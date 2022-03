Más de 5.000 camiones se unen en Galicia al paro indefinido del transporte a partir del lunes

A tres días del inicio del paro convocado en el transporte de mercancías para protestar por la escalada del coste del combustible y otras viejas reivindicaciones pendientes de conseguir, Gobierno y sector alcanzaron un histórico acuerdo que evitó un más que probable problema de desabastecimiento durante las pasadas Navidades. Además de eximir a los camioneros de las tareas de carga y descarga y mejorar la indemnización por los tiempos de espera, el pacto incluye cláusulas de revisión de los contratos periódicos y los servicios únicos acorde a la evolución del precio de los carburantes. Ni tres meses después, el objetivo es difícil de conseguir. El gasóleo superó todas las expectativas y fluctúa tanto que en un mismo día cambia varias veces de precio. La unidad de los transportistas en la negociación de diciembre se rompe ahora frente a la convocatoria otra vez de un paro indefinido a partir de las 0.00 horas del próximo lunes.

La cita está impulsada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, una agrupación de pequeñas y medianas empresas que se desmarca de la negativa del Comité Nacional del Transporte por Carretera a paralizar la actividad. “El 90% de las empresas de transporte nos encontramos en una situación económica de quiebra total, al igual que las condiciones laborales son de total precariedad en todos los sentidos –asegura la junta directiva de la organización convocante–. Consecuencias que pagan de manera directa todos los conductores asalariados a los cuales defenderemos en las demandas exigidas”.

Reunión en Galicia

Las principales patronales del transporte por carretera en la comunidad se reunieron ayer en el Comité Gallego del Transporte para debatir su postura frente al paro indefinido. La decisión “por mayoría” fue no secundarlo. Y dan tres razones. Que desconocen los “objetivos concretos”, que no se trasladaron al Gobierno, de la “autodenominada plataforma”; la falta de concreción también sobre “a quién representan los convocantes”; y, en tercer lugar, “porque la actual situación de crisis energética y de suministro de materias primas que vivimos no es un problema específico del sector del transporte y por ello necesita medidas de más amplio alcance”.

El Comité Gallego de Transportes recomienda a las empresas que repercutan los actuales precios del combustible en las tarifas a sus clientes y considera “lógico” que si una empresa cargadora se niega a asumir la subida “opten por no prestar el servicio y parar sus camiones”. Pese a rechazar el paro, insta al Gobierno “a tomar las medidas para contener y paliar la subida del precio del gasóleo.

Unos 1.300 socios

Las tres grandes asociaciones presentes en el comité son Fegatramer, Fetram y Apetamcor, que se posicionó a favor de parar desde el lunes. “Quisimos que así figurase en el comunicado que envió el comité, pero nos dijeron que aparecería la decisión mayoritaria”, cuenta Miriam Otero, secretaria general de Apetamcor. La organización, con bases O Porriño, San Cibrao das Viñas, Santiago de Compostela y Lugo, sí secundará la protesta. Una decisión que toman “ante las solicitudes recibidas por la gran mayoría de nuestros socios”, unos 1.300 que suman más de 5.000 camiones. Hay todo tipo de empresas, desde tres con más de 100 vehículos cada una, a una multitud de autónomos con negocios más pequeños.

“La subida de costes es una agonía y en estos tres meses que van de acuerdo, la situación nos lleva prácticamente a la inviabilidad”, resume Otero, muy crítica con la actitud del resto de agrupaciones empresariales del comité gallego. “Es que ni nos habían convocado –afirma–. Nos enteramos de la reunión cuando el jueves comunicamos que pararíamos”.