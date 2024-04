San Pelayo, el único tanatorio activo en A Estrada, afirma que sus cinco salas “llegan de sobra”

El concello de A Estrada cuenta actualmente con un único tanatorio, el San Pelayo, que así mismo dispone de cinco salas para acoger velatorios. Anteriormente, a esta oferta había que sumarle las dos estancias del Santa Lucía, ubicado en la Avenida de América y cerrado en enero de este mismo año.

Hasta ahora no ha surgido la preocupación de si las salas del San Pelayo son suficientes, sin embargo esta semana el negocio de pompas fúnebres estaba a plena capacidad, dado que se produjeron varios fallecimientos en un breve lapso de tiempo. Así que, surgió entre algunos de los visitantes a los velatorios de lunes y martes la pregunta de si sería necesario disponer de más instalaciones en un municipio de más de 20.000 habitantes y con un alto porcentaje de población envejecida.

La respuesta la tienen los profesionales de este sector. Desde la dirección de San Pelayo niegan que haya problema de saturación y afirman que cinco salas “llegan de sobra” para hacer frente a las defunciones de A Estrada: “No hay que alarmarse en lo más mínimo, con cinco salas puede hacerse frente a la demanda, de hecho antes solo teníamos tres y nos arreglábamos igual”. “En este tanatorio se acogen también velatorios a personas de otros concellos limítrofes como Forcarei y Teo” relatan desde la funeraria.

En este sentido, hacen referencia a la situación acontecida esta semana en la villa y señalan: “Es muy poco habitual que se den tantos fallecimientos al mismo tiempo e incluso así hay opciones”. “Incluso en estos días en los que sí estábamos trabajando a plena capacidad, en cuestión de horas pudo solucionarse” declaran.

Los velatorios en Galicia, y por lo tanto en A Estrada, no suelen durar más de un día y medio. Por ello, incluso si se dan situaciones en las que están todas las salas ocupadas momentáneamente, lo más frecuente es que alguna de ellas se libere, o más de una, y vuelva a haber vacantes.

“Nosotros entendemos que pueda generar impresión, especialmente cuando se ven muchos vehículos estacionados, pero repetimos que actualmente no existe motivo para plantearse una ampliación de las instalaciones, porque lo cierto es que la mayor parte del tiempo las salas están vacías, afortunadamente” comparte la directiva de San Pelayo.

Por otra parte, que por lo general estas situaciones lleguen a gestionarse sin mayor contratiempo, no significa que en un momento dado un difunto estradense pueda quedarse sin sala para ser velado. Cuando esto sucede, desde este negocio de Pompas Fúnebres recuerdan que hay otras alternativas: “Tenemos tanatorio en Cuntis y en Forcarei, simplemente habría que reubicar el lugar de duelo a alguno de estos edificios”. Esta opción puede no ser del agrado de las familias de buenas a primeras, dado que indica desplazamiento aunque se trate de villas próximas. Por ello, en esta funeraria mandan un mensaje tranquilizador y recuerda que esta sería la última carta y que lo más probable es no tener que llegar a utilizarla.

Cuatro meses en solitario sin incidencias

El tanatorio Santa Lucía, ubicado en la Avenida de América, en pleno casco urbano, cerraba sus puertas a inicios del pasado mes de eneros sin previsiones de volver a abrir, sea en este mismo inmueble o en uno diferente. Desde entonces, los asegurados con esta funeraria, adscrita a la empresa Alvia, pasaron a utilizar las instalaciones del tanatorio San Pelayo. Al principio esto generó cierta preocupación entre los vecinos, sin embargo desde la funeraria estradense todavía activa recuerdan: “Incluso antes de que Santa Lucía cerrase, ya había asegurados suyos que venían aquí, ya que una de sus salas era de limitadas dimensiones y muchos preferían estas por ser más amplias”. En este sentido, desde San Pelayo sostienen que poca diferencia se ha notado en lo que a actividad se refiere: “Desde que cerraron llevamos cuatro meses operando en solitario y nunca hemos tenido problema de saturación del servicio”.

Suscríbete para seguir leyendo