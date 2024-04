A última hora de la tarde de ayer, aprovechando que el reciente cambio horario todavía permitía que reinase la luz, vecinos de Forcarei comenzaron a peregrinar hasta el cementerio municipal existente en la capital de este concello de Tabeirós-Terra de Montes. Algunos de ellos aseguraban que habían visto en las redes sociales que el recinto había sido objeto de un presunto ataque vandálico y confesaban que llegaban a las instalaciones con la pretensión de averiguar si sus panteones figuraban entre los afectados por un destrozo que no tiene precedentes en la historia de esta necrópolis forcaricense.

Un presunto ataque vandálico destroza numerosos panteones del cementerio municipal de Forcarei / Ana Cela

Fue el grupo municipal del Partido Popular el que dio la voz de alarma, después de que una vecina se acudiese a él para hacerlo partícipe de lo sucedido. El PP comunicó la situación al Concello de Forcarei “para que tome las acciones oportunas para dar con los responsables de esta miserable acción, así como para que proceda a la reparación lo más pronto posible”.

El ejecutivo que encabeza la socialista Verónica Pichel no tardó en reaccionar. La propia dirigente se desplazó hasta al camposanto –cabe señalar que el es único de Forcarei de carácter municipal– acompañada por la edil Beatriz Rodríguez. Después de constatar los daños sufridos “tras lo que parece ser un ataque vandálico a numerosos panteones”, las dirigentes locales tomaron diversas fotografías de los destrozos para cursar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil de Forcarei, cuyo cuartel se encuentra a escasos 100 metros del lugar de los hechos.

Como queda avanzado, el cementerio municipal de Forcarei es el único camposanto de este concello pontevedrés que no es parroquial,es decir, que no pertenece a la Iglesia. Tras acceder al recinto no tardaba ayer en poder apreciarse la magnitud de los destrozos ocasionados en dos de sus pasillos. Alrededor de una quincena de panteones se vieron afectados por los destrozos, más numerosos en el extremo que queda a la derecha de la entrada. Las cruces y elementos ornamentales de cantería, caso de varios pináculos, lucían en la tarde de ayer en el suelo de este pasillo, con la hierba completamente salpicada de elementos presuntamente arrancados de la parte alta de estas estructuras funerarias. También el pasillo izquierdo se vio afectado por la acción atribuida al vandalismo, si bien es cierto que en este caso fueron dos o tres los panteones que perdieron los elementos que los coronan.

Un presunto ataque vandálico destroza numerosos panteones del cementerio municipal de Forcarei / Ana Cela

Gobierno y oposición coincidieron ayer en expresar repulsa ante este tipo de actos. “Desde el Concello de Forcarei queremos condenar y denunciar este tipo de sucesos”, publicó el ayuntamiento en sus redes sociales. El PP hizo lo mismo, acompañando a un vídeo que fundió en su perfil en Facebook, después de comunicar lo sucedido a través de la sede electrónica para que el ayuntamiento emprendiese las medidas oportunas. Los populares aprovecharon para mostrar su repulsa ante este tipo de actos y también quisieron enviar muestras de apoyo a las familias afectadas por los destrozos.

El cementerio municipal con que cuenta Forcarei tiene una superficie de 4.200 metros cuadrados. Su construcción es relativamente reciente, en comparación con otros camposantos parroquiales existentes en el término forcaricense. Pertenece a la primera mitad del siglo XX y se construyó en varias fases. La última ampliación realizada para dotarlo de nuevos panteones data de 2006. En el año 2020 el Concello de Forcarei colocó una placa para poner de relieve el uso del gallego en las ceremonias mortuorias en esta necrópolis municipal, una inscripción que puede verse en el acceso al recinto.

Después de poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, los vecinos de Forcarei tendrán que aguardar ahora a que se esclarezca qué sucedió en estas instalaciones y quién o qué está detrás de los cuantiosos destrozos sufridos en el cementerio donde tiene enterrados a sus seres queridos.