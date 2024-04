Los gobiernos de A Ulloa, tras visitar Altri: algunas dudas resueltas y otras en el aire

Tras la visita de dos días a plantas de celulosa y viveros de Altri en el centro de Portugal, toca hacer balance con los políticos locales que aceptaron la invitación de la empresa que promueve la planta celulosa para fibras textiles y lyocell en Palas de Rei. Son Pablo Taboada, alcalde de Palas (PP), Eloy Pérez, regidor de Monterroso (PP) y José Manuel Quintá, teniente de alcalde de Antas de Ulla (PSOE), que acudió en nombre de la regidora, Pilar García.

Por unha Ulloa Viva, sin invitación

Los tres coinciden en que la visita sirvió para aclarar dudas, pero eso sí, “tendría que haberse hecho mucho antes, porque la información de la Xunta se basa en datos erróneos, y ahora hay un enconamiento entre vecinos y empresa por culpa de esa mala información de la Xunta, que debería haber sido más rigurosa”, añade Quintá. También recomiendan la visita a los tres alcaldes que declinaron la invitación: los de Melide, Agolada y Santiso. “Monterroso somos un concello colindante y estamos aguas arriba del proyecto, pero yo tenía que ser conocedor de qué ocurre con este proyecto, y en una iniciativa de esta envergadura, tienes que preguntar y ver. A mí sí me aclararon dudas, y me pareció mal que no viniesen representantes de los otros tres concellos, igual tienen miedo a que se les diga que tras la visita, los compraron”, recalca el regidor de Monterroso.

"Me pareció mal que no viniesen los otros regidores: igual temen oír que los compraron"

Los días 15 y 16 Altri recibirá a docentes universitarios y de centros de FP de Santiago y Lugo. Deberá insistir en esa visita de estos tres municipios pendientes, y también en la de colectivos afectados, como Por Unha Ulloa Viva, a quien no se le cursó invitación en este primer viaje. Y no para “convencer”, sino para ver y comprobar por uno mismo el impacto acústico y visual u olores. “En mi caso, no vi nada negativo, iba a comprobar olores y en su lugar vi negocios, un club náutico, albergues y otras instalaciones” en la planta de Biotek, al pie del Tajo, explica el alcalde de Palas, quien no descarta organizar viajes para vecinos a la zona. Él mismo conoce la planta de Lencing en Austria, “y no es más grande”. Eso sí, insiste en que habrá que ser muy rigurosos con analíticas y control de vertidos.

"Iba a comprobar olores y en su lugar vi negocios, un club náutico y hasta albergues"

El curso alto del Ulla

El Ulla preocupa especialmente a Antas. En su curso alto, el río suele tener una temperatura de entre 12 y 13 grados, como explica su teniente de alcalde. “Si logran enfriar el efluente solo hasta los 20 ó 21 grados, eso va a impactar en la biodiversidad del río, y llegarán las especies invasoras”, teme. En Vila Velha do Ródão, los alcaldes pudieron abrir un grifo y tocar el efluente acumulado en un tanque, acompañados del director industrial, Vítor Lucas. “Era cristalino, no transparente” y tibio. Este regidor lamenta la “visión negativa que tenemos de la industria, de ahí que todas opten por el Eixo Atlántico” e insiste en que el proceso de evaluación ambiental al que se está sometiendo el proyecto GAMA “nos da una seguridad jurídica”. Lamenta, también el ruido de fondo político que desde hace escasas semanas se sumó al rechazo social que lidera desde hace varios meses Por Unha Ulloa Viva. “Hay una fuerza política que empuja y otra que va a rebufo. Es una política de desgaste contra la Xunta, pasaron las elecciones y hay que desgastar”.

"Veo un proyecto incompleto y eché en falta la visita al vertido de Celbi en el mar"

¿Y qué no aclaró del todo Altri? El teniente de alcalde de Antas echa en falta no visitar el vertido de Celbi en el mar, a 2 kilómetros de la costa. Hace 30 años la normativa permitía verter en la propia playa. Para este político, es difícil que en un futuro en Palas solo se produzca lyocell (precisaría 2.000 millones de inversión). “Veo un proyecto incompleto, creo que lo que van a hacer es exportar esa celulosa soluble para fábricas que no la tienen” en lugar de integrarla también en lyocell. Por último, cree que los 2.500 puestos de empleo “igual se consiguen en una segunda fase: en Celbi vimos poca gente en la fábrica”, esgrime.

Silleda Viva, un colectivo en ciernes

Vecinos de Trasdeza ponen en marcha el colectivo Silleda Viva. La iniciativa, que comenzó a sondear a personas interesadas en las redes sociales, nace con la intención de “informar y explicar los efectos que puede tener la celulosa” en un municipio que, como Agolada, Vila de Cruces o A Estrada, tiene parroquias ribereñas del Ulla. El promotor de esta iniciativa, Xosé Baamonde, explica que ya hubo contactos con Por unha Ulloa Viva, y que nace con vocación de permanecer en el tiempo, más allá de lo que ocurra con la celulosa que se contempla en Palas de Rei. “Es un proyecto que nace con carácter urgente por el proyecto de Altri, pero a partir de ahí veremos si a la gente le interesan otros temas ambientales, o incluso otras cuestiones” que de algún modo tienen que ver con el futuro del municipio y también de Galicia.

Charla de Grela Cultural do Deza en el Casino

El Casino de Lalín acoge mañana viernes una charla a las 19.30 horas. La sesión, bajo el nombre de “Que nos trae Altri?” está organizada por el colectivo Grela Cultural do Deza, con la colaboración del Sindicato Labrego Galego, Salvemos Catasós y la plataforma Por unha Ulloa Viva. El evento estará moderado por Marlene Pérez y contará con las intervenciones de una de las integrantes de dicha plataforma, Mónica Cea; Xoán Castro, ingeniero agrónomo; Xurxo Mouriño, biólogo especialista en biodiversidad; Ramón Barreiro, abogado y representante del Sindicato Labrego Galego; y Xoaquín Rubido, presidente de la Asociación pola Defensa da Ría de Arousa. Este sábado, 13 de abril, de la mano de Por unha Ulloa Viva, habrá otra charla en Agolada, a las 17:00 horas en el auditorio, sobre el impacto de esta planta en Palas. y el entorno.

Suscríbete para seguir leyendo