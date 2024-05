Isabel Preysler habla del embarazo de Tamara Falcó y de su nuevo amor

Hace unos días se estrenaba en Madrid la última súper producción hollywoodiense, 'Napoléon', dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquin Phoenix, que han viajado a nuestro país para asistir a la première de su cinta más ambiciosa en el Museo del Prado. Una cita que no se han querido perder numerosas celebrities del panorama patrio, entre las que se encontraba Isabel Preysler, deslumbrante con un traje negro ceñido y un top de escote pronunciado en color nude.

Una aparición que coincidía con el 42º cumpleaños de su hija Tamara Falcó aunque, como explicó con una gran sonrisa, en esta ocasión no lo han podido celebrar juntas porque la marquesa de Griñón -como ha compartido en redes sociales- está de viaje en Reino Unido con Ínigo Onieva, y allí es donde ha soplado las velas acompañada tan solo por su flamante marido.

"Tamara no está en Madrid. Lo está celebrando en Londres, sino no hubiese venido aunque me gusta mucho el cine" nos ha contado Isabel, sin ocultar que ha echado de menos a su hija en un día tan señalado, "aunque comprendo que lo esté celebrando allí".

"Está feliz totalmente y yo al ver a mi hija feliz, pues como comprenderás...." ha confesado, revelando el gran momento que atraviesa el matrimonio de Tamara e Íñigo, que como reconoce no pueden estar más enamorados 4 meses después de su boda: "No lo podrían llevar mejor, ahora claro, estamos en el principio".

"Absolutamente" ha asegurado cuando le hemos preguntado si da su bendición a la pareja ahora que van a abandonar su casa en Puerta de Hierro -en la que se instalaron después de su enlace- para comenzar una nueva vida en el ático que su hija adquirió a pocos metros de su casa.

Una nueva etapa en la que la pareja está centrada en ampliar la familia y, como desvela Isabel, ella está "deseando" que Tamara la convierta de nuevo en abuela; aunque como ha afirmado, y a pesar de los rumores que han circulado en los últimos días, "no está todavía" embarazada. "Es totalmente falso" ha zanjado.

Teniendo en cuenta el argumento de la película, que se basa en parte en la historia de amor de Napoleón Bonaparte y Josefina, la socialité no ha dudado en bromear con que a punto de cumplirse un año de su ruptura con Mario Vargas Llosa -al que ha asegurado que "por supuesto" que le desea lo mejor- "no hay ningún Napoleón" en su vida. ¿Y ganas de enamorarse y rehacer su vida sentimental? Como confiesa, ninguna porque soltera "estoy muy bien".

A un mes de la Navidad -su fiesta favorita del año- Isabel todavía no sabe qué hará este año, aunque sí tiene claro que pasará estas fechas "en familia" y "posiblemente" en Miami, donde podrá disfrutar de sus hijos Chabeli, Enrique y Julio José, y de sus nietos, los responsables de la gran sonrisa que ha lucido en sus últimas apariciones.