El Pleno del Parlamento Europeo insta a la Comisión Europea a acelerar los procedimientos necesarios para obtener permisos para plantas de producción de renovables, tales como paneles solares y aerogeneradores, o adaptar las ya existentes. El proyecto legislativo aprobado ayer apuesta por acortar de 12 a 9 meses el procedimiento de autorización de nuevas instalaciones o reformas como las repotenciaciones si se sitúan en las llamadas “áreas de aceleración”, que cada Estado deberá determinar en función de su capacidad para avanzar en ese ámbito y según el impacto ambiental.

Si la autoridad competente no responde en el plazo establecido, el permiso se considerará concedido, en aplicación del principio de “silencio administrativo positivo'” como proponen los eurodiputados en sus enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea. Fuera de esas zonas, el procedimiento no podrá llevar más de dieciocho meses, en vez de los 24 meses de la propuesta inicial, y en cuanto a la adaptación de las plantas existentes para aumentar su potencia, los eurodiputados quieren que la concesión de permisos no tarde más de seis meses.

Los Estados miembro deberán reducir al máximo el impacto medioambiental a la hora de designar las zonas de aceleración de renovables, de las que quedarán excluidos los lugares de la red Natura 2000, los parques y reservas naturales, así como las rutas migratorias de aves y mamíferos marinos, excepto las superficies artificiales y construidas, como tejados, aparcamientos o infraestructuras de transporte. Además, los eurodiputados han añadido disposiciones para asegurar la consulta a la población antes de elegir el lugar para instalar una planta y para designar las zonas de aceleración.

La propuesta también incluye la obligación de que los países de la Unión Europea (UE) garanticen que los permisos para instalar equipos de energía solar en edificios se entreguen en un plazo de tres meses, mientras que bastará con la notificación para las instalaciones por debajo de 50 kilovatios (kW).