Adaptarse a las nuevas tecnologías, la ampliación y reorganización de espacios, y la colaboración de las instituciones públicas. Son algunos de los desafíos que emanaron del foro “140 años del Puerto de Vigo. Retos de futuro del Puerto”, organizado por la Autoridad Portuaria en colaboración con FARO DE VIGO en la Estación Marítima.

Tras la intervención de apertura del director de este periódico, Rogelio Garrido, y la introducción del vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se celebró una mesa de debate moderada por José Carneiro, subdirector de FARO DE VIGO, en la que participaron Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP); Ignacio Bueno, director de la factoría del grupo Stellantis en Vigo; Eduardo Davila, presidente del Grupo Davila; y Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI).

“El puerto debe lograr que siga siendo más rentable mover coches por mar que por tierra” Ignacio Bueno - Director de la factoría Stellantis en Vigo

Los cuatro participantes fueron claros a la hora de establecer los retos que debe enfrentar el puerto. Davila señaló que, “en este mundo tan dinámico, en el que los cambios que se suceden de forma vertiginosa”, el reto de los operadores es “adaptarse de la forma más ágil posible a las nuevas tecnologías, a los cambios logísticos, sin dejar de dar el servicio”.

“El reto del puerto es adaptarse de la forma más ágil posible a las nuevas tecnologías” Eduardo Davila - Presidente de Grupo Davila

Bueno indicó que el puerto tiene que seguir siendo competitivo. “Gran parte de nuestros vehículos van a Europa. Debe lograr que siga siendo más rentable transportar el coche por mar que por tierra, y que se haga en Vigo”, apuntó tras destacar la importancia que tiene el puerto para el sector de la automoción en la ciudad: “Si no hubiera puerto en Vigo, Stellantis no habría estado nunca aquí”.

“Somos una de las terminales más eficientes; hace falta más espacio" Eduardo Davila - Presidente de Grupo Davila

Por su parte, Cebreiros anotó que el puerto debe reorganizarse y ampliarse en un marco en el que debe cobrar relevancia la sostenibilidad y la cooperación. “Estamos al límite.

Todos tenemos que implicarnos y comprometernos con la sostenibilidad y competitividad del puerto y dejar las luchas individuales para pensar que tipo de puerto queremos los proximos 140 años”, manifestó. Touza señaló que el puerto tiene “todo por delante para ser nuevamente una experiencia de éxito”.

“La sostenibilidad social, económica y medioambiental deben estar en la misma balanza” Javier Toruza - Presidente de ARVI

“Pondría dos condiciones: detectadas las debilidades, la falta de espacios e infraestructuras, es necesario que actuemos de manera unida las empresas y las distintas administraciones, da igual el color político que tengan, para remar en la misma dirección y lograr la colaboración público-privada. Además, necesitamos hacer didáctica: explicarle a la ciudadanía con claridad y argumentos que tenemos que ejecutar determinadas infraestructuras”. También subrayó la necesidad de situar “en la misma balanza” la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

La conexión del puerto con la Plisan (Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves) fue uno de los deberes que puso Cebreiros. “La Plisan puede ser la solución a la falta de espacio, sin duda, pero hay un pequeño detalle: necesitamos conectarlo con el puerto, si no se hace de forma eficiente y con todos unidos pensando en el bien del puerto, que es el bien de la ciudad y de las empresas, tendremos una Plisan y un puerto magnificos pero infrautilizados”, argumentó, a la vez que expuso la importancia de que las mercancías puedan salir hacia la Meseta a través de un corredor del Noroeste “eficiente”: “Estamos dejando pasar la oportunidad. No es una crítica, es una llamada: hay que buscar las inversiones, hay que seguir en esa demanda, es la batalla del futuro”. En la misma línea se mostraron Davila y Touza. “La Plisan es una gran oportunidad, pero es necesaria la conexión con el puerto, debe ser una extension. Hay que lograr encantar a los empresarios para que se instalen allí con nuevos servicios, comunicaciones, agilidad en los procesos de concesión de licencias y buena política comercial de venta de espacios”, explicó el presidente de ARVI.

