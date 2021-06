La sueca Eurobattery apura las pruebas de la primera mina gallega para baterías de coches

#Pressrelease

In June, #EurobatteryMinerals starts a new drilling campaign at the Corcel-project, Spain. The drilling and a JORC resource estimate will be finalised in December 2021.

→ EN https://t.co/dPxSBhZoe3

→ SWE https://t.co/HQAP0F7Lnj

→ GER https://t.co/hlHxhhl3dZ pic.twitter.com/qNytHH6fp1