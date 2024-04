La Asociación Forestal de Galicia sobre Altri: el 52% a favor y el 40% en contra

Semanas atrás, la Asociación Forestal de Galicia (AFG) difundió una encuesta entre sus socios para conocer su opinión sobre la planta de celulosa que quiere instalar Altri en Palas de Rei. Los resultados se dieron a conocer este sábado durante la asamblea anual de propietarios forestales, que tuvo lugar en Guitiriz, Lugo.

De todos los encuestados, el 52,4% ve con buenos ojos la puesta en marcha de una nueva industria de transformación del eucalipto en Galicia, mientras que el 40% está en contra y el 7,6% restante manifiesta que no tiene una opinión lo suficientemente formada. Más de la mitad de los propietarios forestales encuestados apoya el proyecto de Altri a través de Greenfiber, pero la cifra ya se reduce si hablamos de la ubicación: de todas las personas encuestadas, a cuatro de cada diez (o sea el 41%) no les parece idónea la localización de Palas de Rei, mientras que el 34,2% sí se decanta por esta ubicación y un porcentaje bastante alto, el 24,8%, no se pronuncia.

Entre las preguntas que hubo que cubrir figuraba si era más interesante una celulosa para producir papel o una que, como contempla Greenfiber, se dedique a la obtención de lyocell y de pasta soluble para fibras textiles. Donde coinciden la mayoría de respuestas es en que, en caso de que la planta se materialice, los controles de impacto ambiental han de ser muy rigurosos para cumplir con toda la normativa a nivel local, autonómico, nacional y de la Unión Europea. En cuanto al perfil de las personas que cubrieron la encuesta, el 76% tiene eucaliptos en sus propiedades, y el 24% restante no trabaja con esta especie.

Gestión conjunta del monte

Durante la asamblea, la Asociación Forestal de Galicia incidió en su trabajo para impulsar agrupaciones de gestión conjunta del monte a imagen de la que ya funciona en Moalde, en Silleda, o en Barcela, en Arbo. Estas agrupaciones de gestión conjunta del monte manejan superficies forestales de al menos 10 hectáreas, sin reestructurar la propiedad, para tener una silvicultura más profesional o poder realizar una planificación forestal y ambiental del territorio. LA AFG propuso además tres mejoras en la fiscalidad forestal: permitir que los propietarios forestales tributen en el régimen de estimación objetiva, porque los que tributan por el régimen de estimación directa pagan cuatro veces más en el impuesto de la renta; activar una exención parcial en el impuesto de sociedades en los montes vecinales y deducir el 20% del IRPF para las inversiones en el monte.

Un tercio de la materia prima del textil, en madera

El año pasado la Axencia Galega da Industria Forestal publicó la revisión de 2022 de la Axenda de impulso da industria forestal-madeira. El documento repasa la evolución de este sector desde el año 2000: hasta el 2008 aumentó la fabricación de muebles y bajó la producción de papel, que entre 2013 y 2018 ve cómo aumenta su producción, igual que la de la madera. Con la irrupción del Covid, se dispararon los precios y se redujeron las exportaciones. Pero, por otra parte, desde 2008 suben las empresas de silvicultura y de explotación forestal.

La corteza interior del pino y del abedul puede consumirse, transformada en harina

El sector forestal se antoja necesario en la construcción pero también en la energía, así como en el diseño y en tres sectores estratégicos: el naval, la automoción y el textil. Este documento indica que a nivel internacional hay un “interés considerable por sustituir productos más intensivos en carbono, como los plásticos y los textiles artificiales, por derivados de la madera. Para 2040 el sector textil pretende que las fibras de madera supongan el 30 % de su materia prima”. Por ello, recoge ya el proyecto tractor de Altri, a la par que menciona otras potencialidades de la madera como aplicaciones en la construcción (composites, en los que se combina con resinas plásticas) o incluso en la alimentación: la corteza interior del pino y del abedul puede consumirse, transformada en harina.