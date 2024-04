Si no saben dónde se encuentra el matadero comarcal de A Estrada, no lo busquen, ni siquiera por curiosidad. Primero, porque las instalaciones que le son propias en el lugar de Penerada llevan cerca de una década sin funcionar y, segundo, porque les costará encontrarlo. El abandono total de este edificio lo ha arrasado, en una combinación letal de pillaje, asedio por parte de la maleza y una metamorfosis de las instalaciones para mutar en un nuevo e improvisado ‘punto limpio’. Dicho de otro modo, el recinto desde el que se prestaba el servicio de matadero se ha convertido en un estercolero, en el que la basura campa por doquier a escasos metros de verdadero punto limpio de A Estrada.

El abandono convierte al matadero comarcal de A Estrada en un nuevo e improvisado ‘punto limpio’ / Bernabé/Javier Lalín

La imagen del abandono se hace extensiva al entorno en el que se encuentra el lugar pensado para que los estradenses depositen aquellos residuos que no deben ser arrojados a los diferentes contenedores. La maleza acecha por todos lados, casi tanto como la basura. El cartel en la entrada del punto limpio en el que se informa de su horario de funcionamiento permite aventurar una hipótesis de por qué hay tantos residuos en el matadero y su entorno. La instalación medioambiental funciona los jueves y viernes por la mañana –de 09.00 a 13.00– y el sábado en horario de mañana y tarde (de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00). Podría ser que muchos de los que llegan con sus vehículos cargados de residuos y se encuentran la puerta cerrada por no haberse informado del limitado horario resuelven –incívicamente, todo hay que decirlo– no volver a casa cargados, sumando su basura a la que otros depositaron antes en el entorno del matadero.

La cuestión es que la indebida conducta ciudadana en este entorno encuentra al abandono de estas instalaciones como el cómplice perfecto. Basura llama a basura. Resulta evidente que todo lo arrojado en el entorno del matadero lleva tiempo allí. Colchones, plásticos, sofás, mobiliario, tejas, neumáticos... el repertorio es amplio. La falta de una mínima atención se aprecia también en las zarzas y malas hierbas que devoran la estructura.

Oficialmente, el matadero comarcal no tiene todavía firmada su sentencia de muerte. No fue declarado, al menos todavía, como ruina, lo cual no quiere decir que no lo sea. Desde el Concello de A Estrada se apuntó en su día en esta dirección, si bien no existe un expediente que acredite que estas edificaciones resultan –técnica o económicamente– irrecuperables.

Pensar en que estas instalaciones, que en verano cumplirán nueve años sin servicio, recuperen sus funciones es una quimera. Sin necesidad de estudios que lo confirmen, su recuperación con este propósito resultaría inviable por la gran inversión que supondría. La cuestión urbanística tampoco favorece a este recinto, dado que se encuentra construido sobre suelo calificado como rústico, de manera que la parcela solo permitiría construcciones con usos ligados a la actividad agrícola o ganadera.

