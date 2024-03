El BNG recurre el eólico Monte Xesteiras por errores en la tramitación

El BNG de A Estrada presentó esta semana un recurso de alzada contra el parque eólico de Monte Xesteiras, como ya había avanzado en el pasado. Según explicó el portavoz nacionalista, Xoán Reices: “El proyecto no se ajusta a la realidad y tiene errores que consideramos importantes durante la tramitación, lo que provoca la indefensión de los vecinos y vecinas para defender su intereses, y por lo tanto pedimos la anulación de este, así como el reinicio de la tramitación si así lo considera la empresa promotora”.

Por una parte, explica Reices, “el proyecto del parque eólico no contempla actuaciones sobre el tendido eléctrico, alumbrado público y el tendido de telecomunicaciones, y en la fase de alegaciones la Xunta contesta que no les consta afectaciones a estas infraestructuras, esgrimiendo distintos informes de las operadoras de los servicios que no son públicos”. En este sentido, el nacionalista asegura: “Si pisaran el terreno afectado por la poligonal verían claramente zonas de ocupación temporal y viales municipales con palos de luz o de teléfono en el medio”.

Además, el portavoz del BNG advierte de que la EP-8401 que va de Portela a Souto de Vea también se verá afectada por ampliaciones y ocupaciones de terrenos que no se detallan en el proyecto, lo que considera, priva a los vecinos y demás afectados de poder recurrir en el proceso de alegaciones.

Reices acusa a la Xunta de no velar por el interés público, sino por el de la empresa promotora, y señala al Concello y a la Diputación como cómplices en este proceso. Además, abre las puertas a una posible nulidad de este por errores e incumplimientos administrativos en la tramitación.