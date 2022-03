Fabricantes y distribuidores dan un ultimátum por el paro del transporte: “Es un problema de Estado”

Las principales patronales de la alimentación lanzan de nuevo una llamada de socorro ante las consecuencias del paro convocado por parte de los transportistas, “un problema de Estado” ya ante el que reclaman con “máxima urgencia” una solución”. En un comunicado conjunto, Aces y Asedas (donde se reúnen todas las cadenas de supermercados), la agrupación de grandes superficies Anged, el gran consumo con Aecoc, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) y la unión de Cooperativas Agroalimentarias apremian a acabar con la situación y reclaman a los convocantes “que dejen de coaccionar al resto de sectores, impidiendo el desarrollo de su actividad”. “El conflicto amenaza ya la producción y peligran más de 100.000 puestos de trabajo”, alertan. “De mantenerse el paro, los daños sobre un sector que aporta a la economía española más de 4,5 millones de empleos y el 20% del PIB –añaden las organizaciones– pueden ser irreparables”.

Numerosas empresas y cooperativas interrumpieron ya sus procesos de fabricación y se ven obligadas a cerrar temporalmente sus plantas ante la falta de suministro. Cuando se cumplen 10 días desde el inicio del paro, desde la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo se considera “inaplazable poner fin a esta situación que está poniendo en claro riesgo el abastecimiento de productos, así como la continuidad de miles de negocios y empleos”.

Las asociaciones hacen un llamamiento al Gobierno de España a “una intervención urgente en un conflicto que se ha convertido en un problema de Estado con un impacto sobre la economía y los ciudadanos que no admite demora”. Exigen que se garantice la seguridad y el derecho a trabajar de los transportistas que no quieren sumarse al paro, y que quienes lo secundan no coaccionen al resto de los sectores de la cadena ni impidan la libre circulación de mercancías.

Entre las grandes compañías afectadas por la falta de suministros o de recogida de mercancías destacan a las gallegas Calvo y Estrella Galicia, Azucarera, Cuétara, Dcoop, JaenCoop, Agrosevilla o fábricas de pienso y otras como Heineken-Cruzcampo y Danone, que anunció ayer la “drástica decisión de interrumpir el proceso de recogida de leche” en caso de que no haya un acuerdo “en las próximas horas”. Las empresas de distribución trabajan para adaptar su surtido, tratando de reemplazar aquellos productos que no están llegando al punto de venta por otras alternativas, con el fin de que el consumidor pueda realizar su compra con la mayor normalidad posible: “En ese sentido es importante destacar el esfuerzo que están haciendo todos los proveedores para que, hasta en situaciones como las actuales, el máximo de productos posible pueda llegar a las tiendas para evitar el desabastecimiento”.

La leche, al “límite”

Lactalis, que recoge el 25% de la leche que se produce al día en Galicia, alertó de la situación “límite” que se vive en las plantas lácteas debido al paro del transporte, por lo que apela al “diálogo para no empeorar la situación” de la cadena de este sector.

En una visita a la fábrica de la compañía en Vilalba (Lugo), el consejero delegado de Grupo Lactalis en España, Ignacio Elola, expuso que “a las plantas de leche no están llegando plásticos, papel, cartón, palés o ingredientes para elaborar y envasar este alimento esencial y se acumula el producto terminado mientras la caducidad corre al tratarse de un producto perecedero”. “Han de sentarse a dialogar para frenar esto o en 24 horas tendremos que parar la recogida y las plantas que tenemos en Galicia, la comunidad que, de lejos, más está sufriendo los efectos de este paro”, manifestó.

La división del sector enquista la huelga y amenaza con paralizar la economía gallega

En la docena de comunicados que la Plataforma de defensa del transporte de mercancías por carretera colgó en su web desde la convocatoria del paro indefinido en el sector no se mencionan sus reivindicaciones. Son mensajes de ánimo, quejas por “la criminalización” de la protesta, acusaciones contra el Gobierno, el resto del colectivo e incluso a “la prensa subvencionada” y llamamientos a seguir “hasta el final”.

¿Quién está detrás de la cúpula? No se sabe. ¿Cuántos socios tiene? Tampoco se conoce. La cara visible es ese presidente, Manuel Hernández, que ayer volvió a pedir al Ministerio de Transportes que lo reciba para “acordar las medidas que necesitan los camioneros”. La oferta de 500 millones de euros en bonificaciones al gasóleo pactada entre el Ejecutivo y las patronales que sí forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) son “papel mojado”, según Hernández, “unas pocas migajas que ni nos da solución, ni nos quita problemas”. “Nos están echando un pulso y, si al final ponen la cosa tensa, ya veremos las medidas que tenemos que tomar porque es cierto que quieren desesperarnos”, advirtió en declaraciones a la agencia Efe.

