Graba celebra el sábado su segunda Festa do Raxo, con tíquets que estarán disponibles hasta el jueves

La parroquia silledense de Graba celebra este sábado, día 13, su segunda Festa do Raxo Habrá carpa, mesas y sillas y animación musical a cargo del dúo Punto Zero y DJ Quintana. El menú incluye raxo, patatas, pimientos, pan, bebida, sobremesa y café. Su precio es de 18 euros para los adultos, mientras que los niños menores de 10 años abonarán 12, y acudirán gratis aquellos que no tengan tres años. El precio ha subido en comparación con el de la primeira edición, ya que los menores de 10 años pagaron 10 euros, y los adultos 15 euros. Las personas interesadas tienen que recoger los tíquets antes de este jueces en los siguientes locales: Taberna de Graba; Tapería Mirtithas; gasolinera Cepsa o en la tienda De-Cores. Para información se puede llamar a loos números de teléfono 689 37 46 19 ou 669 29 53 40. La organización añade que habrá sorteos a lo largo de la noche y una cantidad con precios populares.