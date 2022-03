Galicia usa tanta electricidad como el año del confinamiento por el freno del sector industrial

La economía española entró en una inédita hibernación hace justo dos años. Aprovechando los festivos de Semana Santa, el Gobierno decidió dejar operativos solo los sectores esenciales entre el 30 de marzo y el 9 de abril para restringir al máximo la interacción social y frenar así la transmisión desbocada del COVID-19 y la saturación de los hospitales. A la actividad le costó después coger el ritmo, limitada por los cierres de una parte importante del comercio, el ocio y la hostería. El consumo eléctrico se desplomó en Galicia más de un 15% ese mes y casi otro 9% en mayo, cuando arrancó la desescalada. Ni el tirón de los hogares por el teletrabajo y el largo confinamiento domiciliario compensó del todo el impacto de la pandemia en la demanda, que acabó 2020 en el nivel más bajo de los últimos 20 años en la comunidad y sigue todavía sin levantar cabeza.

El consumo de electricidad rondó los 17.421 gigavatios (GWh) el pasado 2021. Prácticamente lo mismo que el ejercicio anterior: 17.413 GWh. A mucha distancia del resto, Galicia fue la autonomía con menor incremento de la demanda. En Baleares, la zona donde más bajó tras el estallido de la pandemia por la paralización del turismo, rebotó casi un 12%. El alza en País Vasco superó el 6% y rozó ese mismo porcentaje en Asturias. En Comunidad Valenciana y Navarra avanzó un 4,5% y por encima del 3% en Aragón. El ascenso en todo el Estado fue del 2,5% corregido ya el dato de las diferencias de laboralidad y las temperaturas, según el Avance del informe del sistema eléctrico español en 2021 que acaba de publicar Red Eléctrica de España (REE). Cantabria y La Rioja registraron las otras dos menores variaciones, ambas alrededor del 1,1%.

“Una recuperación clara”, según destacaba Fátima Rojas, directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios de REE durante la presentación del balance. El aumento de la demanda en España se nota especialmente en los primeros meses de 2021, comparados con el inicio de la pandemia y la declaración del primer estado de emergencia. La segunda mitad del ejercicio se caracteriza por las oscilaciones “asociadas a la evolución de la propia actividad económica y las nuevas olas” de coronavirus. “Así hasta llegar a finales de año, donde vemos una caída que probablemente está relacionada con la nueva variante ómicron, que tuvo tanta incidencia –explica–, y con otros factores que pueden haber interactuado como la falta de materias primas o problemas en la cadena de suministro”.

A la espera de ver el comportamiento este año tras el agravamiento de los atascos en el suministro por el parón de parte de los transportistas y el encarecimiento de los precios, el impacto de todos esos condicionantes parecen claros en el caso de Galicia. La demanda siguió en números rojos en casi todo el segundo semestre de 2021, con recortes muy destacados en junio (5%), julio (6%) y octubre (4,6%), en paralelo a las dificultades de abastecimiento que sufrieron actividades intensivas en electricidad como Stellantis.

Únicamente se registró un ligero incremento del 1% en el consumo en la comunidad en noviembre. El agravamiento de la crisis de materias primas y costes energéticos en la industria y la mayor transmisibilidad de ómicron frente a variantes anteriores del COVID-19 volvieron a desplomar la demanda un 6,1% en diciembre en Galicia.

La eólica lideró la generación en la comunidad pese a sumar solo 28 MW

Tampoco hay muchos cambios en el mix de generación en los dos años que van de pandemia. El músculo verde de Galicia no crece por falta de nuevas instalaciones renovables. La eólica sumó solo 28 megavatios (MW) a lo largo de 2021, pasando de 3.851 a 3.879 MW. Volvió a ser la tecnología más productora de electricidad en la región: 9.558 GWh, cerca del 40% del total (24.205 GWh), como reflejan los datos de REE. Le siguieron las centrales hidroeléctricas (31,8%). La generación sin emisiones representó el 74,2%, un punto por debajo de 2021 (75,6%). Como ya adelantó FARO, la aportación de los ciclos combinados en plena escalada de los precios del gas aumentó un 67%. A pesar de la reactivación de la central de As Pontes, el carbón solo representó el 1,9%. Más de una cuarta parte de la electricidad made in Galicia se exportó al resto de España y norte de Portugal.