A la otra facción del transporte también se le agota la paciencia, aunque por otros motivos. “Tenemos gente en nuestras reuniones a las que el cuerpo le pide protestar, pero peligra su medio de vida y así no vamos a resolver la situación. Necesitamos sentarnos en la mesa con quien puede ayudarnos”, justifica José Carlos García Cumplido, secretario general de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), mayoritaria en el comité gallego del sector y miembro del CNTC. “Cuando alguien habla de paro indefinido, es que está dispuesto a muchas cosas y desde el principio esto nos preocupó porque la situación puede pudrirse” , teme García Cumplido.

Más allá del carburante, los transportistas recuerdan “el caldo de cultivo” para el descontento en Galicia ante la imposibilidad de trasladar los costes por “la atomización insoportable del sector”, la caída de actividad en clientes de referencia (Stellantis, Vestas, Alcoa o Megasa) y “los abusos de muchos cargadores”. Por eso la comunidad es zona cero de los bloqueos y ejemplifica la profunda división del colectivo.

Solo una de las tres grandes patronales, Apetamcor, mostró abiertamente su apoyo a la protesta. Lo hizo porque así se lo demandaba “la gran mayoría” de sus asociados, por encima del millar. Cuando la movilización subió de decibelios y se multiplicaron los actos violentos, la organización acudió a un encuentro con la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, para reclamar “al Gobierno de España” el impulso de “corredores seguros para servicios esenciales”. El presidente de Apetamcor, José Manuel Rodríguez, dimitió a última hora del lunes alegando motivos personales tras un comunicado de la propia asociación para desmentir “bulos que están circulando en las redes sociales y los medios” y defender “su independencia frente a cualquier ideología y crítica”.

FARO intentó ayer hablar con el resto de responsables de Apetamcor para saber cuál es la postura actual frente al paro, pero fue imposible. “Ante cualquier acto que organicemos desde Apetamcor se avisará a la prensa”, aseguró una portavoz. “Yo trabajo desde el primer día y hay mucha gente que también quiere y no puede”, lamenta Ramón Alonso, responsable de la Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de Mercancías de Pontevedra (Asetranspo) y presidente de Fegatramer, sin ahorrar críticas a la plataforma convocante del paro y “su líder”. “Ni él es Dios, ni los demás somos el demonio”.

Frente a las acusaciones a las patronales oficiales por no representar al sector, recuerda que los autónomos “son el 80%” de su organización y reivindica la importancia de los 500 millones en bonificaciones “porque van para el que tiene 1.000 camiones y para el que tiene 1 solo”. “Es un arma para solucionar el problema principal, mientras muchas de las cosas que supuestamente reclama la plataforma están el acuerdo de diciembre con el Gobierno y otras son demagogia”, subraya Alonso, que achaca la suma de Fenadismer al plante –aunque sin la bandera de la plataforma y valorando positivamente las medidas del Gobierno– a la lucha por mantener los socios actuales.

Leche: Las fábricas están “en situación crítica”

La Federación Nacional de Industrias Lácteas avisa de una “situación crítica” en las fábricas del sector en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, con suministro de insumos “bajo mínimos” y el bloqueo a las exportaciones. Lactalis, con planta en Lugo, pide diálogo para “evitar un mayor colapso” y Central Lechera Asturiana asegura que las salidas para recoger la leche son “mínimas”.

Automoción: Se retrasan los suministros

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) afirma que el parón está interfiriendo en su actividad, sobre todo al suministro de piezas, y está agudizando el retraso generalizado en el aprovisionamiento de vehículos. “Esta situación representa una nueva amenaza en la recuperación del mercado de la automoción, muy afectado ya por la falta de stock y por la incertidumbre del consumidor”, apuntan.

Comercio: El reparto se reduce un 50%

La Confederación Española de Comercio (CEC) avisa de que el reparto en la entrega de producto de los fabricantes a los almacenes de la distribución, en especial de los subsectores como tiendas de muebles o electrodomésticos, se redujo más del 50% por el paro. El sector “está agrupando pedidos e intentando tirar del inventario” para servir desde las propias tiendas a los usuarios.

Combustibles: Sin problemas de suministro en las gasolineras

Las gasolineras tradicionales atendidas por personal descartan problemas de suministro y hacen un llamamiento a la “tranquilidad y la calma” a los consumidores. Los asociados de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) reciben con normalidad combustible para sus estaciones de servicio.