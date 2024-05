La Feira da Sidra contará con 24 participantes de Francia, Portugal y el norte de España

Solo unos días después de guardar en el desván la Festa do Salmón hasta el año que viene, A Estrada ya cuenta los días para vivir una nueva edición de la Feira da Sidra, la segunda de un maratón de celebraciones que tendrá continuidad con las Festas de San Paio y la Rapa das Bestas. En esta ocasión el protagonismo es para la más joven de estas fiestas, con diez ediciones que han servido sin embargo para mostrar el prometedor futuro que puede tener esta celebración. Esos buenos augurios son los que hacen que el Concello de A Estrada ya haga números hasta la edición número 20, cuando podrán pedir oficialmente su catalogación como Festa de Interés Turístico.

“Esta fiesta tiene puntos para convertirse en la gran fiesta gastronómica estradense”. Las palabras del regidor local, Gonzalo Louzao, ponen en valor la apuesta por esta fiesta, hasta el punto de augurarle una consolidación por encima del Salmón. Esta afirmación se realizó en el marco de una rueda de prensa en la que Louzao estuvo acompañado por una amplia representación de sidreros locales, además de representantes de la hostelería estradense y de la Escudería San Paio, organizadora del Rallymix da Sidra. En este acto se anunció que la Feira da Sidra de este año contará con la participación de 24 sidrerías. La mayor parte llegarán de Galicia y de toda la cornisa cantábrica, aunque de nuevo habrá protagonismo de sidras de otros países como Portugal o Francia.

La presencia local estará formada por Lagar de Ribela, Peroja, Bioibérica SL, López Pampín y Rabiosa. También gallegas estarán las sidrerías, Andaina PSM de Ordes, Sidra Salvaje de Riotorto, Val de Traba de Noia y Maeloc de Chantada. Desde Cantabria llegan Pago de Tolina y Somarroza; de León, la Sidra del Agüelo y Carral; desde Navarra, Martintxonea; de Asturias, las sidrerías Solleiro y Cabueñes; de Álava, Kuartango; y de San Sebastián, las sidras Bereziartua y Astarbe. El punto diferente lo pondrán la francesa Le Maitre y las portuguesas Nua, Alfa y Sidra de Madeira. Finalmente estará la propuesta de Celtaendovelico, que cuenta con producción en Portugal, Francia y Chequia.

El programa de la Festa da Sidra no incluye un gran número de actividades, ya que el punto central volverá a ser la degustación de sidra en la plaza del Concello. Esta dará comienzo a las 12.00 y se extenderá hasta las 15.00 horas. Será a partir de las 19.00 cuando dará comienzo la sesión de noche, momento en el que se hará entrega del Grolo de Ouro a una persona representativa del sector de la sidra estradense. Esta propuesta se complementará con gastronomía, con la venta de pinchos y tapas a cargo de la Asociación de Hosteleiros da Estrada.

Desde la sidrería Rabiosa, Orlando Villamayor, destacó el progresivo crecimiento del sector de la manzana en A Estrada, con más de 100 hectáreas de producción en ecológico. “Contamos con la materia prima y en torno a eso podemos dar pasos para que el sector siga creciendo”, afirmó. “La Feira da Sidra es un símbolo de esos objetivos”. Desde Ullama, Miguel Soto, destacó la importancia de dar “una mayor proyección internacional” a esta Feira da Sidra, atrayendo a sidrerías de toda Europa. Por el momento se están encontrando para ello con problemas económicos debido a los costes de desplazamientos. Esta internacionalización aguarda que también se pueda dar en sentido inverso, llevando la sidra estradense a traspasar fronteras.

Rallymix y Pants Off para completar el menú

Presentación del Rallymix da Sidra / Cedida

A la propuesta gastronómica habitual en esta celebración se sumarán diferentes actividades. Una que no puede faltar es la música, con tres actuaciones previstas a lo largo de la jornada. Durante la fiesta actuará Tiruleque, mientras que a las 19.30 horas será el turno de Son das Tabernas. Para dar continuidad a la fiesta, se ha anunciado además un concierto de la formación estradense Pants Off en la zona de los vinos a las 23.00. En la presentación estuvieron también presentes representantes de la Escudería San Paio para adelantar algunas de las novedades del Rallymix da Sidra. Por motivos de calendario, no se celebrará el mismo día, sino el 15 y 16 de junio. En la presentación, Manuel Orrea, destacó la buena acogida que tuvo esta carrera en sus dos primeras ediciones y cómo ayuda a promocionar la sidra estradense. Recordó además cómo surgió la idea de unir la carrera al pujante sector de la sidra estradense. Como novedad este año destaca el traslado de la carrera a Callobre.