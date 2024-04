La “X solidaria”, el motor para luchar contra la exclusión social

La solidaridad es más necesaria que nunca, por ello, asociaciones que se dedican a luchar contra la exclusión social pedían ayer en la Praza do Mercado de A Estrada que se marque la casilla de la “X solidaria” en la declaración de la renta, cuya campaña de 2024 se ha iniciado el día tres de este mes y continuará hasta el 1 de julio.

La entidad encargada de estos actos es EAPN Galicia- Rede galega contra a pobreza. Su coordinador, Xosé Cuns, explica que estas iniciativas resultan de crucial importancia para concienciar a la sociedad de la función realizan día a día las asociaciones que se guardan bajo su paraguas y que precisas de los fondos de los contribuyentes para continuar con su labor. Cuns relata que lo más prioritario es acabar con la desinformación: “La gente piensa que si marcan esta casilla tendrán que pagar más o se de les devolverá menos, pero no es así, ya que lo único que hacen con esto es dejar constancia de que desean que un 0,7% de sus impuestos vayan destinados a ayudas para estas entidades”.

En A Estrada fueron tres las asociaciones que se concentraron junto a sus usuarios ante el Mercado de Abastos: Agadea (Asociación Galega para a Axuda das Persoas con Demencia tipo Alzheimer), Apacaf (: Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista) y Cogami (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade). No obstante, en la villa hay presencia de otras asociaciones adscritas a la EAPN y que luchan contra la exclusión social, como son Cáritas y Cruz Vermella. Todas ellas no solo se nutren de estos fondos, sino que esta es su principal fuente de financiamiento hoy por hoy. Gracias a dichas aportaciones pueden prestar servicios que las administraciones no son capaces de gestionar, como proyectos de integración social, centros de día, apoyo en la vivienda y demás.

En la campaña de 2023 marcaron esta casilla el 55% de los contribuyentes y la recaudación alcanzó los 24 millones. Este año, EAPN pretende llegar a los restantes 45, lo que supondría 15 millones de euros más.