por la escasez global de microchips está provocando que buena parte de los coches que llegan a concesionario, cada vez menos, sean los denominados modelos premium (mucho más rentables que los convencionales para las fábricas) y ello, aunado al encarecimiento de los materias primas o el alza que afecta a los costes energéticos de la automoción, así como a la entrada en vigor del nuevo impuesto de matriculación (por el sistema WLTP), ha desembocado en un boom del precio medio de los vehículos.

De enero de 2021 a noviembre de 2022, según exponen los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, ha aumentado vertiginosamente de los 18.528 a los 22.421 euros. La abismal diferencia asciende a casi 4.000 euros más en menos de dos años o, lo que es lo mismo, un incremento que actualmente supera el 20%.

Galicia vuelve así a registrar otro récord histórico en el precio medio de sus vehículos matriculados, que se ha acelerado fundamentalmente este semestre. Solo desde agosto ha subido cerca de 2.000 euros, mientras que a nivel interanual (frente a noviembre de 2021) se ha impulsado un 15,6% (el doble de la inflación para este periodo, del 7,5% en la comunidad).

Si analizamos dicho encarecimiento por tipo de combustible, el precio medio que menos se ha incrementado en estos casi dos años ha sido el de los vehículos de gasóleo –precisamente el que más ha visto cómo se ha incrementado su carburante–, que ha aumentado un 9,6% hasta los 20.296 euros que registró el pasado mes. A este le sigue el aumento del precio medio de los vehículos de gasolina, el cual ha crecido un 24,7% hasta llegar a los 22.842 euros; y el del resto de vehículos (híbridos, eléctricos y demás), que se ha elevado un 37,4% hasta los 32.047 euros.

En relación a los mencionados precios, que contemplan en todos los casos el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), cabe destacar que en lo que va de año el valor de los vehículos matriculados asciende a más de 532 millones, mientras que el número de vehículos matriculados asciende a las 26.340 unidades, 3.285 menos que las matriculadas el mismo periodo del 2021.

19,8 millones para las arcas

Pese a que la cantidad ha descendido notablemente, como lo lleva haciendo en los últimos tiempos por la crisis que rodea al sector de la automoción, donde los problemas de suministro no hacen más que sucederse, no lo ha hecho así la recaudación de la Agencia Tributaria, que se ha engrosado un 24,8% al llevarse para las arcas públicas 19,8 millones hasta el mes de noviembre. De ese montante, el 57,2% llega de matriculaciones vinculadas a vehículos a gasolina (1.308 automóviles menos matriculados que hace un año) y otro 42,4% por las de gasóleo (2.347 automóviles menos).

Por lo que respecta a los restantes vehículos (híbridos, eléctricos y demás), todo lo contrario. Son los únicos que de un año para otro han aumentado en número: de los 964 que se matricularon en Galicia hasta noviembre de 2021 a los 1.334 de este año (un 38,4% más). Y en cuanto a las cuotas medias por vehículo matriculado, en la comunidad gallega oscilan entre los 57 euros que pagan los vehículos menos contaminantes por matricularse a los 752 euros de los vehículos que funcionan con gasolina y los 846 euros de los que necesitan gasóleo para correr.

Las Zonas de Baja Emisión se abren a coches históricos

La Dirección General de Tráfico (DGT) viene de crear un nuevo reglamento vinculado a los vehículos históricos que tiene como objetivo actualizar la normativa vigente desde 1995. Junto al Ministerio de Industria y las comunidades autónomas, y con la ayuda de la Federación Española de Vehículos Antiguos, la citada entidad ha elaborado esta nueva regulación que establecerá para 2023 “las normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos y fomenten la conservación y restauración de los que integran el patrimonio histórico automovilístico”.

Conforme expone Faconauto en su página web, los vehículos históricos “podrán circular libremente en las Zonas de Bajas Emisiones obligatorias en casi 150 ciudades españolas, al no regirse por las mismas normas medioambientales que el resto”. No obstante, la última decisión está en manos de los Ayuntamientos, quienes regularán en cada localidad los coches que pueden o no circular por el centro de la ciudad.

“Hacía falta un procedimiento abreviado para todos los vehículos que quieren ser históricos, estén matriculados en España o sean importados. Este nuevo reglamento será aprobado en el verano de 2023 y estará en vigor en otoño”, dijo Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de la unidad de Normativa de la DGT. Así pues, la normativa tiene como propósito preservar el valor patrimonial y cultural del automóvil, reconociendo la historia de un tipo de vehículo, que circula, por norma general, una media de veinte días al año. Del mismo modo, cabe destacar que los modelos que se pueden catalogar como históricos son todos aquellos matriculados antes del 1 de enero de 1950.