Otro de los temas de debate fue el pago de peajes por el uso de autovías, ya planteado por el Gobierno de España. “Será un problema, ya que los costes logísticos son muy relevantes para el sector. Traemos más de 800 camiones a la fábrica y salen más de 200, es un gran impacto económico. España deja de ser atractiva, las empresas proveedoras no podrán competir con las instaladas en Portugal o Marruecos. No se puede mantener la competitividad de España y Galicia para mantener el empleo y la riqueza”, explicó Bueno. “Somos una comunidad autónoma periférica, hay que tener en cuenta que también competimos con otras comunidades autónomas. El tráfico con Madrid será más caro, afectará a todas las empresas. Se distorsiona la competitividad:_una mercancía nuestra tiene que recorrer casi 1.000 kilómetros para llegar a Francia, pero, desde Barcelona, unos 50. Es la línea contraria a la reactivacion económica, afectará a las grandes empresa, pero puede que las pequeñas y medianas no soporten esta medida”, advirtió el presidente de la CEP.

En la mesa de debate, se abordó, además, la relación puerto-ciudad. Se puso como ejemplo la humanización de la avenida de Beiramar, en la que se ejecuta un carril bici y se adecentan las aceras, con más verde y más espacio para los peatones. Touza aseguró que es “constante” el incremento de la presión que ejerce la ciudad sobre el puerto y agradeció que la Autoridad Portuaria haya apostado por la “vía del diálogo” para acometer trabajos de este estilo: “Es la mejor forma de encontrar ese equilibrio”. El presidente de ARVI indicó que no ve con buenos ojos la peatonalización de Beiramar –defendida por el alcalde, Abel Caballero–, puesto que eliminar el tráfico en superficie causaría un “prejuicio grave” a las empresas: “Se debe repensar esta idea si no cuenta con el consenso de los sectores económicos más perjudicados”.

“Es bueno que se haga desaparecer la muralla que existe entre el puerto y la ciudad” Jorge Cebreiros - Presidente de la CEP

Cebreiros también aplaudió la intención de la entidad de la Praza da Estrela de “hacer desaparecer la muralla que separa el puerto de la ciudad”. “Se hace con sentido común y diálogo; permite a los ciuadanos disfrutar de una magnífica ría e instalaciones portuarias”.

La última cuestión que se trató en la mesa de debate fue la ayuda económica de la Unión Europea de la mano de los fondos Next Generation EU. El director de la factoría del grupo Stellantis en Vigo puso el acento en la necesidad de que sean utilizados para cubrir los objetivos marcados desde Europa, que los programas “sean accesibles para las empresas” y la modalidad de ayudas sea “incentivadora”. “Nos consta que se trabaja en esta dirección, está por ver la letra pequeña”, dijo.

Cebreiros mostró por su preocupación porque “hay noticias de PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), “pero no han salido convocatorias ni concursos ni sus bases”: “En Galicia, se presentaron más de 325 proyectos maduros, pero, unos 8 meses después, nos dicen que prioricemos porque, para Galicia, serán solo cinco. Aparecen 9.000 millones de euros publicados en convocatorias, pero no hay casi información de esas convocatorias y hay requisitos que son imposibles de cumplir para las pequeñas y medianas empresas. Es una oportunidad que no debemos perder, pero tienen que estar dirigidos a mejorar empresas y administraciones. Vamos tarde, con instrumentos que no están a la altura”.

Touza apuntó que le produce inquietud la “falta de transparencia” y tiene dudas sobre el acceso de las pequeñas y medianas empresas a estas ayudas de la Unión Europea: “Estamos esperando ansiosos por la aprobación del PERTE del naval porque estamos en proceso de renovación de flotas, la edad media es de mas de 30 años. Sería interesante un pacto de Estado en relación con los Next Generation EU, que se deben destinar a proyectos serios e innovadores”.

“Lograr conexión con la Meseta y Portugal es clave” Jesús Vázquez Almuiña - Presidente de la Autoridad Portuaria

En la celebración de los 140 años del puerto, el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuiña, se acordó en la clausura del foro de los trabajadores y las empresas que se han dejado la piel para dar vida diariamente a esta parte clave en la economía de Vigo que crece a la vez que la urbe y destacó los proyectos principales que lleva a cabo la entidad de la Praza da Estrela, así como sus necesidades para lograr metas más ambiciosas.

