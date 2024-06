El PP exige la dimisión de Luis Calvo por su “venganza personal” contra Lácteos Farelo

Tras el juicio celebrado este jueves en la Audiencia Provincial por el precinto que ordenó el Concello de Agolada en noviembre de 2019 para parar las obras de la depuradora de Lácteos Farelo, el PP valora los relatos de los testigos. “Es muy grave comprobar a través de las declaraciones que todo este proceso de cierre ilegal fue llevado a cabo como un acto de venganza personal y obsesiva contra un vecino”, indican los populares.

Su portavoz, Carmen Seijas, añade que “no estamos hablando de una decisión judicial, que será la que sea y que nosotros, a diferencia de lo que hacen otros partidos, respetaremos porque creemos en la independencia de los jueces, como también respetaremos la presunción de inocencia hasta el final. Pero saber ya de manera cierta que el alcalde expresó su persecución a a un empresario agoladés ante varios testigos es suficiente para pedir responsabilidades políticas y exigirle a Luis Calvo que dimita. Solo por esto no puede estar ni un minuto más al frente del Concello”.

Anteriores polémicas

Seijas hace un repaso de las polémicas que han rodeado al líder del Partido Anticorrupción y Justicia (PAyJ) desde que es alcalde: “atacar a vecinos, atacar a asociaciones, amenazar con multas a quien no lo complace, insultar llamando traidores a quien no lo vota, minorar subvenciones porque no le bailan el agua... todo esto forma parte del modus operandi de un alcalde que, como declararon varias personas, atacó a Lácteos Farelo solo por obsesiones personales. No puede mantenerse ni un minuto más, pase lo que pase en el aspecto judicial”.

Las declaraciones en el juicio de concejales que forman parte del actual ejecutivo y que ya estaban en 2019, como Óscar Val y Pedro García “reafirmar la necesidad expresada en el pleno anterior de que comparezcan para dar explicaciones sobre su papel en el cierre ilegal de Lácteos Farelo”. Hay que recordar que en el pleno de abril Seijas preguntó si alguno de estos concejales firmó alguna documentación respecto a la empresa y la respuesta del alcalde fue “eso a ustedes no les interesa”. Seijas recuerda que en el juicio ambos reconocieron que formaron parte de esa “reunión informal” que mencionó Calvo y en la que se decidió precintar las obras. Dos años antes, durante la fase de instrucción, estos concejales no se acordaban de si habían estado en ese encuentro, como dejó claro anteayer la fiscal.

Para Seijas, el testimonio de estos dos concejales en el juicio demuestra que “estaban al tanto de lo que hacía el alcalde y apoyaron la medida, conque deberían explicarse. Volvemos a decir que nosotros no hablamos de responsabilidades penales, que eso no es cosa nuestra, sino de responsabilidades políticas”, concluye.