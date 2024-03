Día del Padre: más ruido que nueces

El día de San José lleva aparejada la celebración de todos los padres. Es habitual en estas fechas que el hacer regalos y salir a comer con esas figuras masculinas que han estado presentes en nuestra trayectoria vital, sean progenitores, abuelos, tíos, o sin relación de parentesco. Por ello, estas fechas suelen ser buenas para el comercio, ya que además coincide con la llegada del buen tiempo y el comienzo de la temporada de bodas, bautizos y comuniones. Sin embargo, este año el efecto del Día del Padre no se ha hecho notar en exceso en los comercio local de Deza y Tabeirós, donde si bien se han incrementado levemente las ventas, no se compara con el resultado de otras campañas como las de Navidades o rebajas.

En Lalín, Meritxell Silva, de la directiva de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), confirma que sí se han producido ventas, aunque muchos ya celebraron la onomástica el pasado fin de semana, al cuadrar San José en martes (hoy): “Se vendió algo, sí, sobre todo prendas de ropa superiores, como jerseys y camisas, pero la gente ya empezó a comprar la semana pasada, porque al cuadrar el Día del Padre entre semana, muchos se anticiparon para poder disfrutar del día en familia”. Con todo, reconoce que no se puede hablar de esta campaña como una de las buenas del comercio: “Siempre se vende un poco más de lo habitual, pero no es una fecha fuerte, de hecho nosotros no tenemos descuentos ni promociones”.

En el caso de A Estrada sí que se intentó dinamizar la actividad económica con el sorteo de dos vales de 50 euros para gastar en hostelería local, según comparte el presidente de la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE), Alfredo González. “Sí intentamos darle un poco de vida a la época y se nota, pero muy levemente” señala el empresario, que añade: “En la hostelería sí que se vio movimiento estos días, pero aquí las ventas son ínfimamente superiores, lo bueno es que sí que está bastante repartido, tanto regalan ropa, como calzado, perfumes o electrónica, así que todos recogemos algo”.

Mientras, en Silleda el sector es más pesimista. Silvia López, de Empresarios e Comerciantes de Silleda (Ecos) dice no notar el efecto del Día del Padre: “Aquí no se nota, notamos que la gente prefiere gastar y ahorra en lo material”.

Cajas de vino personalizadas, un acierto seguro Regalar y acertar y auténtico rompedero de cabeza en algunas ocasiones. Más si la persona a la que se le regala tienen la suerte de no necesitar artículos materiales, como ropa, calzado y demás. Por ello, son muchos los que tiran de creatividad para obsequiar algo especial, como cajas de vino que no solo suponen regalar un producto, sino también una experiencia. En Lugardelvino, de A Estrada, ofrecen numerosas variedades en estos paquetes, que se pueden customizar al gusto del cliente e incluso serigrafiar para hacerlo todavía más personal. David Jové, al frente de este establecimiento, asegura que esta es una opción muy popular para el Día del Padre: “Vienen y en función de los gustos y características de la persona al que quieren regalar creamos una caja con vino, destilados, quesos...etc”. En cuanto al presupuesto, hay opciones para todos los boolsillos, pero Jové afirma que lo normal es gastarse en torno a 50 euros.

El sol influye más en las ventas que las festividades La actividad en el comercio local fluctúa dependiendo de la época del año. Son muchos los factores que influyen en la disposición del cliente a la hora de gastar, y si bien fechas señaladas como San José, el Día de la Madre o San Valentín ayudan a dar un empujón en épocas de sequía para las cajas registradoras, lo cierto es que el fenómeno que más anima a abrir la cartera es el buen tiempo. En este sentido, tanto Meritxell Silva de Lalín, como Alfredo González de A Estrada y Silvia López de Silleda, coinciden en que la llegada de la primavera es lo que realmente se traduce en más ventas. Concretamente, en el caso de Silva, que se dedica al sector textil, asegura que la subida de los termómetros marca el inicio de ventas para la ropa de temporada.

Sube la actividad gracias al inicio de las BBC El sol y el buen tiempo no llegan solos, sino que marcan el comienzo de la temporada de las conocidas como BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones). Estas celebraciones, que normalmente se dejan para los meses de primavera y verano, llevan asociadas compras que van desde trajes, vestidos y accesorios, a regalos y demanda de todo tipo de servicios. Por ello, independientemente de que sea San José, los comercios empiezan a despertar del letargo que supone febrero y ya cierran ventas destinadas a estos eventos, que casi conforman un sector en sí mismos, en el que se ponen en marcha numerosos agentes desde la restauración, al turismo.

