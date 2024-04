Las “niñas de oro” de la gimnasia rítmica dezana

Tienen entre 11 y 12 años y viven en un municipio donde balonmano y fútbol son los deportes mayoritarios. Todas comparten la ilusión de convertirse en gimnastas dentro de un especialidad, la rítmica, en la que armonía y belleza caminan de la mano. Por eso, el pasado fin de semana el Club Marusia Escuela Lalín vivió una jornada histórica en Celanova, donde cinco de sus integrantes infantiles consiguieron subirse por vez primera a lo más alto del podio de la primera fase de la Liga Sur del Interescuelas Gallego.

La expedición lalinense al certamen de Celanova estuvo formada por una veintena de gimnastas divididas en cuatro grupos de cinco. Las infantiles Naroa, Xeyla, Ana, Lucía y Jimena fueron las que finalmente se llevaron la gloria conquistando la medalla de oro. La siguiente cita será la semifinal en Marín el 18 de mayo, donde todas ellas pugnarán por meterse en una final que las podría encumbrar y para que la gimnasia rítmica deje de ser “una especialidad olvidada” en Lalín, según la madre de una de ellas.

El Club Marusia Ourense, que preside Pilar Vázquez Cobelas, nace a principios del año 2010. como asociación sin ánimo de lucro. Aunque en un principio su sede de entrenamientos estaba en Ribadavia, en la actualidad, los entrenamientos principales los llevan a cabo en Orense pero también enseñan en Xinzo, Allariz, O Carballiño, Celanova, y en Lalín desde hace tres años.

Los objetivos generales de la entidad se basan en fomentar los valores deportivos, ayudando a la formación integral de las gimnastas tanto en el aspecto deportivo como en el cívico. Además, pretenden que ningún niño se quede sin realizar el deporte que más le gusta. “Trabajamos para que cada uno obtenga los mejores resultados dentro de su nivel. Siempre con deportividad y motivación, inculcando a nuestros niños los principales valores del deporte en general y de la rítmica en particular”. Las niñas de la escuela se inician en este deporte desde los 4 años. “El objetivo principal es el aprendizaje de esta disciplina desde un punto de vista lúdico y deportivo, fomentando los valores de compañerismo y amistad. En este nivel entrenan un par de horas a la semana”.

Las competiciones en las que participen los escolares estarán adaptadas a este nivel. Los que quieran competir podrán hacerlo y participar en exhibiciones. Los de nivel autonómico son jóvenes que después de empezar en la escuela han sido seleccionados para dar un paso más y poder competir en el Gallego Escolar y entrenan cuatro horas a la semana. En los niveles promoción, nacional base y nacionales de equipos o absolutas entrenan entre nueve y 18 horas semanales y tienen como objetivos principales la participación en los más importantes campeonatos a nivel de Galicia y de España.

En precario

La triste realidad es que las niñas del Marusia Lalín son el patito feo del deporte local en la capital dezana. Entrenan en el pabellón antiguo porque no les dejan en el Lalín Arena, según sus padres. Y entrenaban sin tapiz hasta que este año les comprara uno los integrantes de la ANPA del colegio Xesús Golmar de Lalín. Las “chicas de oro” de la gimnasia rítmica hasta ahora aprovechaban un viejo tapiz que les prestó la escuela, y que fue el primero que tuvieron. Tanto ellas como sus familias verían bien alguna ayuda para poder ejercitarse en un sitio de entrenamiento seguro y sobre un tapiz en condiciones. Además, si en el viejo pabellón de Lalín se juega alguna competición, no es la primera vez que las niñas del Marusia se tienen que quedar en la pista de tenis siempre que no llueva, claro. Urge buscar una solución.

