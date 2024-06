La Banda de Agolada acusa a Calvo de recortarle la aportación municipal de 16.000 a 5.000 euros

No es la primera vez y todo apunta a que no será la última en la que la Asociación de Amigos da Banda de Música Municipal de Agolada se enfrente públicamente al alcalde, Luis Calvo. La agrupación considera, de nuevo, que el mandatario en la práctica está ahogando su existencia con constantes recortes en las ayudas municipales. La directiva emitió un comunicado en el que, en primer lugar ya lamenta que el año pasado el Concello le bajase de 16.000 a 12.000 euros la subvención, viéndose forzados a subir las cuotas mensuales al alumnado de la escuela de música. “Y ni tan siquiera protestamos”, indica.

La reacción del colectivo surge a raíz de la publicación de un bando por parte de la Alcaldía o después de que en un pleno trascendiese que la ayuda municipal para este año caería hasta los 5.000 euros, “9.000 menos que el año pasado y 11.000 menos de lo habitual”. La directiva, relata, se limitó a informar a los padres de los alumnos por el grupo de guasap de la escuela, indicando al mismo tiempo que se emitiría un comunicado para valorar la decisión, algo que no se hizo, “a la espera de que desde el Concello se nos convocase a una reunión para informarnos y darnos algún tipo de explicación sobre el asunto como se dijo en pleno que así sería”. Sin que se produzca este encuentro, Calvo emite el citado bando en el que acusa a la directiva de “suscitar especulaciones”, canal de comunicación que no se considera quizá el más idóneo, pero lo más grave para la banda es que se publique a espaldas del colectivo musical.

“En ningún momento se nos solicitó ni se realizó ningún tipo de reunión previa a este bando”, dice, al tiempo que rechaza que se no hubo especulaciones sino que los padres son libres de decir si están o no de acuerdo “con la manera de actuar del Concello. ¿O se supone que si siguen cometiendo injusticias, si se nos siguen bajando la subvención, tenemos que continuar todos callados?”. También refuta que, como se indica en el bando, los 5.000 euros vayan por primera vez en exclusiva para la escuela de música. “Siempre nos otorgaron 16.000 euros de manera directa”, remarca la entidad, que recuerda que solo existe una asociación que para la escuela y la banda. “Queremos aclarar que la ayuda de 16.000 euros que recibíamos se usaba íntegramente para los gastos de la escuela de música y, al no ser suficientes, incluso también se le destinan algunos ingresos que genera la banda con sus actuaciones”.

Continuando con la valoración del contenido del bando, la asociación discute que la Alcaldía asegure que se realizará una aportación de otros 10.000 euros “una vez se firme el convenio”, algo de lo que no tiene constancia y por tanto puede tratarse de un convenio impuesto de manera unilateral. En este supuesto convenio se indica que la banda debería ofrecer tres actuaciones gratuitas en la plaza de la localidad. “Es curioso que se diga esto, cuando no es la primera vez que no se nos da permiso para actuar en ella”. La junta, además, lamenta que el alcalde ponga encima de la mesa un convenio cuando, “siendo la asociación que más programación cultural ofrece y más conciertos gratuitos realiza en el pueblo durante el año” sea la única asociación a la que se le exija un convenio. Por último, recuerda que la banda llegó a bajar su caché por las fiestas patronales para poder actuar en los festejos del pueblo.

Respaldo del PP

El PP agoladés quiso mostrar su “absoluto apoyo” a la directiva de la asociación que gestiona “de forma altruista” la escuela de música y la banda “ante los ataques continuos de Luis Calvo”. Su portavoz, Carmen Seijas, niega que el regidor tuviese previsto un convenio para la banda y una ayuda directa para la escuela pues todos los recursos que llegaban a la asociación iban destinados al centro formativo. “¿Dónde tiene contemplado ese supuesto convenio en el presupuesto?”, pregunta, y cuestiona que se pretendan exigir actuaciones gratuitas cuando con otros colectivos no es así. “Lleva años atacando a esta asociación que lleva el nombre de Agolada con orgullo. El alcalde ya los quiso echar del local de ensayo, llegando a cambiar la cerradura de la puerta, no les deja actuar en la plaza, les dice a la comisión de fiestas que solo paga una banda si no llevan a la de Agolada y así todo”. Para Seijas no se conoce un alcalde en Galicia “que menosprecie a una asociación cultural de tal manera solo porque no le cae bien su directiva”.