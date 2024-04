“A través de la música me acerco a mí misma, me arropo”

Nínive Navas Golmar nació un 30 de julio de 1991 en Madrid, aunque desde los 6 años fue criada en Lalín. Desde siempre sintió una enorme inclinación por el arte en sus numerosas expresiones, desde la pintura, a la poesía y la música. Sin embargo, fue su amor por la naturaleza lo que centró su carrera profesional: estudió Ingeniería Forestal y su labor profesional está vinculada a la universidad en Madrid. Con todo, Navas Golmar ha decidido retomar su pasión por la música, a la que pretende dar un papel protagónico a partir de ahora. El primer paso en esta dirección es la publicación de su nuevo single, El Faro.

–Hábleme de este nuevo lanzamiento, ‘El Faro’. ¿Qué la ha inspirado?

–El Faro habla de superación, de salir de los fangos, de aceptar las circunstancias tal y como vienen, dejar que las cosas pasen dejándose llevar como la cometa en el huracán, pero sin dejar que esas circunstancias te tumben. También habla de personas faro que te indican el camino cuando estás perdido. A veces nos pasamos la vida soñando y es un error, hay que traer los sueños a la realidad aún a riesgo de que los demás crean que estás loca. Hay que perder el miedo, rodearte de personas que te apoyen y no te juzguen cuando te expones para poder ser tú mismo.

–Su última publicación fue en 2021, hace tres años. ¿Cuál es el motivo de este intervalo tan largo en publicar nueva música?

–Hasta ahora el arte ha tenido un segundo plano en mi vida, no era prioridad por miedo a que no dé de comer. Ahora quiero que coja protagonismo, porque es realmente lo que me alimenta y satisface a nivel personal, me acerca a mí misma. Estoy cansada de vivir lejos de mí. He estudiado ingeniería forestal por amor a la naturaleza, por cómo la siento, y ese amor necesito que salga a la luz a través del arte. En muchas ocasiones encontraréis el factor naturaleza en mis canciones, en el caso de El Faro el huracán, el volcán, el mirlo, la luna, las dunas… La primera canción que publique, Lume na miña terra, se inspiró en los incendios forestales de esa época. Habla del dolor por la pérdida de los espacios naturales ante el fuego. Se centra sobre todo en protestar contra los incendios de causa intencionada.

–Comentaba que “El Faro” marca un cambio de etapa para usted. ¿En qué consiste este?

–Hay circunstancias en la vida que te hacen tocar fondo y para recuperarte necesitas acercarte a ti misma. A través de la música yo me acerco a mí misma, me conozco, me arropo. Tengo una gran necesidad de mostrar a los demás lo que llevo dentro, cómo soy realmente. Me he cansado de callarme y esconderme, he crecido. El cambio de etapa consiste en crecimiento, en priorizar aquello con lo que realmente me identifico, que es la música.

–Cuénteme, ¿cómo fueron sus inicios en la música? ¿Siempre le gustó?

–De pequeña cantaba, pero era muy tímida y no me dejaba escuchar. Prefería pintar, adoro la pintura, otra faceta a través de la cual necesito expresarme. El hecho de cantar empezó a coger importancia con la adolescencia, pero tenía muchos complejos y me daba mucha vergüenza que me escuchasen. Empecé mis estudios universitarios en Santiago de Compostela y allí me animé a ir a clases de canto en Estudio, Centro Profesional de Música Moderna. Mi profesor, Leo Giannetto, me entrenó bien en educación de la voz e hizo algo más importante: darme seguridad a la hora de cantar delante de otras personas. Gracias a él hoy sigo cantando.

–Ha decidido dar un vuelco a su carrera musical y otorgarle a esta faceta más relevancia en su vida. ¿Le gustaría hacer de esa su profesión principal?

–Me encantaría poder vivir de ello, es mi pasión. Cada vez que escribo una canción me siento libre y llena. Escribir y cantar, hacer melodías, es dar rienda suelta a mi creatividad. Me apasiona escribir poesía, en mi familia tanto por parte de madre como de padre hay muchos poetas y adoro escribir. Acompañar esos escritos de melodía es otro nivel, ayuda a transmitir más allá de la palabra, se entiende de otra manera.

–Además de este nuevo lanzamiento, ¿tiene otros proyectos entre manos?

–Sí, ahora mismo estoy grabando una bachata que se llama La revoltosa. Cambia bastante de estilo respecto a El Faro, pero soy una persona que le gusta experimentar y sentirse libre en ese sentido. Me apetecía componer algo divertido, que sea para bailar. También estoy rematando otros temas en acústico, los iré sacando poco a poco.

–¿Diría que Galicia y Lalín tienen huella propia en su creación musical?

–Sí, muchas letras que tengo escritas –tanto de canciones como de poesía– hablan de mi aldea, de mi infancia, mis experiencias. A veces utilizo palabras gallegas para canciones escritas en castellano, son palabras muy especiales, como Bolboretas, que es como se llama otra de las canciones. También hay quien me ha detectado cierto deje folclórico en las melodías, dicen que se me nota el acento cuando canto.

–¿Qué es la música para usted?

–La música para mí es el mejor medio de comunicación. Se me da mejor escribir que hablar, y cantar es una mezcla entre las dos cosas. Se entra en una especie de trance que te permite a través del sonido exponer todo lo que llevas dentro. La música sana, ayuda a curar, sirve para compartir emociones, acompañar y sentirte acompañado. Es un lenguaje universal.

Suscríbete para seguir leyendo