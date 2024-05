Hallan muerto a un pasajero en un AVE con destino Asturias

Suceso en un tren destino Asturias desde Madrid. En el tren AVE que partió esta mañana desde la capital española hasta Gijón los responsables de Renfe han encontrado a un pasajero muerto. Los operarios se han percatado a la llegada del convoy, pasadas las diez y media de la mañana e inmediatamente han avisado a la Policía Nacional, que ha enviado varias patrullas a la estación de Gijón. Poco después han acudido los forenses y el juez de guardia, para efectuar el levantamiento del cadaver, lo que ya ha sucedido.

Un furgón de la funeraria también se encuentra en la zona, para trasladar los restos del difunto. Al parecer, el hombre que ha fallecido tenía 58 años y, según los primeros indicios, habría sufrido una muerte natural durante el viaje. Según fuentes cercanas, durante el trayecto no ha sucedido nada fuera de lo común. Cuando el tren llegó a su destino y las limpiadoras entraron a poner a punto el convoy para el siguiente trayecto, el hombre estaba sentado en su asiento y no respondía a las llamadas. Los responsables se acercaron, comprobaron que no respiraba e intentaron reanimarle, pero no hubo nada que hacer. Los sanitarios llegaron poco después, pero ya era demasiado tarde. El tren en el que iba es el AVE 4061, que salió de Madrid a las 6.58 de la mañana y fue en hora.

En un primer momento, Renfe activó un dispositivo especial, para envíar otro tren a Gijón, ya que el convoy donde fue encontrado el cadáver tenía que salir a las 11.26 de Gijón con destino Castellón. Finalmente ese dispositivo se canceló y será el mismo tren el que haga el trayecto, debido a que ya se ha sacado el cadáver del tren. Lo sucedido ha impactado en los viajeros que se han percatado, que son los que hicieron el viaje completo.