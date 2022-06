“Enor cerró 2021 con 90,7 millones de facturación; está muy bien gestionada”

La norteamericana Otis, líder mundial en la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, tiene desde 2012 una pica en Vigo. La multinacional, que cuenta con 70.000 empleados en todo el mundo, adquirió por más de 200 millones de dólares (190 millones de euros al cambio actual) la firma Enor. Con planta se encuentra en el Parque Tecnológico y Logístico, la empresa cuenta con casi 400 empleados y atesora 71 años de historia. Esta semana la plana mayor de Otis acudió a España para la inauguración de su nueva planta en San Sebastián –con la presencia del rey Felipe VI– y, de paso, se desplazaron a la ciudad olívica para visitar la planta en la ciudad. Entre ellos estaba Bernardo Calleja, presidente de la división Otis EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

–No es un sector del que se hable a menudo, pero la industria de los ascensores está al alza. La patronal española (Feeda) apuntó a un 2021 muy bueno, en ventas y empleo. También de Otis. ¿A qué se debe?

–Nuestros equipos han reaccionado muy bien a la crisis. Nos hemos organizado muy rápido y hay una particularidad en el negocio, en especial en España, y es que hay una cartera de servicios importante. Aquí tenemos más de 250.000 unidades y eso da una estabilidad, porque no todo es fabricación.

–Este año se cumple una década de la compra de Enor por parte de Otis.

–Correcto, el acuerdo se firmó en agosto de 2012. Ya estábamos presentes en Vigo con Otis, pero la integración de Enor fue una operación muy importante y creo que muy positiva para las dos partes. Estuve liderando la integración y fui presidente después de Ángel Santorio, que sigue con nosotros en el consejo. Fue una integración sencilla, había oportunidades por todas partes y lo fundamental es que la cultura de ambas compañías en aspectos clave para nosotros, como la seguridad, era muy próxima.

–¿Cómo ha sido este camino juntos?

–Ha sido una época de crecimiento para las dos partes. La planta de Vigo se ha consolidado, hemos traído productos nuevos y el volumen de exportación es ahora más importante. Tenemos dos turnos y cuando nosotros llegamos solo había uno. También se ha consolidado la parte marítima, Otis Marine, que antes de la integración se trabajaba en proyectos de poco volumen o de carácter nacional. Ahora son proyectos mucho más grandes, fuera del país. Se ha consolidado en el naval.

–¿Qué productos nuevos han llegado a Enor?

–Por ejemplo, hemos traído desde el grupo para aquí los paquetes de modernización, porque hay veces que no se cambia el ascensor completo, sino que se cambian determinados componentes, como cuadros de control o máquina, y el resto se mantiene. Estos paquetes ahora se fabrican en Vigo. También hemos traído uno de los modelos de ascensor creados específicamente para la renovación de edificios, que son los Otis Gen2 Fit, un ascensor para huecos superpequeños y desde una persona. El proyecto empezó aquí y se están fabricando desde Vigo para todo el mercado europeo. La planta tiene oportunidades para crecer y seguir atrayendo proyectos. Y que la presidenta mundial venga, con la agenda que tiene, es una buena señal. Las perspectivas son buenas para Vigo.

–¿Está prevista alguna inversión próximamente?

–La planta es muy moderna y hemos estado realizando cambios continuos en los últimos años. Se ha ido adaptando la planta al tipo de producción que se ha ido trasladando a Vigo. No esperamos hacer grandes inversiones en estos momentos. La compra de la compañía estuvo por encima de los 200 millones de dólares.

–¿Cuántos trabajadores tiene ahora?

–La plantilla que tiene Enor, incluyendo Vigo y lo que está fuera de Vigo, está en los 390 trabajadores.

–¿Cuál fue su facturación en 2021?

–Cerró con 90,7 millones de euros de facturación, un 10% más que en 2020, y una Ebitda de 15 millones de euros, un 12% más. Enor está funcionando bien. Es una compañía muy bien gestionada que siempre ha sido muy buena. Es a la que más cariño le tengo, con unos datos de accidentabilidad bajísimos, una penetración altísima en el sector de servicios a nivel Galicia, un nivel de atención al cliente espectacular… Ya era magnífica antes de que la nosotros la integrásemos y ha seguido mejorando.

–El nicho de los barcos de lujo y cruceros sigue al alza tras el bajón de la pandemia, ¿cómo está ahora?

–No se ha frenado, pero era una preocupación que teníamos por la cartera de pedidos sin ejecutar. Aunque el ritmo de los trabajos no se ha ralentizado y estamos negociando contratos nuevos. La única fábrica de Otis a nivel mundial que se dedica al sector naval es la de Vigo. Son operaciones complejas y algunas de ellas de tamaño notables.

–Afianzado el naval, ¿qué proyectos vendrán nuevos para Vigo?

–Hay una oportunidad desde el punto de vista estratégico que pasa por la renovación de los edificios existentes, con una tendencia estable o creciente. Esto, que a veces se combina con la eliminación de barreras arquitectónicas, supone para nosotros instalar ascensores en edificios que no había o modernizar ascensores existentes con una substitución parcial de componentes o completa. Esta tendencia de mercado y nuestra apuesta estratégica beneficia a la planta de Vigo, porque mucha de esa actividad, como los paquetes de modernización o el ascensor pequeño Gen2 Fit, se ha trasladado a aquí.

–¿Qué papel juega España en las exportaciones a la zona EMEA que lidera?

–Si hablamos de ascensores el mercado importante es Europa, pero exportamos también a Oriente Medio y estamos aumentando en África. Es un mercado emergente y hemos lanzado un producto, Gen2 Prime, específicamente creado para este tipo de mercados. Alguna opción menos, para tener competitividad en el coste, pero con una calidad muy alta.

–España tiene dos países muy próximos con costes más baratos, Portugal y Marruecos. ¿Baraja Otis en desembarcar en alguno?

–Tenemos operaciones importantes en ambos, pero no fabricación. No nos lo planteamos, porque en nuestro caso hay una combinación de know-how de las personas, apoyo de proveedores, niveles de tecnología… el coste de la mano de obra es importante, pero no lo que más para nosotros. Es un mensaje de tranquilidad para las empresas de aquí, pero hay que estar alerta. Enor, por ejemplo, compite con el resto del mundo, ya que el 70% del producto se exporta.