Durante su intervención, el presidente portuario destacó que, actualmente, el puerto de Vigo genera unos 50.000 empleos entre directos e indirectos y se ha convertido en un eslabón fundamental de la cadena de generación de riqueza social y económica del área. Un centro logístico para Galicia, el Noroeste de España y el Norte de Portugal, como lo demuestra el hecho de que casi un 40% de las exportaciones en valor del tráfico marítimo de Galicia se realizan a través del puerto olívico, donde se mueven mercancías que se traducen en más de 13.400 millones de euros al año.

En lo que respeta al ranquin nacional de los 28 puertos principales españoles, Vázquez Almuiña incidió en que Vigo lidera tráficos como el de la pesca y el del granito, colidera –junto con Valencia y Barcelona– el de automóviles y es puerto de referencia en mercancía refrigerada. Además, es uno de los dos puertos de interés general que creció en el año de la pandemia.

Almuiña destacó que el objetivo es claro: dar servicio de calidad a su área de influencia y adaptarse a las necesidades de las empresas. Para ello, debe afrontar diferentes retos: disponer de unos muelles preparados para acoger a los megabarcos del futuro, evitar la congestión ganando en eficiencia y apostando por la digitalización y la intermodalidad, defender la sostenibilidad y controlar los costes.

El máximo representante portuario destacó que es clave que el puerto esté conectado con la Meseta y Portugal y busque la “calidad”. También defendió la necesidad de que Bouzas cuente con una terminal ferroviaria, una posibilidad que, según dejó claro, busca “proteger” tanto al grupo Stellantis como al resto de empresas del puerto, y puso en valor el plan Blue Growth –crecimiento azul; el vigués fue el primer puerto de la Unión Europea en implementar esta política de manera integral en el año 2016–.

Para afrontar los retos, Almuiña explicó que la institución que preside invertirá alrededor de 149 millones€de euros en los próximos cinco años en diferentes proyectos, entre los que destacó la potenciación de la Terminal de Transbordadores de Bouzas a través de la reordenación de espacios, el incremento de atraques y calado y la conectividad ferroviaria; la creación de nuevos puntos de inspección fronteriza; la defensa de la sostenibilidad y el medio ambiente; la apuesta por la digitalización; y diversos proyectos de interacción puerto-ciudad, a los que se destinarán más de 10 millones de euros.

“Las administraciones debemos colaborar, es hacerle un favor a la urbe” Alfonso Rueda - Vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo de la Xunta de Galicia

Que las entidades públicas sean capaces de entender el papel del puerto de Vigo como “motor” de la ciudad y Galicia. Es uno de los deberes que puso el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo de la Xunta de Galicia, Alfonso_Rueda, en su intervención en el foro “140 años del Puerto de Vigo. Retos de futuro del Puerto”, celebrado en la Estación Marítima de la urbe olívica.

“Las entidades públicos tienen que entender el papel de motor del puerto”

Rueda subrayó que el puerto “ha ido influyendo y adaptándose a la ciudad” cada vez con más intensidad y puso en valor la colaboración del gobierno gallego durante los últimos 40 años para reforzar su papel dinamizador de del tejido económico de la ciudad y de la comunidad. “Si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que el puerto y la ciudad se han ido interrelacionando”, destacó. Puso como ejemplo la creación de zonas residenciales para los trabajadores u hoteles para las personas que visitaban Vigo para realizar gestiones relacionadas con el sector marítimo. “Se ha ido creando ciudad a medida que avanzaba el puerto, que debe seguir siendo testigo de la evolución de la urbe”, indicó, a la vez que subrayó que “la Xunta y todas las administraciones” le hacen un “enorme servicio a la ciudad” si comprenden la colaboración con el puerto de Vigo.

Rueda destacó que “no se entiende el desarrollo industrial de Galicia sin el puerto, así como la relación de Citroën con Galicia y su proyección”. “Por 140 años más. Todos los que tengan responsabilidades en las diferentes administraciones, ojalá seamos capaces de cumplir con toda esta función”, indicó antes de señalar la “simbiosis” entre la ciudad y el puerto.

“La perspectiva del tiempo nos la dan los 140 años, la del espacio es muy ilustrativa. Subir al monte de A Guía e intentar delimitar dónde acaba la ciudad y dónde empieza el Puerto o viceversas, se explica el crecimiento conjunto. Tiene que seguir siendo así. Si al puerto le va bien, a Vigo le va bien y a Galicia le va bien”, concluyó.