Aluvión de alegaciones a la planta de Altri el último día: desde Rodeiro hasta Rianxo

La Consellería de Economía e Industria cerró ayer el plazo de alegaciones al estudio de impacto ambiental de la planta de celulosa para aplicaciones textiles y de lyocell que promueve Altri en Palas de Rei. La documentación estuvo expuesta desde el 5 de marzo y desde entonces recibió un aluvión de alegaciones tanto por parte de colectivos ecologistas, (que facilitaron la presentación de alegaciones tipo, bastante genéricas) como vecinos a título individual e incluso administraciones locales.

Entre las administraciones que alegaron contra el proyecto GAMA se encuentran dos concellos tan distantes entre sí como Rodeiro y Rianxo. El primero echa en falta que la documentación del proyecto no aclare “que el volumen de compuestos potencialmente contaminantes del aire vayan a ser retenidos con eficacia por los sistemas de mitigación previstos”. Tampoco se garantiza que no lleguen a tierras rodeirenses “inmisiones de partículas y compuestos adificantes en el área geográfica de Rodeiro, especialmente por la vía húmeda”. Añade que esta industria tendría “el potencial efecto” de desacreditar ante los consumidores la calidad de producción de leche y de carne de la comarca, “basadas en la ausencia de cualquier tipo de contaminante de origen industrial”. En este sentido, hay que señalar que una de las plantas de Altri en Portugal, Biotek, opera desde 1971 en una zona ganadera con producción de miel, aceitunas, carne y hasta un queso con DO propia, el Queimoso. Es más, incluso Biotek trata efluentes de algunas fábricas de quesos del municipio.

Desde la ría de Arousa el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, publicaba en su perfil de Instagram la alegación del Concello contra la planta de Greenfiber, basándose en “las consecuencias negativas que podría tener el proyecto para algo tan fundamental como el abastecimiento de agua de los municipios de la comarca”.

Biotek trata los efluentes de algunas queserías del municipio donde se asienta, Vila Velha do Ródão

Ayer también alegaron, pero a título individual, los dos ediles del BNG de Silleda, Erea Rey y Xerardo Díaz, para solicitarle a la Xunta una declaración negativa a la solicitud de las autorizaciones y de los estudios ambientales de este proyecto industrial. Este partido añade que trabaja desde hace varias semanas con la plataforma Por unha Ulloa Viva, “haciendo una labor didáctica y colaborando en la recogida de más de 250 alegaciones individuales de residentes en el municipio”.

El BNG de Silleda pedirá en pleno su rechazo al proyecto de Altri

A nivel político, el BNG trasdezano registró una moción de cara a su inclusión en el próximo pleno ordinario. En ella pide que el Concello de Silleda se manifieste de forma clara en contra de la planta de celulosa para fibras textiles. El documento hace hincapié en el impacto territorial y paisajístico del complejo, al tener una poligonal de 366 hectáreas (la fábrica en sí ocupará 112, y el resto quedarán como cinturón verde o en su estado natural para, por ejemplo, hacer acopio de tierras durante la construcción y evitar así su transporte).

Erea Rey registró ayer la moción del BNG de Silleda contra la planta de celulosa. / Cedida

La moción alerta de que el agua tratada irá, después, en las redes de abastecimiento de más de 100.000 personas. Por ello, pide el rechazo municipal al proyecto y que, en su lugar, inste a la Xunta a desarrollar un plan para la mejora integral de la calidad del agua y de la biodiversidad de la cuenca del Ulla, a la vez que impulsa la multifuncionalidad del monte.

Docentes visitan las plantas de Biotek y Celbi

Tras la primera visita, a principios de mes, de medios de comunicación y de alcaldes de los concellos afectados por la planta de Palas, Altri recibió a comienzos de esta semana otra comitiva conformada por una veintena de profesores universitarios y de centros de FP de Santiago y de Lugo. Son, en concreto, profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, del departamento de Ingeniería Química, del Máster de Ingeniería Química y Bioprocesos, del grado en Ingeniería de Procesos Químicos Industriales y de la Facultad de Ciencias, todos de la Universidade de Santiago, así como del Centro Politécnico de Santiago y de los lucenses CIFP As Mercedes y FP Dual. Visitaron la planta de Celbi, en el municipio turístico de Figueira da Foz, que pasa por ser un referente en innovación, eficiencia y ahorro de agua a nivel mundial tras una inversión de 99 millones de euros.

Hubo, también, una parada en los Viveiros do Furadouro, que produce hasta siete millones de plantas anuales certificadas, así como en la Quinta do Furadouro y la citada planta de Biotek, que también fabrica, como Celbi, celulosa para papel y que tras una inversión de 130 millones en seis años cuenta con una tecnología de filtración por membranas que se empleará en la de Palas y que no existía en 2017. Con los visitantes estuvieron tres estudiantes que realizan prácticas de seis meses en las instalaciones de Altri en Portugal, con vistas a integrarse en un futuro en la compañía. Pablo Sánchez, que cursa Mecatrónica en el CIFP As Mercedes, apunta que “es una oportunidad muy buena para desarrollarme en esta especialidad y aprender de los mejores”. La intención de Altri en su complejo de Palas es contar también con personal de prácticas de los centros educativos del entorno, así como para los hijos de la futura plantilla.

Más de 25.000 firmas en change.org

El pasado 7 de marzo, solo dos días después de que el Estudio de Impacto Ambiental de la planta de Palas de Rei saliese a exposición pública, una vecina de Palas de Rei, Lola Fernández Pardo, abría una petición en el sitio web change.org, que es la plataforma de acogida pública de peticiones por internet de carácter cívico, social o reformista. En esta petición, su creadora incide en la necesidad de frenar el proyecto de Greenfiber por el valor natural y paisajístico del Ulla, que se encuentra ya en peligro por diversos vertidos. A media tarde de ayer, la petición había sido firmada ya por 25.230 personas, 665 de ellas solo en la jornada de este miércoles.

Esto demuestra el interés que ha despertado el proyecto de la celulosa del grupo luso, aunque también es verdad que esta plataforma de peticiones es un medio de presión social, que no sustituye las iniciativas legislativas populares porque estas peticiones no tienen validez legal. Pero sí pueden surtir efecto: en enero de 2022 un octogenario consiguió una atención mas personalizada en los bancos, gracias a una petición que respaldaron nada menos que 647.725 firmas.