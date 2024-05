Luis Ferro, Argentinos Burguer y Simón Couceiro recibirán el Salmón de Ouro

La Festa do Salmón, el evento gastronómico por excelencia del Concello de A Estrada, cumple medio siglo de vida. Concello, Hostaleiros A Estrada y Sociedade Deportiva Río Ulla presentaron en la mañana de ayer el cartel promocional de este evento, que hace un guiño al que anunció el certamen en su primera convocatoria, el 2 de junio de 1974, y que ideó para ese día Javier Suárez Dono. La organización dio también a conocer a las personas que serán distinguidas en este 2024 con la insignia Salmón de Ouro. La primera corresponde al que será el pregonero de este año, el historiador, investigador y heraldista Luis Ferro Pego. Los otros dos homenajeados serán el músico y compositor estradense Simón Couceiro y la empresa local Argentinos Burguer, creadora de la que ha sido distinguida como la mejor hamburguesa de España.

Luis Ferro Pego. | / Ana CEla

En el acto de presentación participaron ayer el alcalde, Gonzalo Louzao, el edil Óscar Durán, la presidenta de Hostaleiros A Estrada, Adriana Abelleiro, y el presidente de Río Ulla, Manuel Sanmartín. Juntos desgranaron el contenido de un cartel en el que se combina la pesca y el disfrute de los cotos salmoneros que el Ulla regala a tierras estradenses, deporte, actividad cultural y conmemoración de las Letras Galegas. En torno a la Festa do Salmón se preparan cuatro intensas jornadas para conmemorar los 50 años que celebra el certamen.

Equipo de Argentinos Burguer. | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN / Ana CEla

Sábado 11 de mayo.

Simón Couceiro. / Ana CEla

Desde primera hora de la mañana los cotos salmoneros del Ulla se llenarán de pescadores. Serán los participantes en el XLVII Concurso Internacional de Pesca de Salmón. Los deportistas se distribuirán por las posturas de Sinde, Pontevea, Santeles y Ximonde, tratando de apresar algún salmón durante las mangas programadas por la mañana y por la tarde. La actividad se mantendrá el domingo, 12 de mayo. Este concurso, tal y como recordó ayer el presidente de la sociedad Río Ulla, tiene tres años de historia menos que la Festa do Salmón, en la medida en que hubo un parón de tres años en atención al momento en el que la población de salmones en el Ulla descendió de modo alarmante.

La actividad deportiva también será protagonista en el entorno de la playa fluvial de Liñares, donde se celebrará el VII Raid Hípico do Salmón, puntuable para el campeonato gallego.

Viernes 17 de mayo.

En esta jornada festiva se estrenará, desde las 10.00 horas, el GastroTour do Ulla, un escaparte turístico en el que se dan la mano los concellos por los que pasa el caudaloso río, mostrando su potencial turístico, gastronómico y deportivo. La cita se desarrollará durante todo el fin de semana en la Fundación de Exposicións e Congresos.

Una hora después de la inauguración de esta actividad ferial arrancará una exposicións de bonsáis en la Sala Abanca. A las 12.00 horas, la alameda municipal acogerá el pregón de las Letras Galegas, acompañado por la tradicional ofrenda floral ante el monolito de Marcial Valladares y la actuación de la Banda de Gaitas de Barbude. Ya por la tarde, a las 16.30 horas se producirá la salida de la Ruta BTT do Salmón desde la Praza da Feira. A las 17.00, la Expo Bae de la Sala Abanca acoge una demostración de formación de árboles, a cargo de Juan María Calvo Roi.

La actividad cultural continuará a las 20.30 en el Teatro Principal, con el estreno de la obra Carme. A las 22.00 la música toma el relevo, con un concierto de Broken Peach en la Praza de Galicia.

Sábado 18 de mayo.

El día arranca con deporte junto a la playa fluvial de Liñares, con el Raid Hípico do Salmón. A las 10.00 volverá a abrirse el escaparate de GastroTour y, desde las 11.00, habrá una demostración de formación de árboles a cargo de Alberto Baleato en la Expo Bae de la Sala Abanca. Al mediodía comenzará la ruta degustación de las tapas de Salmón, a la misma hora en la que se correrán las primeras mangas del Rallymix da Sidra da Estrada junto a la playa fluvial.

El deporte continúa por la tarde, en este caso con al Rafting do Salmón por el Ulla. Ya a las 19.00, la música se vuelve a poner de nuevo al frente de la celebración. Lo hará primero en el Teatro Principal, con una nueva edición del Festival Folclórico do Salmón, con Tequexetéldere y la Agrupación Folklórica Virgen de las Cruces de Daimiel. A las 20.00 volverá el tapeo con el salmón como protagonista y, ya desde las 22.00 horas, la alameda municipal acogerá el Salmón Rock.

Domingo 19 de mayo.

El día grande de la Festa do Salmón arrancará con baile. El pabellón Coto Ferreiro acogerá desde las 09.00 horas el Trofeo Sondodance de baile deportivo. A las 10.00 comenzará la última de las jornadas del GastroTour do Ulla y desde las 11.00 continúan las actividades de la exposición de bonsái en la Sala Abanca. Para el mediodía se reserva la parte más institucional de las Festa do Salmón. El Teatro Principal acogerá, a las 12.00 horas, el pregón de a cargo de Luis Ferro Pego. El también colaborador habitual de FARO DE VIGO recibirá la insignia Salmón de Ouro, que también se entregará a Simón Couceiro y Argentinos Burguer, en ambos casos por contribuir a difundir el nombre de A Estrada fuera de las fronteras municipales.

Ya a las 13.00, en el Novo Mercado y su entorno comenzará la degustación popular, eje central de la fiesta gastronómica. Habrá espacio para ello tanto dentro de la plaza como en sus inmediaciones, de tal manera que saborear el plato protagonista de la fiesta está garantizado con independencia de la meteorología. Con la puesta en marcha, por primera vez, de una venta anticipada, los asistentes pueden asegurarse ya no tener que hacer cola y retirar directamente con sus tickets las especialidades de los nueve establecimientos participantes. Además, los interesados pueden comprar también de manera anticipada las bebidas con las que acompañar los 5.000 pinchos de salmón que se espera distribuir –2.500 barquetas– de Os Peares, Mr Pizza, Cervela, Casa do Lagoeiro, Río Liñares, Malo Será, Velis Nolis, Casa do Pan y Samaná.

A las 13.00 se instalará una mesa informativa de Asanoj –colectivo gallego que reúne a familias con niños que son pacientes oncológicos– y a las 13.30 comenzará en la Praza do Mercado un concierto de la BigBand Carlos Barruso. Tomará el relevo, desde las 15.00 horas, una sesión DJ en la Zona dos Viños. El día acabará también con música, en este caso con el tradicional concierto que en la Festa do Salmón acostumbra a ofrecer la Coral Polifónica Estradense.

Gastronomía, pesca, cultura y deporte se alían para conmemorar los 50 años de trayectoria de la Festa do Salmón en A Estrada. Entre el cartel presentado ayer y el ideado por Javier Suárez ha pasado medio siglo. Es posible que el salmón no sea ya tan abundante en las aguas del Ulla, pero sigue remontando el cauce dejando tras de sí una estela de actividad turística y un sello profundo en la gastronomía de A Estrada, que podrá catarse desde el jueves 16 de mayo.