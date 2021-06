El concello de Mos da por realizada la venta de Pili Carrera a un inversor valenciano

El concello de Mos dio ayer la sorpresa al dar por cerrada la venta de Pili Carrera. El consistorio informó este viernes de que la firma de moda infantil había sido adquirida por un inversor valenciano, cuya identidad no ha trascendido. La alcaldesa, Nidia Arévalo, apuntó en un comunicado que el jueves de esta semana mantuvo una reunión con el comprador de la enseña gallega.

Hasta la fecha, toda la información que había trascendido es que la malagueña Mayoral había sido la única que había dado muestras de interés por la marca localizada en Mos. La compañía fundada por el empresario andaluz Rafael Domínguez de Gor mantuvo reuniones con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para avanzar en los términos de la posible compra de la unidad productiva, que incluye la maquinaria y la plantilla pero no las instalaciones. A la entidad pública no le consta que existiera ningún otro potencial inversor interesado en hacerse con Pili Carrera, según apuntaron fuentes de la administración a FARO.

Arévalo aseguró que el inversor valenciano había confirmado la venta y que así se lo habría constatado al administrador concursal. La alcaldesa abundó que este inversor “está organizando la puesta en marcha de la empresa, que implicará la contratación inminente de 40 trabajadores”, que se incorporarán de forma paulatina a la plantilla.

A ninguna de las fuentes consultadas por FARO le consta el proyecto de este empresario sorpresa en el camino de la histórica Pili Carrera. El consistorio incidió en su intención de defender la continuidad la firma en Mos, y le ofreció un nuevo emplazamiento en el parque empresarial de PEMOS-Veigadaña en caso de que no pueda continuar en la factoría actual, cuyas instalaciones no forman parte de la unidad productiva de la empresa al estar en manos de la familia fundadora de Pili Carrera. Esto es, la actual planta no forma parte del plan de liquidación, al tratarse de un activo que no es propiedad de la malograda mercantil.

El otro postor

En los planes de Mayoral, cuyo interés por Pili Carrera desveló este periódico, estaría incorporar a la mayor parte de la plantilla posible, una cuarentena de exempleadas que estarían dispuestas a volver a trabajar en la firma, según una encuesta realizada entre ellas. Las negociaciones con este grupo estarían muy avanzadas. La firma ya mantuvo reuniones con el Igape para examinar la operación, y quedarían por cerrar los últimos flecos, entre ellos detalles como el alquiler de la factoría en la que se emplazaba Pili Carrera hasta la fecha. De hecho, estaba previsto que la próxima semana se reuniera el administrador del proceso concursal, Alberto Pombo, con Mayoral y las partes interesadas para cerrar una oferta la enseña de moda infantil.